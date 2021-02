Mietitkö, millaiseen kasvohoitoon menisit? Testasimme puolestasi 6 erilaista ja kerromme, mitä niissä tapahtuu

Testasimme hemmottelevat kasvohoidot, jotka rentouttavat stressaantuneen mielen ja kireät hartiat. Kotihoitotuotteilla pidennät hoidon vaikutusta ja lisäät arkeen ripauksen ylellisyyttä.

Kun lomamatkalle ei ole nyt asiaa, hemmotteleva kauneushoito tuo pientä kaivattua luksusta elämään. Uudet hoidot tarjoavat kokonaisvaltaisen elämyksen, jossa pakettiin kuuluu sekä tehokas kasvohoito että rentouttava hieronta.

Varaa hoito kiireisen viikon lopetukseksi, niin pääset saman tien irtaantumaan stressaavista ajatuksista ja laskeutumaan lempeästi viikonloppuun.

Testasimme hemmottelevat kasvohoidot, jotka rentouttavat stressaantuneen mielen ja kireät hartiat.

Retkelle metsään

Mikä: Unna Nordic Metsäelämys -kasvohoito, 75 min, 105 €

Mitä tapahtuu: Metsäinen elämyshoito on kaikkien aistien hemmottelua – äänimaailma, tuoksut ja lempeät hierontaliikkeet vievät mielen rentouttavalle matkalle metsän siimekseen. Alun selkähieronta tuo kehon ja mielen hoitohetkeen ja arkiaskareet unohtuvat hetkessä. Iho puhdistetaan turve-hiilikuorinnalla, jonka jälkeen ihoa kosteutetaan aidosti havumetsältä tuoksuvalla hoitovedellä, seerumeilla sekä kasvoöljyllä. Tämä hoito on hemmottelevaa hierontaa rakastavien unelma, sillä osansa saavat selän lisäksi kasvot, niska-hartiaseutu sekä kasvonaamion aikana myös kädet.

Missä: Kauneushuone Kajo, Helsinki, muut hoitolat: unnanordic.fi.

Piparmintun tuoksuinen savipuhdistusgeeli Unna Nordic Raita Cleansing Clay Gel poistaa iholta meikin ja epäpuhtaudet, 28 €. Unna Nordic Vieno 7 Oil Serum sisältää kosteuttavia, ravitsevia ja rauhoittavaa öljyjä, 58 €.­

Korealainen autuus

Mikä: Lempi Organic Resculpt Gua Sha -kasvohoito, 90 min, 135 €.

Mitä tapahtuu: Jos haluat, että kasvohoito vie autuaaseen syvärentoutukseen, rakastat tätä elämystä. Hoidossa yhdistyvät korealainen ihonhoitofilosofia, luonnonkosmetiikka sekä kosmeettinen gua sha. Rintakehä, niska, kaula, kasvot sekä pää sivellään bian-kivestä valmistetulla lastalla sekä jadelusikalla – ehdottomasti yksi nautinnollisimmista hierontakokemuksista. Hoitokokemuksen kruunaa täydellinen kasvohoito. Hoito vähentää väsymystä ja turvotusta välittömästi, joten palattuasi nirvanasta takaisin todellisuuteen peilistä katsovat energiset kasvot.

Missä: Lempi Day Spa, Helsinki, muut hoitolat: yinyourskin.fi.

Jatka hoidon vaikutuksia kotioloissa gua sha -lastan tai kasvohierontarullan avulla. Niistä on tullut suosittuja kotispatuotteita. Vitamiinirikkaan Bamford Facial Oil -kasvoöljyn erityisen ohut koostumus imeytyy supernopeasti. Mansikansiemenöljy ja iltahelokkiöljy ravitsevat ja kosteuttavat ihoa, 58,50 €.­

Kultaa hipiälle

Mikä: Bernard Cassiere Ylellinen Kulta-Argan -kasvohoito, 75 min, 95 €.

Mitä tapahtuu: Kulta-Argan-kasvohoito tarjoaa kullan kimallusta ja ylellistä luksustunnelmaa arjen keskelle. Mieli ja keho vajoavat kokonaisvaltaiseen kiireettömyyden tilaan jo alun selkähieronnan aikana. Sen jälkeen kasvot kirkastetaan kuorinnalla, kasvohieronnalla sekä heleyttävällä erikoisnaamiolla. Ylellinen tunnelma näkyy pienissäkin yksityiskohdissa, kuten ihanassa käsihieronnassa naamion aikana. Hoidon päätteeksi iholle levitetään samettinen, aitoa kultaa sekä arganöljyä sisältävä, kasvovoide, jonka jälkeen iho hehkuu.

Missä: Sothys Salonki, Helsinki, muut hoitolat: bernardcassiere.fi.

Opettele muutama helppo kasvohierontaliike, joiden avulla levität kasvoöljyn iltaisin iholle: saat samalla pienen rentoutushetken omassa kylppärissäsi. Bernard Cassiere Kulta-hoitoöljyä voi levittää poskipäille, dekolteelle, käsivarsiin ja jopa hiuksiin. Kulta-Argan lahjapakkaus sisältää öljyn lisäksi kasvovoiteen, yhteensä 85 €.­

Energiaa keholle

Mikä: Biovive-kasvohoito, 50 min, 92 €.

Mitä tapahtuu: Hemmotteluhoitoon kuuluu perinteinen kasvohoito hierontoineen. Vaikka hoito kestää alle tunnin, rentouttava hieronta ei tunnu loppuvan kesken. Hoito tehdään ranskalaisen Bioviven luonnonkosmetiikkatuotteilla, joissa yhdistyvät tehokkuus ja luonnonmukaisuus. Kasvot näyttävät upeilta hoidon jäljiltä. Kasvohoidon lisäksi tehdään virkistävät hieronta- ja venytysliikkeet niska-hartiaseudulle, päänahkaan sekä jaloille. Jos kaipaat lempeän varmaotteista energisointia keholle, nautit tästä aitojen luonnontuoksujen ja napakoiden hierontaotteiden yhdistelmästä.

Missä: Kauneuspilkku Helsinki, muut hoitolat: biovive.fi.

Biovive The Purifying 3-Minute Mask -kasvonaamio yhdistää savea ja tattariuutetta. Se tasapainottaa talintuotantoa, ja lopputuloksena on mattapintainen ja syväpuhdistunut iho, 31 €.­

Viimeisen päälle

Mikä: Esse Signature -kokonaisvaltainen kasvohoito, 105 min, 148 €.

Mitä tapahtuu: Tämä kasvohoito vie kokonaisvaltaisen rentoutumisen täysin uudelle tasolle, kun hoidon jokainen yksityiskohta on viimeisen päälle mietitty. Seesteiseen mielentilaan laskeudutaan ihanan jalkakylvyn ja selkähieronnan kautta. Kasvohoito on paitsi hemmotteleva, myös todella tehokas, sillä Essen probioottiset ihonhoitotuotteet ravitsevat ihon hyödyllisiä mikrobeja ja tepsivät erilaisiin iho-ongelmiin. Jalkojen paineluhieronta sekä päähieronta varmistavat sen, että hoidon jälkeen olo on samaan aikaan virkistynyt ja rentoutunut.

Missä: Jolie Spa Töölö, Helsinki, muut hoitolat: esseskincare.fi.

Muista suojata kasvojen iho UV-säteilyltä, niin säästyt pigmenttiläiskiltä. Talvella se saattaa tuntua liioittelulta, mutta keväthangilla on jo ihan aiheellista. Ikääntymisen merkkejä vähentävä Esse Cream Mask -kosteuttava kasvonaamio uudistaa ja pehmentää ihoa tehokkaasti. Se on myös erinomainen täsmätuote pigmenttiläiskien hoitoon, 59 €.­

Hellyyttä ja hoitoa

Mikä: pHformula C.R. pinnoitushoito yhdistettynä Inside Out Touch -terapiaan, 75 min, 129 €.

Mitä tapahtuu: Ongelmaihokin kaipaa hemmottelua. pHformulan pinnoitushoito ja siihen yhdistetty Touch -terapia hoitaa ihon häiriötiloja, kuten rosaceaa, hyperpigmentaatiota tai ihon ikääntymisestä johtuvaa kuivuutta. Käsittely alkaa kasvojen vyöhyketerapiahoidolla. Kun mieli ja lihakset on rentoutettu, kasvoille valitaan tarpeiden mukainen pinnoitusaine – se saattaa aiheuttaa iholla pientä kipristelevää tunnetta. Lopun rauhoittava naamio palauttaa kuitenkin takaisin rentoutuneeseen tunnelmaan.

Missä: Hoitotestaus maahantuojan kautta, muut hoitolat: phformula.fi.

Terve iho on lievästi hapan. Ihonhoidossa on hyvä käyttää tuotteita, jotka ovat pH-arvoltaan mahdollisimman lähellä ihon normaalia pH-arvoa. pHformula VITA B3 cream -kasvovoide on tehokas punoituksen, epätasaisen ihonsävyn sekä pigmenttimuutosten hoidossa, 68 €.­

