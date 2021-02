Jakauksen paikka saattaa paljastaa ikäsi – ainakin Z-sukupolvella on asiasta selvä mielipide

Mitä ilmeisimmin jakauksen sijainti on nyt merkki siitä, mitä sukupolvea edustat.

Vuonna 1996 syntynyt laulaja ja näyttelijä Zendaya on valinnut keskijakauksen – tuskin sattumalta.­

Sivu- vai keskijakaus?

Aiemmin valinta saattoi tuntua kevyeltä tyylikysymykseltä ja jopa vaihdella päivän ja mielen mukaan. Eikös se ole makuasia, mihin jakauksen vetää?

Nyt on paljastunut, ettei kysymys ole lainkaan yhdentekevä. Se saattaa nimittäin paljastaa jotain iästäsi – eli käytännössä siitä, kuinka pihalla kaikesta jo olet.

Kun esimerkiksi allekirjoittaneen teinivuosina 2000-luvun alussa keskijakaus oli kamalinta, mitä saattoi kuvitella ja kaikki trendikkäät tyypit vetivät jakauksen sivulle, nyt nuori Z-sukupolvi on täysin päinvastaista mieltä. Maailmalla leviävä TikTok-trendi paljasti hiljattain kaikille, että keskijakaus on tällä hetkellä se ainut oikea tyyli, ja sivujakaus kertoo armotta, että olet vanha ja no, vähän nolo.

– Sivujakaus tuntuu hieman... vuodelta 2013? En halua kuulostaa töykeältä, mutta sivujakaus hallitsi niin kauan, että se tuntuu 2000-luvun alun tyylin kulmakiveltä, sanoo esimerkiksi 19-vuotias, satojen tuhansien seuraama yhdysvaltalais-tiktokkaaja Phoebe Langwell.

Glamour otsikoi Tiktok-teinien puhuneen ja tuominneen sivujakauksen kuolleeksi. Hashtagilla #middlepartchallenge kerrotaan meille vanhemmille, että sivujakaus on nyt auttamattoman out ja näytetään, kuinka paljon paremmalta keskijakaus näyttää jokaisen tukassa.

Katsaus tunnettujen Z-sukupolvelaisten (eli hieman liukuvan määritelmän mukaan vuosina 1996–1998 ja sen jälkeen vuoteen 2010 asti syntyneiden) hiustyyleihin vakuuttaa ilmiön pitävän paikkansa. Keskijakaus, keskijakaus, keskijakaus – ja vielä vähän lisää keskijakausta.