Lapsuudesta tuttu retroasuste tuli takaisin rytinällä, ja nyt sitä neulotaan itsekin – ”Onhan se kätevä”

Muistatko, kuinka kaulurin pukeminen nolotti lapsena? Ei nolota enää. Kauluri tuntuu olevan tänä talvena tyylitietoisen pukeutujan ykkösasuste.

Tänä talvena useammankin muotivaikuttajan Instagram-tilillä on vilahtanut jotain lapsuudesta tuttua. Poolokaulus ja rinnalle laskeutuva neulos, sehän on lappukauluri!

Kauluri on kokenut uuden tulemisen, ja sen käytännöllisyyttä hehkutetaan nyt kilvan.

Niskaa ja kaulaa suojaavan kaulurin saa puettua kätevästi takin alle, eikä kaulaliinan pullottavia päitä tarvitse asetella takin sisään. Laadukkaasta materiaalista valmistettu kauluri lämmittää ja suojaa kauluksesta sisään pyrkivältä pakkasviimalta. Lisäksi se on helppo pukea: lapsikin sen osaa!

Parasta on, että kaulurit ovat nyt myös tyylikkäitä. Instagram on täynnä upeita taidonnäytteitä, kun käsistään kätevät ovat antaneet luovuudelle vallan ja neuloneet toinen toistaan tyylitellympiä yksilöitä.

Oulussa asuvan Tuuli-Maarian kauluriprojekti oli hänen itsensä mukaan helppo ja nopea. Parasta kaulurissa on se, että se lämmittää ja mahtuu helpommin takin alle kuin perinteiset kaulahuivit.

– Lapsena kaulurit olivat mielestäni noloja, ja olen itsekin pohtinut, miksi ne ovat nyt muodikkaita.

Myös seinäjokelainen Krista innostui neulomaan kaulurin itse. Lämmin kauluri on alpakka- ja mohairlangoista taiteiltu.

– Pidän sekä kaulureista että kaulahuiveista, mutta kauluri vie näistä kahdesta voiton. Se on nopea tehdä ja lämmittää hartioita ja rintakehää!

Samaa mieltä on Tampereella asuva Johanna, jonka alpakkakauluri on pehmeä ja lämmin. Suunnitelmissa on neuloa toinen, ohuempi ja värikkäämpi kauluri kevääksi.

Käytännöllinen kauluri sopii niin naisille kuin miehillekin, muistuttaa laukaalainen Anna, joka neuloi puolisolleen kaulurin lupiinilla itse värjäämästään langasta.

Myynti tuplaantunut

Mummojen kutomia neulepipoja ja -huiveja valmistavan Myssyfarmi Oy:n toimitusjohtaja Anna Rauhansuu arvelee kauluribuumin liittyvän käynnissä olevaan, jättimäiseen neulomisen ja neulevaatteiden trendiin.

– Kauluri on ollut meillä mallistossa vuosia, mutta niiden myynti on tällä kaudella tuplaantunut, ellei jopa triplaantunut.

Lue myös: Iskikö neulomishimo, mutta heilutit puikkoja viimeksi koulussa? Neuleguru lupaa, että kun osaat 2+2 perusasiaa, pystyt mihin vain

Myssyfarmin Kaarna-kaulurin voi hankkia mummon kutomana tai DIY-pakettina.­

Myssyfarmin hittikauluri on muhkea ja laskeutuvaa tuubimallia. Rauhansuu kertoo havainneensa retron, poolokauluksella varustetun lappukaulurin tehneen tänä talvena paluun.

– Olemme sitä itsekin ihmetelleet tulevia mallistoja silmällä pitäen.

Myös perinteisiä lappukaulureita valmistavassa Ruskovilla Oy:ssä villakaulurien kysyntä on ryöpsähtänyt tänä talvena tuplalukemiin vuoden takaiseen verrattuna, kertoo toimitusjohtaja Ossi Näkki.

– Nyt on selvästi havaittu, että kauluri on aikuisillekin toimiva ratkaisu. Ja onhan se kätevä!

Puikot heilumaan!

Kylmä talvi ja kotona oleminen ovat saaneet muutkin kuin vannoutuneet käsityöihmiset hurahtamaan neulomiseen.

Yksi kaulureihin ihastunut on helsinkiläinen Saara Autere, joka neuloi itselleen bandana-mallisen kaulurin, jollaisesta oli haaveillut jo pitkään. Inspiraatio lähti neonvärisestä langasta, jonka värimaailma huokuu niin kasaria kuin ysäriä.

– Kaikessa överiydessään siihen oli suorastaan pakko tarttua! Työnimenä tällä olikin after ski -asuste, sillä mielestäni tämä sopisi mainiosti myös rinteeseen tai sinne rinnebaariin värikkään toppahaalarin kaveriksi.

Henkinen mummo -käsityöblogia kirjoittava Autere on pistänyt merkille, että tänä talvena kaulureita on näkynyt käsityöjulkaisuissa paljon ja neuleohjeitakin on tarjolla runsaasti. Tälle talvelle hänellä on jo kolmas kauluri tuloillaan.