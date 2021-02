Nyt löysimme hyviä uutuusripsareita! Moni sai testissä huippupisteet, ja voittaja teki upeaa jälkeä

Testasimme volyymia antavat uutuusripsivärit.

Lumene Blueberry Sensitive Volume Mascara, 16,90 €

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Tuuheuttava ripsiväri, joka on suunniteltu erityisesti herkille silmille ja piilolinssien käyttäjille. Jättää ripset näyttävän tuuheiksi ilman paakkuja ja on helppo poistaa lämpimällä vedellä. Hajusteeton koostumus, kehitetty yhteistyössä Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa. Tuuheuttava muoviharja.

Kokemus: Kiva uutuus herkkäsilmäisille! Antaa ripsiin enemmän volyymia kuin moni muu herkille silmille suunniteltu tuote. Väri ei paakkuunnu, ripset ovat siistit iltaan asti ja taivutus pysyy myös hyvin koko päivän. Ainakin aluksi ripsiväri on sen verran märkää, että meikatessa tulee herkästi töhryjä. Patukkamainen kumiharja ei myöskään ole silmänurkan lyhyille ripsille tarkin työväline.

MakeTheMake Peptide Power Play Mascara, 19 €

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Innovatiivinen ja ravitseva koostumus stimuloi ripsien kasvua ja kosteuttaa niitä. Intensiivisen musta väri antaa ripsille runsasta tuuheutta ja pituutta. Pitkäkestoinen ja helposti lämpimällä vedellä pois pestävä koostumus. Valitse sopiva harjaspää ripsivärille kolmesta vaihtoehdosta sen mukaan, millaisen tuloksen haluat saavuttaa.

Kokemus: Kokeilen kaikki kolme vaihtoehtoista harjaa, ja on totta, että kuminen elastic brush tekee ripsistä erotellummat ja perinteinen coned brush hieman tuuheammat. Suosikkini harjoista on taivutettu curved brush, jolla syntyy näyttävintä jälkeä. Erot eivät kuitenkaan ole kovin suuria, ja siksi eri harjat tuntuvat hiukan turhalta kikkailulta. Ripsiväri itsessään on perushyvä, ja se peseytyy helposti pois lämpimällä vedellä. Suurin ongelma on se, että muuten kauniisiin ripsiin alkaa väriä kerrostaessa herkästi muodostua pieniä paakkuja.

L’Oréal Paris Air Volume Mega Mascara, 15,90 €

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Antaa ripsille näyttävää tuuheutta ja jättää ripset ilmavan kevyiksi. Applikaattorissa on pitkiä ja lyhyitä kuituharjaksia, jotka takaavat maskaran levittymisen tasaisesti koko ripsille. Hypoallergeeninen.

Kokemus: Tuuheat ripset ovat usein raskaat, mutta nimensä mukaisesti tämä ripsari tekee ilmavan kevyttä jälkeä. Ripset myös näyttävät niin pitkiltä, että ystäväni kysyy, mitä meikkiä olen käyttänyt. Iso pötkömäinen harja tekee näyttävää työtä nopeasti, mutta jos se olisi kärjestä hiukan kapeampi, tarkempi meikkaus sujuisi helpommin.

Maybelline New York Lash Sensational, 13,90 €

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Antaa ripsille volyymia ja tuuheutta ja erottelee ne paakkuuntumatta. Viuhkamaisessa ripsiharjassa on 10 riviä harjaksia ja kuutta erityyppistä harjasta: sisäharjakset ulottuvat helposti silmänurkkien pieniin ripsiin, ulkoharjakset levittävät ripsiä ja taivuttavat niitä viuhkamaisesti.

Kokemus: Jos paakkuuntuvat kökköripset ovat kauhusi, tämä tuote on täsmävalinta. Ripsistä tulee nukkemaisen pitkät, mutta silti erotellut. Kaarevalla pienellä kumiharjalla väriä ei tule yhtään liikaa, ja etenkin alaripsien meikkaamiseen harja on todella hyvä. Jos yläripsissä olisi aavistus lisää volyymia, tuote olisi täydellinen.

Boho Green Makeup Mystic Volume Mascara, 16 €

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Intensiivisen musta luonnonkosmetiikkamaskara, joka antaa ripsille volyymia, pituutta ja kaartuvuutta. Harjan tiimalasimainen muoto saa aikaan taivuttavan vaikutuksen. Tuotteessa on ripsiä vahvistavaa luomu-rypälemehua ja esimerkiksi sheavoita, risiiniöljyä ja aloe veraa. Vegaaninen.

Kokemus: Keskeltä kapeampi harja on kivasti muotoiltu, ja sen perusteella odotan parempaa lopputulosta. Harmillisesti huomaan, että tällä ripsarilla ripset lähinnä värjäytyvät mustiksi, muuten ne eivät korostu lainkaan. Ripseni näyttävät jopa tavallista lyhyemmiltä. Ripsivärin kuivahko koostumus ei myöskään helpota meikkaamista, sillä paakkuja ilmaantuu herkästi.

Essence 24ever Defined Volume Mascara, 4,39 €

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Dramaattisen taivutetut ja hemmotellut ripset, jotka säilyttävät kaarevuutensa koko päivän. Ravitseva ripsiväri sisältää hamppu-, manteli- ja jojobaöljyä sekä E-vitamiinia. Syvänmusta väri kestää jopa 24 tuntia. Erotellut ripset, tuuhea lopputulos.

Kokemus: Essence on monesti yllättänyt iloisesti muutaman euron ripsareilla, jotka tekevät huippujälkeä. Tämä tuote ei yllä merkin parhaimmistoon – lopputulos on varsin tavanomainen, jopa laimea. Harja on hyvä: harjakset ovat tuuheat ja kapenevat kärkeä kohti. Ripset kuitenkin lähinnä vain värjäytyvät mustiksi eivätkä korostu, vaikka kuinka kerrostan väriä.

Diego Dalla Palma Milano My Toy Boy Mascara, 38 €

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Maksimaalista volyymia ja pituutta antava ripsiväri kestää jopa 24 tuntia. Stimuloi samalla ripsien luonnollista kasvua ja tekee niistä kuukaudessa luonnollisesti pidemmät, runsaammat ja vahvemmat. Applikaattorin 4D-nuolimuotoilu tavoittaa lyhyimmätkin ripset. Täyteläinen koostumus, syvän musta lopputulos.

Kokemus: Myönnän, olen 17-senttisen silikonipatukan nähdessäni epäluuloinen: ”suurimman koskaan nähdyn” ripsiväripakkauksen vihjaileva huumori ei uppoa. Mutta ripsiväri on yksinkertaisesti niin hyvä, että sille on pakko antaa täydet pisteet! Meikkaaminen on pakkauksen koosta huolimatta helppoa, sillä harja on tuuhea ja kapeakärkinen, ja silikonista saa hyvän otteen. Testivoittaja tekee ripsistä henkeäsalpaavan upeat. Ripset ovat tuuheat ja irtoripsimäisen pitkät, ja kaiken lisäksi meganäyttävä lopputulos syntyy aivan hetkessä muutamalla vedolla.

Inika Organic Bold Lash Vegan Mascara, 29,50 €

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Tuuheuttava, dramaattisen lookin tuova luonnollinen ja vegaaninen ripsiväri. Antaa ripsille volyymia ja erottelee ne kauniisti. Kestää kauniina koko päivän. Auringonkukkaöljy ja E-vitamiini suojaavat ja ravitsevat ripsiä ja pitävät ne terveinä.

Kokemus: Tuuhea, siro harja tavoittaa lyhimmätkin ripset helposti. Väriä täytyy jaksaa jonkin verran kerrostaa, sillä ensivedolla volyymia ei tule. Lopputuloksena on ihanan pitkät ja viuhkamaiset ripset. Ripset ovat näyttävät mutta silti pehmeät ja luonnollisesti korostetun näköiset. Miinusta siitä, että tuotteella on hiukan taipumusta kertyä pieniksi paakuiksi ripsenkärkiin.

Yves Saint Laurent Mascara Volume Effet Faux Cils Radical, 39 €

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Mustaakin mustempi, hiiltä sisältävä, äärimmäisen tuuheuttava maskara. Uuden volyymiharjan joustavien ja jäykkien harjasten sekoitus antaa paljon tuuheutta säilyttäen siistin lopputuloksen.

Kokemus: Syvän musta väri tekee katseesta upean intensiivisen. Jälki on heti ensivedolla näyttävää mutta hyvin siistiä, ripset eivät liiskaudu yhteen. Luksus näkyy myös pakkauksen ulkonäössä: hylsy on testin tyylikkäin. Tuotteessa ei ole mitään moitittavaa, mutta toisaalta hyvin samankaltaiseen lopputulokseen pääsee myös testin edullisemmilla meikeillä.

IsaDora 10 Sec High Impact Volume Mascara, 16,50 €

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Pitkäkestoinen, tahraamaton ja välittömästi tuuheuttava ripsiväri. Vettähylkivä, rapisematon, voidemainen, helposti kerrostettava koostumus antaa ripsille 10 sekunnissa lisää tuuheutta. Ergonomisesti muotoiltu harjaosa tavoittaa jokaisen ripsen tyvestä latvaan. Hajusteeton ja vegaaninen.

Kokemus: Ihanan isot ripset! Tällä tuotteella ripsiin todella tulee muhkeutta ja pituutta. Pisteitä laskee kuitenkin se, että harjaan tulee kerralla aivan liian iso annos ripsiväriä. Siististi meikkaaminen on mahdotonta, ja ripsillä on taipumus liimautua kimpuiksi. Lopputulos näyttää hyvältä vasta pumpulipuikon ja ripsikamman käyttämisen jälkeen.

Testaus: Katarina Pimiä, joka etsii aina maksimaalista lopputulosta antavaa ripsaria. Juttu: Vivi Norokorpi.

