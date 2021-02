Melissa Kujanpää, 22, perusti vaatemerkin, jonka vaatteita nähdään tunnettujen kasvojen yllä – kertoo, miksi Suomessa vaatebisnes on niin hankalaa

Kansainvälisille markkinoille tähtäävän Kasmeren perustaja Melissa Kujanpää kertoo, millaista vaatemerkin perustaminen on Suomessa.

Oma vaatemerkki on monen vaatealalle haaveilevan unelma. Näin oli myös Melissa Kujanpään, 22, ja tämän avopuolison Samu Rantakokon, 25, kohdalla.

Perustaessaan Kasmerea vuonna 2018 he eivät osanneet odottaa, millaisten perusasioiden kanssa joutuisivat kamppailemaan ennen kuin yrityksen pyörät lähtisivät rullaamaan.

Niinkin yksinkertainen asia kuin oikeiden kankaiden löytäminen tuotti Melissalle ja Samulle vuosien päänvaivan.

– Näitä asioita ei opeteta missään, ei edes koulussa. Kaikkeen siihen meni aivan turhaa aikaa, muotisuunnittelua ja vaatetusalaa opiskellut Melissa sanoo.

Nyt, kolme vuotta myöhemmin Kasmere on saanut visuaalisen ilmeensä ja tuotantoprosessinsa kuntoon.

– Tavoitteemme on korkealla ja haluamme olla kansainvälinen luksusmerkki.

Melissa ja Samu tietävät, kuinka tärkeitä imagoasiat ovat vaatemerkille. Siksi vaatteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa.­

Kaikki Kasmeren vaatteet ovat Melissan ja Samun suunnittelemia ja suomalaisten ompelijayhteistyökumppaneiden ompelemia. Melissan mukaan kotimaisuutta arvostaville asiakkaille on tärkeää, että ”Made in Finland” -lapun nähtyään he tietävät, että vaate on eettisesti valmistettu ja palkka on myös maksettu Suomeen.

Helpoin valinta Suomi tuotantomaana ei ollut.

– Muutaman kerran alussa mietimme, että pitäisikö vain luovuttaa ja siirtää tuotanto esimerkiksi Etelä-Eurooppaan, mutta onneksi emme tehneet niin.

Oikea kangastoimittajakin löytyi lopulta vuosien etsimisen jälkeen Tampereelta. Kyseessä on hollantilainen yritys, joka tuo maahan eurooppalaisia ja aasialaisia kankaita, joiden eettisyyttä ja myrkyttömyyttä varmistavat sertifikaatit.

Asuja nähty tähtien yllä

Aina kannattaa avata suu ja pitää itsestä meteliä. Sen on Melissa Kujanpää yrityksen alkutaipaleella oppinut. Tällä hetkellä Kasmeren tärkeimmät asiakkaat ovat Rosanna Kulju, Leo Stillman ja Maryam Razavi. Melissa otti itse yhteyttä Razaviin tämän etsiessä tietynlaista pukua Instagramissa. Yhteistyö stylistin kanssa alkoi ja poiki pian uusia asiakkaita.

Leo Stillman puolestaan löysi Kasmeren etsiessään sopivaa paitaa Emma-gaalaan vuonna 2019. Gaalassa laulajan yllä nähty satiinipaita on kustomoitu Kasmeren Silky Shirt -paita. Satiiniin tykästynyt laulaja on käyttänyt Kasmeren paitoja myöhemminkin.

Rosanna Kulju päätyi Kasmeren asiakkaaksi niin ikään sosiaalisen median kautta. Melissan kaveri tägäsi hänet Rosannan IG-päivitykseen, jossa etsittiin oman alansa boss-mimmejä. Keskustelu Rosannan ja Melissan välillä käynnistyi, ja Melissa päätyi suunnittelemaan Rosannalle asun Miss Helsinki -finaaliin. Lopputuloksena syntyi vaaleanpunainen, höyheniä täynnä oleva housupuku.

Toistaiseksi Kasmeren vaatteita myydään ainoastaan merkin omassa verkkokaupassa. Tavoitteena on saada vaatteet kansainvälisten desingverkkokauppojen, kuten Net-A-Porterin ja Farfetchin valikoimiin.

Tähän asti taloudellista turvaa on tuonut Kasmeren alla toimiva Kukaco, joka valmistaa Suomessa valmistettuja t-paitoja yrityksille. Aputoiminimen avulla Melissa ja Samu pystyivät rahoittamaan Kasmeren uuden, helmikuussa lanseeratun malliston.

– Näyttää siltä, että uuden malliston myötä Kasmere elättää meidät.

Kasmerella odotetaan tilausmäärän kasvavan entisestään, kun koronapandemian aiheuttamat viivästykset toimitusajoissa normalisoituvat.

Lue myös: Adelen tiimi otti yhteyttä Miro Hämäläiseen, 27 – sitten suomalaissuunnittelijan mekko lävähti Instagramissa 35 miljoonan silmille

Vaikeimman kautta

Uransa alkutaipaleella Melissa ja Samu huomasivat, ettei alalla olla aina innokkaita auttamaan alkuvaiheessa olevia kollegoita. Melissa sai esimerkiksi kuulla erään vaatemerkin perustajalta, että jokainen joutuu etsimään kontaktinsa itse.

– Heillä oli mennyt viisi vuotta löytää oikea toimittaja kankaille, joten me emme voineet päästä sen helpommalla.

Tällaista salailun kaavaa Melissa haluaisi rikkoa, jotta aloittelevien toimijoiden olisi helpompi päästä alkuun. Hänen mukaansa tilaa riittää uusillekin tekijöille.

– Ihan turhaan me kaikki lähdemme nollasta liikenteeseen, kun tieto voisi olla kaikkien saatavilla.

Kauan etsitty kankaiden toimittaja löytyi lopulta Tampereelta. Tulevaisuudessa Melissan ja Samun toiveena on tehdä mallisto kotimaassa valmistetuista kankaista, jotta vaatteen koko tuotantoprosessi voitaisiin jäljittää Suomeen. Haaveissa siintää jopa oma pieni vaatetehdas Helsinkiin, jotta prosessi olisi vielä nopeampi ja läpinäkyvämpi.­

Melissan toivoo alalle lisää yhteistyötä merkkien välille, ei pelkkää kilpailua. Hän haaveilee, että suomalaiset merkit voisivat kansainvälistyä yhdessä ja matkustaa Kööpenhaminan muotiviikoille näyttämään muille, mitä Suomessa osataan.

– Ja jos joku tulee kysymään, mistä meidän kankaat on, annan mielelläni yhteystiedot, hän lupaa.