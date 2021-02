Mikä ihmeen clean beauty? 4 tekoa, joilla pääset kiinni tämän hetken puhutuimpaan kosmetiikkatrendiin

Clean beauty -käsite kattaa kosmetiikan koko tuotantoketjun aina yksittäisten ainesosien hankkimisesta siihen, miten valmis tuote päätyy lopulta kuluttajan käsiin. Kuulostaako monimutkaiselta? Vastuullisempien valintojen tekemisessä pääsee onneksi helposti alkuun!

Kaiken turhan karsiminen ja vastuullisuus ovat tällä hetkellä isoja trendejä kosmetiikassa. Tuorein ilmiö erityisesti ihon- ja hiustenhoidon parissa on vastuullisuutta korostava clean beauty -ilmiö.

Clean beauty -kosmetiikasta on karsittu pois kaikki ylimääräiset ja vähääkään kyseenalaiset ainesosat: tuotteiden inci-lista eli raaka-ainelista on yleensä melko lyhyt, ja valmistaja voi tarkasti kertoa, mikä jokaisen ainesosan rooli valmiissa tuotteessa on. Raaka-aineet on tuotettu vastuullisesti, ja luonnosta saatavat ainesosat on ostettu reilulla hinnalla niiden viljelijältä, joka on myöskin tuottanut satonsa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Valmis tuote on pakattu kierrätettäviin materiaaleihin ja ihanteellisesti myös kuljetettu myyntipisteeseen mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Luonnonkosmetiikkaa vai clean beautya?

Clean beauty -tuotteen ei tarvitse olla luonnonkosmetiikkaa, luomua, vegaanista tai täysin ilman lisäaineita. Joskus voi itse asiassa olla jopa niin, että jonkin ainesosan tuottaminen laboratoriossa kuluttaa ympäristöä vähemmän kuin luonnosta saatu ainesosa.

Moni luonnonkosmetiikkabrändi kuitenkin täyttää clean beautyn ehdot, sillä esimerkiksi luonnonkosmetiikalle myönnettävään Ecocert-sertifikaattiin vaaditaan kaikki clean beautyn ominaisuudet. Olennaisinta on, että ainesosat ovat tutkitusti turvallisia ja että käyttämällä clean beauty -määritelmän alle sopivia tuotteita voi kauneusrutiinistaan siivota pois turhat kemikaalit.

Neljä tapaa päästä trendiin kiinni

Lähtökohtaisesti Euroopassa myytävälle kosmetiikalle on olemassa todella tiukat standardit, joten minkään kosmetiikan käyttöä ei meillä tarvitse pelätä: EU on esimerkiksi kieltänyt yli 1300:n ei-turvalliseksi todetun raaka-aineen käytön kosmetiikassa, kun taas Yhdysvalloissa vain 11 ainesosaa on samalla kieltolistalla.

Koska clean beauty -termille ei ole olemassa virallista määritelmää eikä kukaan valvo termin käyttöä, voi ilmiö tuntua hankalalta sisäistää. Tämän neljän kohdan muistilistan avulla puhtaampaan kosmetiikkaan tutustuminen on kuitenkin helppoa aloittaa:

Tarkista ainesosat netistä. Esimerkiksi incidecoder.com-nettisivulle syötetään inci-listalta löytyvä raaka-aineen nimi, ja sivusto kertoo saman tien aineen yleisimmät käyttötarkoitukset kosmetiikassa sekä mahdolliset huonot puolet. Valitse hajustamattomia ja värjäämättömiä tuotteita. Ne ovat lähtökohtaisesti sekä iho- että ympäristöystävällisempiä: vähemmän ainesosia tarkoittaa vähemmän ympäristörasitusta ja varsinkin herkkä iho voi reagoida hajusteisiin ja väriaineisiin. Myös luonnosta saadut hajusteet voivat aiheuttaa reaktioita. Kiinnitä huomiota pakkaukseen. Mitä vähemmän tuotteen ympärillä on pakkauskerroksia, sitä parempi se on ympäristölle. Etsi tuotteita, jotka on pakattu kierrätetystä pahvista tai lasista tehtyihin pakkauksiin ja joiden kaikki osat voi taas edelleenkierrättää. Tue brändejä, jotka ovat selkeästi vastuullisia. Googlaile suosikkibrändejäsi ja tutki, mitkä niistä esimerkiksi hyvittävät hiilijalanjälkeään tai lahjoittavat osan tuotoistaan ympäristöprojekteihin.

