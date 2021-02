”Tämä on suuri no no” – suomalaisstylisti kertoo, mitkä vanhat tyylimyytit saa unohtaa ja mistä pitää kiinni

Osan vanhoista tyylisäännöistä voi suosiolla heittää romukoppaan, mutta tietyt käsitykset pitävät yhä pintansa. Mitä neuvoja voi soveltaa ja mitkä ovat liian pyhiä rikottaviksi? Stylisti Lotta Luolamo vastaa.

Kulta- ja hopeakoruja ei saa sekoittaa – höpö höpö

On hyvin yleinen käsitys, ettei keltakultaa ja valkokultaa tai kultaa ja hopeaa saisi yhdistellä, mutta nykyisin tälle tylsälle myytille voi stylisti Lotta Luolamon mukaan viitata kintaalla.

– Olen ainakin itse yhdistellyt kultaa ja hopeaa, hän nauraa.

Muun muassa JVG-yhtyeen Jarea ja Ville Gallea stailanneen ja ulkomailla stailaustöitä tehneen Luolamon mukaan tämäkin asia kulkee trendeissä. Välillä keltakultaiset korut ovat suosiossa, välillä ne taas tuntuvat vanhanaikaisilta, jolloin valkokulta ja hopea rynnivät suosioon. On myös ollut aikoja, jolloin kultaa ja valkokultaa tai hopeaa on sekoitettu rohkeammin, ja se on ollut jopa muodikasta.

Eri tyylisiä koruja ei kuitenkaan stylistin mukaan sovi yhdistää keskenään. Jos korut ovat niin sanotusti eri maailmoista, Luolamo ei käyttäisi niitä samanaikaisesti.

– Pitäisin arvometalliset korut ja rennot boho-tyyliset sulkakorut tai lankakorut erillään.

Kullan ja hopean väriset korut yhdessä eivät ole mikään tyylirike, sanoo stylisti.­

Ruskea ja musta nahka yhdessä – älä kuvittelekaan

– Tämä on minulle suuri no no, Luolamo ilmoittaa.

Ruskea laukku tulisi siis yhdistää ruskeisiin kenkiin, ja samma på svenska. Erilaisia yhteensopivia ruskean sävyjä voi sen sijaan yhdistellä, se käy kyllä!

Ruskea ja musta kuuluvat eri värimaailmoihin ja toimivatkin parhaiten yhdessä oman maailman muiden värien kanssa.

Eri ruskean sävyt toimivat nahkavaatteissa ja -asusteissa hyvin yhteen. Sen sijaan mustan ja ruskean nahan ammattilainen pitää erillään.­

Luolamo pitäisi myös mokkanahan ja kiiltonahan erillään.

– Materiaaleissa on sen verran iso ero, että se pomppaa silmään.

Värjättyjä nahkatuotteita puolestaan voi yhdistää minkä tahansa yhteensopivan värin kanssa, joten anna palaa ja yhdistä vaaleanpunaiset hanskat vaikka oranssiin laukkuun.

On värejä, jotka vain eivät sovi yhteen

Usein ajatellaan, että tietyt väriyhdistelmät ovat yksinkertaisesti mahdottomia. Näitä ovat esimerkiksi vaaleanpunainen ja kirkkaanpunainen sekä sininen ja musta.

Vaaleanpunaisen ja punaisen yhdistelmälle stylisti Lotta Luolamo näyttää vihreää valoa.

– Ne ovat yhden värin eri sävyjä. Itse en koe tätä mokana, vaan enemminkin keinona käyttää värejä.

Saman värin eri sävyjä voi yhdistellä. Esimerkiksi punainen ja pinkki tai vaaleanpunainen ovat yllättävän toimiva yhdistelmä.­

Sen sijaan sininen ja musta on yhdistelmä, jolle maailma ei vielä ole valmis, liekö koskaan tulee olemaan.

Luolamon mukaan etenkin tummemman navy-sinisen ja mustan yhdistelmän näkee valitettavan usein tummia vaatteita rakastavien suomalaisten yllä. Yhdistelmä luo kuitenkin, ikävä kyllä, tunkkaisen vaikutelman.

– Tulee tunne, että on vain haluttu pukea jotain tummaa ylle eikä ole mietitty asiaa loppuun saakka.

Sininen denim ja musta vaate toimivat yhdessä. Muussa tapauksessa tummansininen ja musta voivat näyttää tunkkaiselta ja harkitsemattomalta parilta.­

Sen sijaan sinisen farkun ja mustan yhdistelmä toimii kyllä!

– Pue farkkujen kanssa vaikka musta poolo tai neule, se on klassinen yhdistelmä.