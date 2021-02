Aknea, kuivuutta, juonteita? Syy voi löytyä ihon pH-arvosta – vinkit, joilla saat sen takaisin tasapainoon

Hienoinen happamuus pitää ihon kosteutettuna ja suojelee ihoa bakteereilta.

Ihon pH-arvolla on yllättävän iso rooli ihon kunnon ylläpidossa. Terve iho on luonnostaan aavistuksen hapan, pH-arvoltaan jotakin 4,5:n ja 5,75:n välillä.

Pieni happamuus luo ihanteelliset olosuhteet ihon oman bakteerikannan eli mikrobiomin sekä suojaavan vaipan ylläpitoon ja edesauttaa ihon kykyä sitoa mahdollisimman tehokkaasti kosteutta itseensä.

pH-arvon heittely näkyy esimerkiksi aknena ja kuivuutena

Ihon pH-arvo vaihtelee jatkuvasti ruokavalion, unen määrän, ympäristön ja iholle käytettyjen tuotteiden vaikutuksesta. Myös ihotyypillä on merkitystä: rasvoittuva iho on tyypillisesti asteikon happamammalla puolella, kun taas kuiva iho on lähempänä neutraalia.

” Jos kasvojen pesun jälkeen iho tuntuu narskuvan puhtaalta, on pesuaine todennäköisesti turhan emäksinen.

Kun mikrobiomi on tasapainossa, eli iholla elää sopivassa suhteessa hyödyllisiä bakteereja, on iho yleensä terve ja näyttää hyvältä. Jos pH-arvo on jostakin syystä päässyt heittelemään, näkyy se iholla esimerkiksi aknena, kuivuutena tai psoriasiksen kaltaisena ihosairautena. Liika emäksisyys saa ihon kuivumaan ja sen juonteet korostumaan, kun taas liian hapan iho reagoi tulehduksella.

Mikä tukee ihon normaalia pH:ta?

Ihon pH-arvoa ei tarvitse lähteä mittailemaan, ellei ole syytä epäillä, että jokin olisi vialla. Oman ihotyypin mukaisesti mietitty hoitorutiini pitää normaalioloissa pH-arvonkin tasapainossa: hellä puhdistus, vahvasti pesevien putsareiden välttely ja kasvojen pesu korkeintaan kaksi kertaa päivässä yleensä takaavat, että pH-arvoa ei tarvitse sen kummemmin miettiä.

” Luonnolliset kosteudensitojat, kuten maito- ja hyaluronihappo sekä glyseriini ovat erinomaisia kosteuttajia, jos iho on päässyt kuivumaan emäksisten pesuaineiden takia.

Iho pysyy kunnossa, kun sen hoidossa suosii tuotteita, joiden pH-arvo on mahdollisimman lähellä ihon normaalia pH-arvoa. Purkkeihin ei yleensä ole merkitty niiden tarkkaa pH-arvoa, mutta usein kyljestä saattaa löytyä merkintä, että tuote on pH-tasapainotettu eli terveen ihon pH-arvojen mukainen.

Lähtökohtaisesti ihonhoitotuotteet ovat aavistuksen happamia, kuten ihokin. Jos kasvojen pesun jälkeen iho tuntuu narskuvan puhtaalta, on pesuaine todennäköisesti turhan emäksinen.

Luonnolliset kosteudensitojat, kuten maito- ja hyaluronihappo sekä glyseriini ovat erinomaisia kosteuttajia, jos iho on päässyt kuivumaan emäksisten pesuaineiden takia. Ruokavaliossa huomiota kannattaa kiinnittää riittävään vedenjuontiin ja hedelmien, vihannesten ja marjojen syöntiin.

