Kriittinen virhe saattaa saada ihonhoitotuotteiden tehon valumaan hukkaan – oikeaan järjestykseen on olemassa helppo nyrkkisääntö

Ihonhoitotuotteiden levitysjärjestyksesä kannattaa muistaa edes se, että koostumukset kerrostetaan iholle kevyimmästä paksumpaan.

Omalle iholle rakennettu rutiini kuulostaa houkuttelevalta, mutta purkkikokoelman edessä saattaa mennä sormi suuhun. Missä kohtaa hoitoneste oikein pitikään taputella iholle? Entä mihin väliin kasvoöljy todella kuuluu?

Heikolla hetkellä tuotteet tekee mieli lätkiä iholle missä järjestyksessä tahansa, mutta oikeaoppisella kerrostuksella on ihan oikeasti väliä, jotta purkeista saa täydet ja oikeat tehot irti.

Aamuisin ja iltaisin ihonhoidossa saattaa olla käytössä hieman eri tuotteet, mutta molempina vuorokaudenaikoina perusperiaatteet pysyvät lähestulkoon samoina.

1. Kaikki alkaa puhdistuksesta

Jotta hoitavat tuotteet voivat päästä kunnolla kosketuksiin ihon kanssa, pitää se tietenkin ihan ensimmäiseksi puhdistaa. Jos iholla on ollut meikkiä, kannattaa puhdistus tehdä kahdessa vaiheessa: ensimmäinen pesukerta pesee iholta meikin ja kasvoille päivän aikana kertyneen lian, toinen pesu pääsee puhdistamaan ihohuokoset tehokkaasti.

Lue lisää: Kaksoispuhdistus on kauneusintoilijoiden uusi lempirutiini – ja sitä suosittelee ammattilainenkin

2. Pohjusta kasvot hoitonesteellä

Hoitonesteet, hoitovedet ja essence-nesteet ovat keskenään hyvin pitkälti samoja tuotteita. Niiden tarkoitus on olla kosteutuksen ensimmäinen vaihe ja pohjustaa ihoa seuraaville hoitotuotteille. Hoitonesteissä voi olla mukana myös esimerkiksi ihoa kevyesti kuorivia tai sitä rauhoittavia raaka-aineita.

Lue lisää: Testasimme hoitonesteet – muutama pullo kaunisti ihoa näkyvästi

3. Jatka tehohoitavalla seerumilla

Oman ihon erityistarpeita kannattaa erityisesti miettiä seerumin kohdalla: tiivistetyssä muodossa tehoaineita sisältävä seerumi on kuin superterveellinen vitamiinishotti, mutta iholle. Korkeat hoitavien aineiden pitoisuudet myös selittävät seerumien hinnan verrattuna esimerkiksi kosteusvoiteisiin.

Aamuisin iho nauttii kasvoja kirkastavasta ja suojaavasta seerumista, joka sisältää esimerkiksi C-vitamiinia. Iltaisin ihoa kannattaa tehokosteuttaa ja hoitaa esimerkiksi hyaluronihappoa sisältävällä seerumilla.

Lue lisää: Seerumi muuttaa joka ihon paremmaksi – näin löydät parhaan juuri omalle ihollesi

4. Seuraavaksi kevyt silmänympärysvoide

Ihonhoidossa olennaista on levittää tuotteet järjestyksessä kevyimmästä tuhdeimpaan. Jos iho on jo kyllästetty paksuilla koostumuksilla, eivät hennommat tuotteet pääse imeytymään enää niiden lävitse. Siksi kevyt silmänympärysvoide on tärkeää taputella iholle silmän sisänurkasta kohti ulkonurkkia tässä vaiheessa.

5. Sitten tulevat täsmätuotteet

Koska iho korjaa itseään tehokkaimmin yön aikana, näppyjä ja muita ihon ongelmakohtia hoitavat täsmätuotteet olisi ideaaleinta levittää kasvoille unien ajaksi. Jos yöksi iholle on kuitenkin menossa retinolia sisältävä kasvovoide tai aknen hoitoon tarkoitettua kasvovettä, voi täsmätuotteet käyttää myös päiväsaikaan. Olennaista on, että tuotteen levittää kosteusvoiteen alle, jotta se pääsee kunnolla iholle.

6. Älä koskaan skippaa kosteusvoidetta

Vaikka aiemmat ihonhoitovaiheet saisivat kasvot tuntumaan todella kosteutetuilta ja hoidetuilta, muista aina viimeistellä huolellinen kerrostus oman ihotyypin mukaan valitulla kosteusvoiteella. Kosteusvoide varmistaa, että ihon oma suojakerros pysyy kunnossa, sitoo aiemmat hoitotuotteet iholle ja tehostaa niiden vaikutusta.

7. Öljy aina viimeiseksi

Ihonhoitorutiini viimeistellään kaikkein tuhdeimmalla koostumuksella eli öljyllä. Öljyn tarkoitus on toimia sinettinä kaikelle aiemmin tehdylle: öljy lukitsee kaikki hoitoaineet iholle sekä estää niitä haihtumasta kasvoilta ennen aikojaan. Kasvoöljyt yksinään käytettynä eivät ole huisin kosteuttavia, vaan niiden teho tulee ilmi juurikin muiden tuotteiden yhteiskäytössä. Öljyn koostumus pääsee läpäisemään muut iholle jo levitetyt tuotteet, joten myös öljyn sisältämät tehoaineet tulevat hyötykäyttöön.

Öljyjen joukosta löytyy sopiva tuote ihan jokaisella ihotyypille: esimerkiksi ruusunmarja- sekä jojobaöljy voivat auttaa rasvoittuvan ihon tasapainottamisessa kun taas marula- ja aloeöljyt rauhoittavat ja hellivät herkistynyttä ihoa.

Lue lisää: Kasvoöljystä on hyötyä jokaiselle ihotyypille – suosikkituotteet kuivalle, rasvoittuvalle, herkälle ja aikuiselle iholle

8. Paitsi jos iholle tulee vielä aurinkosuoja

Kaikkien aiempien ihonhoitotuotteiden tarkoituksena on imeytyä ihoon, kun taas aurinkosuojan idea on nimenomaan jäädä kasvojen päälle suojaavaksi kerrokseksi. Iholle jo levitetyt tuotteet saattavat toki sisältää jo suojakertoimia, mutta suositeltava suojakerroin on kotimaassakin SPF 30. Kasvovoidetta tulee harvemmin myöskään määrällisesti laitettua niin paljon, että purkin lupaamat suojakertoimet täyttyisivät.

Lähde: Cosmopolitan