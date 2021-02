He levittävät punaposkien ilosanomaa – ota mallia näiltä tunnetuilta poskipunalähettiläiltä

Moni vierastaa poskipunan käyttöä, mutta turhaan! Sipaus punaa poskille saa kasvot näyttämään heti eloisammilta. Nämä tunnetut naiset tietävät sen myös.

Ruotsin kruununprinsessa Victoria on totuttu näkemään tyylikkäänä ja huoliteltuna. Hillitty meikki on usein yksinkertainen ja hyvin klassinen. Raikkaan kuulas meikki on täydellinen osoitus siitä, mitä poskipuna tekee yleisilmeelle.

Kruununprinsessa Victoria on totuttu näkemään hillityssä meikissä.­

Suomalaiselle iholle sopivat usein heleät pinkin sävyt – myös pääministeri Sanna Marin luottaa ruusuiseen pinkin sävyyn. Poskipuna antaa viimeisen silauksen pääministerin yksinkertaisen tyylikkäälle meikille.

Sanna Marin luottaa viileän ruusuiseen sävyyn.­

Sanna Marinin tavoin herttuatar Catherine luottaa viileään pinkkiin poskillaan. Catherinen raikkaan punaiset posket ovat kuin suoraan ulkoilun jäljiltä.

Poskipuna on muodostunut herttuattaren tavaramerkiksi.­

Etenkin ikävuosien karttuessa ilme voi helposti valjuuntua. Meikillä voi kohottaa kasvonpiirteitä, ja poskipuna kannattaa kohdistaa korkeammalle kohti poskipäitä ja sutia viistosti hieman ylöspäin. Esimerkkiä näyttää kuningatar Elisabet II.

Kuningatar Elisabet hempeänä.­

Poskipuna saa tuoda iholle selvästi erottuvaa sävyä. Heleät persikan ja pinkin sävyt imitoivat poskien luonnollista punaa paremmin kuin tomuiset ja rusehtavat sävyt. Kirkas puna häivyttää kasvoilta myös uupumuksen merkkejä.

Liian kirkasta lopputulosta ei tarvitse pelätä, kun poskipunaa vain töpäyttää siveltimeen ja levittää sen kevyesti. Toimivin sivellin on harva ja pehmeä.

Näyttelijä Reese Witherspoon on tunnettu poskipäistään.­

Näyttelijä Emma Stonelle sopii pehmoisen persikkainen sävy.­

Toisin kuin talven kalpeuttamalle ja luonnostaan vaalealle iholle, päivettyneelle ja lämpimän sävyiselle iholle sopivat erinomaisesti myös lämpimät sävyt. Jennifer Lopez ja Rihanna näyttävät mallia.

Lämpimät sävyt imartelevat laulaja Jennifer Lopezia.­

Oranssinpunainen, tumman persikansävyinen poskipuna imartelee tummaa ihoa.­

Suomalaismeikkaaja Raili Hulkkonen on muistuttanut, että poskipunaa kannattaa sipaista kasvoille aina. Pelkkä meikkivoide jättää kasvot tasaisiksi, mutta ripaus poskipunaa häivyttää uupumuksen merkkejä. Hulkkonen on suositellut välttämään ruskeita sävyjä ja suosimaan korallia ja roosaa. Ne tuovat iholle heleyttä, jota ruskean sävyt eivät anna.

