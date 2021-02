Korona romautti huulipunan kysynnän – sen sijaan yllätystuote tuplasi myyntinsä

Kotona oleminen ja maskin taakse piiloutuminen saivat huulipunan myynnin romahtamaan, mutta kaiken kosmetiikan kulutus ei ole pysähtynyt.

Värikosmetiikan myynti on laskenut korona-aikana.­

Viimeinen vuosi on pakottanut meidät jäämään kotiin. Etäpalavereihin ei välttämättä jaksa enää meikata, vaan ruudulla näkyy kollegoita hieman totuttua rennommassa lookissa. Meikkipussissa ripsivärit ovat aikaa sitten kuivahtaneet, eivätkä huulipunasävyt ole niitä vastalanseerattuja.

Saman on huomannut SOK:n markettikaupan myyntipäällikkö Juhani Haara, jonka mukaan S-ryhmän markettiketjuissa meikkien myynti on ollut koronan aikana noin 15 prosentin laskussa.

Erityisesti on kärsinyt huulimeikkien myynti, joka koronan alkaessa maalis–huhtikuussa 2020 romahti peräti 50 prosenttia.

– Myynti kasvoi kesän edetessä lähemmäs edellisvuoden tasoa, mutta nyt talvikaudella huulipunien myynti on ollut taas lähes 50 prosentin laskussa, hän kertoo.

Ja ihmekös tuo! Kuka jaksaa punata huuliaan, kun ne kuitenkin joutuu peittämään maskin taakse?

Meikit, jotka myyvät

Huulten ja poskien korostaminen on kasvomaskien aikakaudella jäänyt vähemmälle. Sen sijaan moni on panostanut maskin takaa tuikkiviin silmiin ja huoliteltuihin kulmakarvoihin. Kulmatuotteiden myynti on ollut kasvussa alkuvuonna 2021, Keskolta kerrotaan.

– Kasvomaskien alle kaivataan nyt myös hiukan normaalia kestävämpiä meikkivoiteita, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Virpi Louhi.

Nyt panostetaan kulmiin.­

Myös miehet innostuivat ihonhoidosta

Moni on panostanut myös ihonhoitoon. Pienet ihonhoidon rituaalit ja spa-hetket ovat olleet tärkeitä irtiottoja kotoiluarjessa, minkä ansiosta erilaiset seerumit ja kasvonaamiot ovat kasvattaneet myyntiään merkittävästi, vahvistetaan sekä Keskolta että S-ryhmältä.

– Ihonhoitotuotteita on myös helppo ostaa verkkokaupasta. Tämä näkyy hyvänä kasvuna kyseisessä kategoriassa. Erityisesti seerumit ja kasvonaamiot ovat myyneet hyvin ihonhoidon perustuotteiden rinnalla, SOK Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan ryhmäpäällikkö Tuija Salmi kertoo.

Yksi yllättävä korona-ajan suosikkituote on ollut miesten kangasnaamio. Niitä on myyty yli tuplamäärä normaaliin verrattuna, Keskon tiedotteesta selviää.

Huomio kiinnittyy käsiin ja jalkoihin

Kasvojen ihon ohella myös jalat ja kädet ovat saaneet korona-aikana erityishuomiota.

Kuorintasukat ja jalkaraspit ovat tehneet kauppansa.­

Lisääntynyt käsienpesu on luonnollisesti nostanut käsivoiteiden myyntiä, mutta nyt myös kynsiin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Kynsien hoitoon ja lakkaamiseen tai koristeluun liittyvien tuotteiden myynti onkin ollut kasvussa myös alkuvuonna 2021, Keskon Virpi Louhi kertoo.

Myös erilaisia jalkojenhoitotuotteita on ostettu viimeisen vuoden aikana tavallista enemmän. Erityisen suosittuja ovat olleet kuorintasukat ja jalkaraspit, joita ostettiin viime vuoden huhti–toukokuussa lähes 40 prosenttia tavallista enemmän, Kesko kertoo tiedotteessaan.