Testasimme kirkastavat kangasnaamiot – voittajan jäljiltä iho hehkuu vielä aamullakin

Kirkkautta, heleyttä ja hehkua iholle lupaavissa sheet maskeissa on eroja. Testissä kolme erottui selvästi edukseen.

Nivea Natural Radiance Sheet Mask, 2,50 €

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Antaa iholle terveen, luonnollisen hehkun ja tekee siitä säteilevän, sileän ja raikkaan näköisen. Kosteuttaa tehokkaasti. Sisältää arganöljyä ja sheavoita.

Kokemus: Tuoksuu tutusti samalta kuin Nivean peruskasvovoiteet. Sininen asetinkangas on vähän turha, ylimääräinen roska. Maskin nenäosa on kovin pitkä ja siksi suuaukko asettuu omille kasvoilleni huonosti. Seerumi imeytyy hyvin ja jättää iholle pienen hehkun, mutta myös aavistuksen tahmaisen tunteen.

Lumene Kirkas Kirkastava kangasnaamio, 3,90 €

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: C-vitamiinia sisältävä, kangasnaamioon imeytynyt seerumikoostumus auttaa tekemään ihosta hehkuvan, kirkkaan ja tasaisen näköisen. Selluloosapohjainen biohajoava kangasnaamio. Sopii kaikille ihotyypeille. Vegaaninen.

Kokemus: Kaunis, kullankeltainen pakkaus. Tuoksu on miellyttävän hedelmäinen. Tässäkin maskissa on ylimääräinen verkkokalvo, jonka tarkoitus on kai helpottaa maskin asettamista, mutta en koe sitä tarpeelliseksi. Käyttökokemus on kiva: maski on kevyt kasvoilla ja malliltaan leveä, joten se ylettää kasvojen ulkoreunoillekin. Kuiva ihoni näyttää käytön jälkeen ihanan kosteutetulta, hehkuvalta ja tuntuu kimmoisalta, eikä tahmaiselta.

Glamglow Glowlace Radiance-Boosting Hydration Sheet Mask, 9,90 €

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Ihoa heleyttävä, kirkastava ja kosteuttava sheet mask kaikille ihotyypeille. Runsaasti hyaluronihappoa, vihreää teetä sekä kofeiinia sisältävä naamio toimii tuhkimonaamion tavalla kirkastaen ja kosteuttaen nopeasti.

Kokemus: Maski on kätevästi kahdessa osassa, minkä ansiosta sen voi asetella omille kasvoille istuvaksi. Maskissa on myös hauska hopeakuvio, vähän kuin kasvoilla olisi salamoita. Maski on niin kyllästetty seerumilla, että sitä valuu pitkin kylppärin tasoa – tämä kannattaa asetella lavuaarin yllä. Itse käyttökokemus on ihan ok: ihosta tulee hehkuvampi ja se näyttää aavistuksen sileämmältä.

Les Poulettes Revitalizing & Boosting Mask, 9,90 €

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Väsyneelle ja nuutuneelle iholle kehitetty kangaskasvonaamio sisältää greippiöljyä, joka kiinteyttää ja edistää ihon verenkiertoa. Ruusuvesi, manteliöljy ja aloe vera kosteuttavat ja pehmentävät ihoa. Väsymyksen merkit vähenevät ja kasvoille palaa raikkaus ja hehku. Yli 99 % raaka-aineista luonnollista alkuperää.

Kokemus: Saippuamainen tuoksu. Maskin istuvuus on itselleni testin huonoin: valtava otsaosa kastelee hiukset ja valahtaa lerppumaan otsalle. Maski tuntuu kumman kuivalta, eikä siksi liimaudu kasvoille hyvin, vaan joudun painelemaan sitä paikoilleen moneen kertaan. 10 minuutin käytön kuluttua maski on jo aivan kuiva. Ärsyttää. Iho on hieman kosteutetumman näköinen, mutta muuten lopputulos ei vakuuta.

Tonymoly Master Lab Vitamin-C, 7,90 €

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: C-vitamiinia sisältävä naamio kirkastaa ihoa. Ohut, viskoosista valmistettu kangas kosteuttaa ihoa tehokkaasti. Nude seal -teknologia takaa naamion hyvän istuvuuden kasvoille.

Kokemus: Naamio on kunnolla märkä ja seerumilla kyllästetty. Se on myös todella ohut, liimautuu kasvoille hyvin ja tuntuu miellyttävältä iholla. Ainoa miinus on se, että maskin silmäaukot ovat melko pienet, ja joudun asettelemaan sen varoen, ettei tuotetta mene silmään. Mieto, neutraali tuoksu. Maskin alta paljastuu virkeämmän näköinen, raikas iho, joka ei ole tahmainen tai kiristävä. Iho tuntuu pehmoiselta ja näyttää hehkuvalta vielä aamullakin. Suosittelen!

Joanna Vargas Eden Instant Lift Mask, 92 € / 5 kpl (18,40 € / kpl)

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kirkastaa, kiinteyttää ja tuo hehkua. Kosteuttava naamio vähentää juonteita ja tuo nuorekasta eloa iholle. Rauhoittaa ja ravitsee. Sopii erityisesti sekaiholle.

Kokemus: Miellyttävä, kukkainen tuoksu. Maski on aivan supermärkä ja valuu pakkauksesta nostaessa. Miinusta turhasta muovisuojasta. Maski on paksu, mutta niin vesimäisen märkä, että se repeytyy parista kohdasta, kun asettelen sitä kasvoille kevyesti reunoista vetämällä. Seerumia riittää hierottavaksi kaulalle ja dekolteelle. Ohje neuvoo puristamaan paketista loput seerumit, joista riittäisi vielä kaverinkin kasvoille. Lopputulos ei ole erityisen kuulas, mutta kosteutettu ja kimmoisa. Ihoa myös kiristelee aavistuksen, kuin maskissa todella olisi jonkinlainen kohottava lifting-ominaisuus.

Garnier SkinActive Vitamin C Shot Fresh-Mix Tissue Mask, 3,90 €

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Sisältää kosteuttavan, C-vitamiinia sisältävän tehokoostumuksen, joka yhdistetään erillisen kuivan levänaamion kanssa. Leväuutetta sisältävä kasvonaamio muuttuu välittömästi geelimäiseksi, kun se yhdistetään tehokoostumuksen kanssa. Iho saa intensiivistä hoitoa.

Kokemus: Itse sekoitettava naamio – siis mikä? Pakkauksessa on erillinen levämaski ja seerumi, jotka sekoitetaan keskenään vasta juuri ennen käyttöä. Joudun tavaamaan ohjeita hetken ennen kuin tajuan, mitä pitää tehdä. Pakkaus taitellaan ja puristetaan, kunnes sinetti avautuu ja seerumi pääsee imeytymään naamion. Pakettia saa tosissaan puristaa, mutta lopulta onnistun. Itse naamio on melko paksu ja miellyttävän tuntuinen, se asettuu todella hyvin kasvoille ja pysyy paikoillaan. Iho tuntuu ihanan pehmeältä ja kimmoisalta. Puoliso ihmettelee hehkuvia kasvojani, mikä on takuuvarma merkki siitä, että iho todella näyttää erilaiselta.

Kuvat: Valmistajat

Testaus: Eveliina Linkoheimo, joka etsii jatkuvasti parempia tuotteita kuivan ihonsa hoitoon. Juttu: Vivi Norokorpi.

Testaamme kosmetiikkaa joka torstai. Aiemmat testijutut ovat luettavissa täällä.