Mitä uusi kasvovoidepurkki todella pitää sisällään? 4 vinkkiä, joilla tulkitset kosmetiikan inci-listoja

Kosmetiikkapurkkien raaka-aineet luettelevan inci-listan lukeminen helpottuu, kun opettelee muutaman perussäännön.

Tiesitkö, että tuotteen sisältämät raaka-aineet on lueteltu inci-listassa pitoisuuksien mukaan? Ensimmäistä ainetta on eniten, toista toiseksi eniten ja niin edespäin.­

1. Kiinnitä huomiota järjestykseen

Raaka-aineet on lueteltu inci-listassa pitoisuuksien mukaan: ensimmäistä ainetta on eniten, toista toiseksi eniten ja niin edespäin. Jos siis tehoaine, jonka nimellä tuotetta kaupitellaan, löytyy vasta listan loppupäästä, ei siitä todennäköisesti ole merkittäviä hyötyvaikutuksia iholle – vaikka poikkeuksiakin voi toki olla. Raaka-aineet, joita tuotteessa on alle yksi prosentti, voivat olla keskenään listalla missä tahansa järjestyksessä.

2. Älä pelästy oudon kuuloisia nimiä

Raaka-aineet on yleensä merkattu inci-listaan englanniksi, latinaksi sekä tai kemiallisten yhdisteiden nimillä. Tocopherol tarkoittaa esimerkiksi tuttavallisemmin E-vitamiinia, palmitoyl tetrapeptide-7 kollageenin tuotantoa tehostavia peptidejä, tetrahexyldecyl ascorbate on ihoa kirkastavaa C-vitamiinia ja ferulic acid appelsiinin ja omenan siemenistä saatavaa tehokasta anti-age-antioksidanttia.

3. Tiedä, mitä vältellä

Alkoholilla on huono maine kosmetiikassa, mutta kaikki alkoholi ei suinkaan ole pahasta. Välteltävien joukossa on denaturoitu alkoholi eli inci-listassa alcohol denat, joka voi kuivattaa ihoa. Hyviin alkoholeihin lukeutuvat taasen cetyl- ja staryl alcohol -nimillä kulkevat emulgaattorit, jotka auttavat voiteissa öljyn ja veden sekoittumista toisiinsa ja ovat täysin turvallisia iholle.

Sulfaatit, esimerkiksi nimillä sodium laureth sulfate, alkylbenzene sulfonate ja sodium cocoyl sarcosinate kulkevat aineet ovat puhdistusaineita, joita käytetään shampoissa, saippuoissa ja kasvojenpesuaineissa. Vahvasti pesevät sulfaatit ovat olleet kosmetiikkapahiksen maineessa viime vuodet. Jatkuvassa käytössä ne usein kuivattavat ja herkistävät ihoa, kun sen omat hyödylliset rasvat peseytyvät pois saippuan mukana. Toisaalta, jos tarvetta on perinpohjaiselle pesulle, voi sulfaateista olla toisinaan myös hyötyä.

4. Etsi erityisesti omalle ihotyypille sopivia raaka-aineita

Herkkä ja kuiva iho hyötyy tuotteista, joissa on suuret pitoisuudet ihoa pehmittäviä ja kosteuttavia ainesosia, kuten jojobaöljyä tai sheavoita. Inci-listassa nämä kulkevat yleensä nimillä simmondsia chinensis ja butyrospermum parkii.

Rasvoittuva ja sekaiho tykkäävät, kun ne saavat vahvistusta ja kosteutusta hyaluronihapon ja B-vitamiinin kaltaisista tehoaineista. Inci-listasta nämä kaksi löytyvät useimmiten nimillä sodium hyaluronate, hyaluronic acid tai hyaluronan ja panthenol tai nicotinamide.

Akneiholle hyväksi on antibakteerinen salisyylihappo, joka puhdistaa ihohuokosia syvältä, tappaa tulehduksia aiheuttavia bakteereja ja auttaa estämään uusia tulehduksia. Inci-listasta sen tunnistaa usein nimistä salicylic acid ja 2-hydroxybenzoic acid.

Tsekkaa purkin kyljestä myös nämä:

Inci-listan lähistöltä löytyy kuva avatusta purkista sekä purkin sisässä numero yhdistettynä M-kirjaimeen, esimerkiksi 6M. Tämä tarkoittaa aikaa, jonka tuote säilyy hyvänä avaamisen jälkeen. Numero M-kirjaimen edellä on kuukausien määrä.

Kuva loikkaavasta pupusta eli Leaping Bunny -sertifikaatti takaa, että mitään tuotteen raaka-aineista ei ole testattu eläimillä.

Luonnonkosmetiikassa yleisimmin käytössä olevia sertifikaatteja ovat muun muassa Ecocert, Cosmos, NaTrue sekä Fi-Natura. Nämä kaikki ovat luotettavia sertifikaatteja, joiden vaatimukset kuitenkin eroavat hieman toisistaan.

Lähteet: Byrdie, Centerchem, Luonnonkosmetiikka