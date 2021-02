Nyt kirppisvaatteet tulevat Stockallekin! Suosittu second hand -ketju avaa myymälän tavarataloon

Second hand -liike Relove avautuu Helsingin keskustan Stockmannille.

Helsingin keskustan Stockmann-tavarataloon avautuu second hand -myymälän ja kahvila-ravintolan yhdistävä Relove.

Huhti-toukokuun aikana naisten muodin kolmanteen kerrokseen avautuva Relove on second handin ystäville tuttu Helsingin Töölössä ja Punavuoressa sijaitsevista liikkeistään.

– Uusi aika on ajanut ikoniset tavaratalot maailmalla muuttamaan perinteisen tavaratalon konseptia ja täyttämään tiedostavien asiakkaidensa toiveet, Reloven perustaja ja yrittäjä Noora Hautakangas sanoo tiedotteessa.

Hautakangas toivoo, että tavaratalomyymälän myötä syntyy moderni ja vastuullinen tapa nauttia muodista, kuten maailmalla on tehty jo aiemmin.

Stockmannin naisten muodista vastaava Maiju Niskanen kertoo tiedotteessa, että second hand -alue on noussut usein esiin tavaratalon asiakkaiden toiveissa.

Hän toivoo, että tulevaisuudessa Stockmannilta hankitut vaatteet voivat saada uuden elämän Reloven kautta.

Vaikka myymälä avautuu osaksi tavarataloa, tiedotteen mukaan Relove jatkaa myös uudessa myymälässään muista liikkeistä tutulla kaavalla.

Käytettyjen vaatteiden suosio kasvaa – ja stigma poistuu

Kirpputori- ja second hand -vaatteiden tarjonta on kasvanut viime vuosina aivan pääkaupungin ydinkeskustassa. Vuonna 2016 aloittaneen Reloven lisäksi Helsingin ytimessä toimivat muun muassa vuonna 2019 avattu PréPorté ja syksyllä 2020 auennut Flea.

Uudet tulokkaat toimivat kantakaupungin kivijalkaliiketiloissa, eivätkä myymälät näytä perinteisiltä kirpputoreilta.

UFF:lta kerrottiin vuodenvaihteessa, että kierrätettyjen vaatteiden ostamiseen aiemmin liittynyt stigma on poistunut, ja se on jopa osittain siirtynyt pikamuodin kuluttamiseen. Käytettyjen vaatteiden konkariketjun mukaan nuoriso on ottanut massoittain second hand -kulttuurin omakseen.

– Joidenkin ennustusten mukaan second hand -vaatteiden myynti saattaa jo lähitulevaisuudessa jopa ohittaa uusien vaatteiden myynnin. Selkeä asennemuutos on vallannut koko alan, UFF:lta kommentoitiin.

