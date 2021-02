Pepunlämmittimistä tuli talven hittituote, ja toppahameet viedään nyt käsistä – 4 vaihtoehtoa, joilla estää takapuolen jäätyminen ulkoillessa

Takapuolta paukkupakkasilla lämmittävien ratkaisujen myynti on kiihtynyt tänä talvena moninkertaiseksi. Käsityötaitoiset ovat neuloneet pyllynlämmittimiä myös itse.

Talvi on täällä, parasta! Kuinka ihanaa onkaan luistella ja painella menemään toppatakki kahisten. Ainoa ikävä miinuspuoli talviulkoilussa on se, että peffa jäätyy pakkasella.

Markkinoilla on lukuisia ratkaisuja pyllyn lämpimänä pitämiseksi. On toppahametta, -shortsia, vastaavia tuotteita untuvasta sekä merinovillaisia housuja erilaisilla lahkeenpituuksilla.

Nopeimmat ovat ehtineet viedä pehvanlämmittimet kaupoista ennen kuin me muut olemme edes tajunneet tarvitsevamme sellaisia.

– Etelässäkin pitkään jatkunut pakkanen on vauhdittanut kaupankäyntiä, ja voimme olla myyntiin erittäin tyytyväisiä, Scandinavian Outdoor Oy:n tuotekoordinaattori Monika Hakala toteaa.

Myös Intersportissa kuluva talvi on nostanut keskivartaloa lämmittävät hameet ja shortsit hittituotteiden kategoriaan, kertoo toimitusjohtaja Sami Kiiski.

Haglöfsin toppahame tuo lisälämpöä paukkupakkasilla, 79 €.­

Jack Wolfskin -lämpöshortseissa peppu pysyy ulkoillessa lämpimänä, 109 €.­

Fjällrävenin merinovillaiset alushousut ovat pehmeät ihoa vasten, 109 €.­

Tismalleen samansuuntaista viestiä välittää Partioaitan ostopäällikkö Markus Mäkinen, jonka mukaan eteenkin toppahameet ovat olleet tämän talven hittituote.

”Hame on helppo riisua ja pukea”

Toppahameiden kysyntä on hänen mukaansa ollut hienoisessa kasvuja jo muutaman vuoden, ja myynnin odotettiinkin kasvavan hieman, mutta tämän talven kaltaiseen jättisuosioon ei liikkeissä osattu varautua.

Lohjalainen Anu Kiiveri-Sahila tunnustaa olevansa suuri toppahamefani ja omistavansa peräti kaksi erilaista hametta.

– Parasta hameessa ovat vetoketjut molemmilla sivuilla, joten hame taipuu myös reippaille kävelylenkeille sekä maastohiihtoon.

Toinen toppahameista innostunut on helsinkiläinen Sari, jonka pitkässä hameessa on vetoketju koko matkalta.

– Hame on helppo riisua ja pukea. Olen ajatellut käyttöä myös niin, että kun lähden kaupungille mekossa, voin laittaa tämän päälle lämmittämään.

Suosio yllätti kauppiaat

Hiihtäjät ja juoksijat ovat löytäneet toppahameen ja -shortsien lämmittävät ominaisuudet jo vuosia sitten. Aiemmin tuotteen kohderyhmää ovat olleet lähinnä aktiiviurheilijat.

Vasta tänä vuonna kireiden pakkasten ja lumisen talven saavuttua Etelä-Suomeenkin on moni kuntoliikkuja ja koiranulkoiluttaja hoksannut lämmittävän hameen näppäryyden. Viimeistään liikuntapaikkojen sulkeminen sai viimeisetkin vilukissat ulkoilemaan ja harrastamaan talviurheilulajeja, mikä on näkynyt piikkinä myynnissä.

– Ihmiset ovat hoksanneet, että on ihan turha värjötellä kylmissään ulkona, kun sinne voi pukeutua lämpimästikin, Partioaitan Markus Mäkinen sanoo.

Everestin pitkässä hameessa on kokopitkä vetoketju, mikä auttaa pukemista ja riisumista, 34,99 €.­

R-Collectionin toppahame on hauskasti retro, 129 €.­

Partioaitassa esimerkiksi toppahameiden myynti on ollut moninkertaista viime vuoteen verrattuna, ja nyt hyllyt ovat tyhjiä.

– Ei varmaan kukaan osannut varautua tällaiseen talveen, tämä on meille paras talvi moneen vuoteen.

Samoilla linjoilla on myös Stadiumin myyntipäällikkö Mika Turola, joka arvioi toppahameiden myynnin kasvun olleen noin 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Joissakin aluskerrastoissa myynti on peräti tuplaantunut.

– Monet edelliset talvet ovat olleet lämpimämpiä ja vähälumisia etenkin Etelä-Suomessa. Nyt kun talvi on koko Suomessa, se näkyy vahvasti myynnissä.

Stadiumin verkkokaupassa on toppahameesta tarjolla vielä pitkää ja lyhyttä mallia. Partioaittaan on Mäkisen mukaan tulossa pieni erä hameita vielä tälle talvelle. Kysyntä on kuitenkin ollut tarjontaa suurempaa, eikä hän lupaa kaikille halukkaille juuri toivotunlaista pepunlämmittäjää enää näille pakkasille.

Mäkinen huomauttaa, että pyllynlämmitin on näillä leveysasteilla käyttökelpoinen läpi vuoden.

– Suomessa se toimii hyvin juhannusvaatteenakin.

”Miksen ollut aiemmin neulonut shortseja itselleni?”

Näppärimmät ovat tarttuneet puikkoihin ja neuloneet itse kätevät villashortsit.

Vajaamittaiset villahousut toimivat välikerraston ja ulkovaatteiden väliin puettaviksi tai urheilutrikoiden päälle lämmittämään.

Imatralainen Sesse Rahunen kyllästyi palelemaan ja neuloi itselleen lämmittävät ja suloiset villashortisit.

– Peppu on jäätynyt paukkupakkasilla vuosikaudet hiihdellessä, lenkkeillessä ja pyöräillessä.

Vaan eipä jäädy enää!

Söpöt sydämet koristavat myös jalasjärveläisen Anitan shortseja.

– Ajatus shortseista lähti kytemään, kun pakaroita, reisiä ja selkää palelsi ulkoillessa. Mietinkin, miksen ollut aiemmin neulonut shortseja itselleni!

Lue myös: Lapsuudesta tuttu retroasuste tuli takaisin rytinällä, ja nyt sitä neulotaan itsekin – ”Onhan se kätevä”