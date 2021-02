Mistä suomalaiset naiset ostavat tyylikkäitä vaatteita? Tavalliset shoppailijat jakavat parhaat vinkkinsä

Kokosimme 12 neuvoa vaatteiden ostamiseen suomalaisilta naisilta.

”On aivan turha ostaa 50 euron halpistakkia, jos on jo kerran todennut, että se menee nopeasti epäsiistin näköiseksi ja kerää hiukset ja pölyt itseensä”, eräs keskustelija sanoo.­

– Tyylikkäät naiset apua. Mistä löytää laadukkaita ja ajattomia naisten vaatteita?

Näin kysyy keskustelun aloittaja Vauva.fi-keskustelupalstalla.

Kirjoittaja kertoo tajunneensa olevansa aikuinen ja tyylinsä kaipaavan kipeästi päivitystä.

– Vaatekaappini on täynnä ostoskeskusketjuliikkeiden vaatteita, ja olen kyllästynyt peruskauppojen vaatteisiin, jotka kulahtavat viimeistään puolessa vuodessa ja näyttävät varsinkin aikuisen päällä halvoilta ja laaduttomilta.

Suomalaiset naiset rientävät apuun kymmenin kommentein ja jakavat omat vinkkinsä laadukkaiden, siistien ja ajattomien vaatteiden etsimiseen.

Kokosimme joukosta vinkit, jotka olemme itsekin todenneet toimiviksi ja joista voi hyötyä jokainen. Lopusta löydät myös suomalaisnaisten suosimien brändien listauksen.

1. Käytä oikean kokoisia vaatteita

Useampi keskustelija huomauttaa, että yksi vaatteen tärkeimmistä ominaisuuksista on oikea koko ja istuvuus.

– Tarvittaessa teetä korjauksia ompelijalla, jos vaate on jostain kohtaa liian iso eikä istu kunnolla. Liian pieni ei käy mihinkään, mikään ei saa kinnata, keskustelussa kommentoidaan.

2. Pidä huolta materiaaleista

Suuri osa vinkkejään jakavista kehottaa kiinnittämään huomiota vaatteen materiaaliin. Moni suosii pääsääntöisesti luonnonkuituja – mutta aina tekokuidutkaan eivät ole pahasta.

– Akryyliä kannattaa välttää viimeiseen asti, mutta en laittaisi tekokuituja kokonaan pannaan. Joustava tekokuitu on hyvä materiaali toimistohousuissa, se ei rypisty ja värit eivät haalistu pesuissa. Käytän myös kiireessä tekokuituisia paitapuseroita, niitä ei tarvitse silittää.

Lue lisää: Mitä materiaalia vaatteissa kannattaa oikeasti suosia? Tarkista teko- ja muuntokuitujen plussat ja miinukset tästä listasta

3. Lähde liikkeelle pikkuhiljaa

Eräs kommentoija jakaa oman tarinansa hyvän vaatekaapin kokoamisesta.

– Itse olen koonnut vaatekaappini pikkuhiljaa. Mietin, mitä tarvitsen ensin eniten, kun lähden rakentamaan siistiä ja tyylikästä vaatekaappia. Totesin, että tarvitsen ensin siistin neuleen, neuletakin ja hameen. Tutkin netistä ja kiertelin kaupoissa katsomassa, mitkä ovat mieleisiä ja laadukkaita.

”Neuletakkien on ehdottomasti oltava luonnonmateriaaleista tehtyjä. Ne voivat kertaostoksena tuntua kalliilta, mutta kestävät käytössä ihan eri tavalla kuin tekokuidut, oikein hoidettuna helposti vuosia”, toteaa yksi kommentoijista.­

4. Määrä vai laatu?

Sama kommentoija kehottaa panostamaan vaatekappaleisiin, joita voi käyttää vuosia.

– On aivan turha ostaa 50 euron halpistakkia, jos on jo kerran todennut, että se menee nopeasti epäsiistin näköiseksi ja kerää hiukset ja pölyt itseensä. Takkiin kannattaa satsata, kunnollista takkia käyttää ainakin 10 vuotta.

5. Satsaa neuleeseen

Neuletakkien on ehdottomasti oltava luonnonmateriaaleista tehtyjä, toteaa yksi kommentoijista.

– Ne voivat kertaostoksena tuntua kalliilta, mutta kestävät käytössä ihan eri tavalla kuin tekokuidut, oikein hoidettuna helposti vuosia. Kun satsaat laatuun, säästät pitkällä aikavälillä.

Lue lisää: Tämän verran hyvässä neuleessa pitää olla luonnonkuituja – jos tietty prosenttimäärä ei toteudu, vaate kannattaa jättää kauppaan

6. Kengät viimeistelevät asun

Moni keskustelija muistuttaa pitämään huolta kengistä. Kun kengät ovat siistit, koko asun ilme paranee.

– Kengissä en harkitsekaan muita kuin nahkaisia, paksupohjaisia nilkkureita tai saappaita. Ohutpohjaiset kengät menevät Suomen oloissa pilalle paljon nopeammin, kun rämpii vesilammikoissa, loskassa ja hiekoitussepelissä.

7. Suosi yhteen (ja juuri sinulle) sopivia värejä

Keskustelussa kehotetaan hankkimaan perusvaatteita neutraaleissa väreissä mutta myös muistamaan, että nekin kannattaa valita itselleen sopivissa sävyissä.

– Osta vaatteita, jotka sopivat yhteen, pääsääntöisesti neutraaleja värejä. Ja sinulle sopivia neutraaleja. Jos musta ei sovi sinulle, osta esimerkiksi harmaata tai tummansinistä sen tilalle tai pidä musta väri vain alaosissa. Väriä voit tuoda vaikka huivilla.

”Käy läpi myös miesten vaatteet – niissä on nykyään samanlaisia kaavoituksia kuin naisillakin, mutta monesti materiaali on kestävämpää”, vinkkaa eräs keskustelija.­

8. Seulo nettivalikoima materiaalien mukaan

Eräs keskustelija vinkkaa mahdollisuudesta lajitella vaatteet verkkokaupassa sen mukaan, mistä materiaalista ne on tehty.

– Kaksi verkkokauppaa antaa seuloa hakutulokset materiaalin perusteella: Zalando ja Klingel. Säästää vaivaa ja hermoja.

9. Kokeile ammattilaisen apua

Eräs kommentoija kertoo saaneensa apua pukeutumisen ammattilaiselta.

– Säästin kerran noin 500 euroa siihen, että menin pukeutumisneuvojalle, joka teki minulle värianalyysin ynnä muuta, ja katsoimme kerralla siistejä yhteen sopivia työvaatteita. Käytän niitä edelleen, vaikka siitä on jo muutama vuosi aikaa.

10. Käväise miesten osastolla

Myös vaateostoksilla sukupuolirajat kannattaa unohtaa ja kurkata välillä myös miesten puolelle.

– Käy läpi myös miesten vaatteet – niissä on nykyään samanlaisia kaavoituksia kuin naisillakin, mutta monesti materiaali on kestävämpää, vinkkaa eräs keskustelijakin.

11. Suuntaa kirppikselle

– Jos haluat säästää ja sinulla on aikaa, suuntaa kirppikselle. Tuurilla löydät laatuvaatteita pilkkahintaan. Kaiken lisäksi esimerkiksi Pelastusarmeijalta ja Uffilta on helpompi löytää haluamiaan vaatteita. Jos tarvitset mustat housut, suuntaat rekille, johon on lajiteltu kaikki kaupan mustat housut. Nerokasta!

Lue lisää: Näin hyviä kirppistyylit voivat olla! Anna, Elina, Milla, Nelli ja Saana esittelevät löytönsä

12. Tyyli on kokonaisuus

Muutama kommentoija muistuttaa muistakin kuin hyvien vaatteiden hankintaan liittyvistä asioista. Vaatteet näyttävät aina laadukkaammilta, kun panostaa kokonaisuuteen.

– Tärkeintä siistissä tyylissä on hoidetut ja siistit kengät, housuissa ei saa olla polvipusseja, hiusten ja meikin pitää olla siistit ja neuleiden sileitä ja nypyttömiä.

Näitä merkkejä suomalaiset suosivat

Moni listaa keskustelussa myös hyväksi havaitsemansa vaatebrändit. Löytyykö oma suosikkisi näiden joukosta?

– Andiata, Selected Femme, Cos, Filippa K, Tiger Of Sweden, Marimekon maltilliset vaatteet.

– Perusvaatteita löytyy muun muassa Ril’siltä, Andiatalta, Filippa K:lta ja Espritiltä.

– Kengistä ehdottomasti Terhi Pölkki. Korkealaatuisia, eettisesti valmistettuja ajattomia ja laatuun nähden kohtuuhintaisia.

– Alpan neuleet ovat todella kestäviä ja tyylikkäitä. Eivät vaadi pesua, koska materiaali on täyttä alpakan villaa. Maksavat paljon, mutta toisaalta kestävät käytössä vuodesta toiseen.

– Marks & Spencerin kashmirneuleet kestävät hyvin, ja niissä on eri värejä neutraaleista värikkäämpiin. Hinta luokkaa 100 euroa per neule. Luulen, että merkiltä saattaisi löytää muutakin toimistovaatetta.

– M&S:llä kohtuullisen hintaisia ja kivoja vaatteita. Kivoja löytyy myös esimerkiksi Sandilta ja Gantilta. Mutta halvemmiltakin merkeiltä tekee välillä löytöjä.

– Massimo Dutti ja Marina Rinaldi. Villaa, pellavaa puuvillaa, kashmirvillaa.

– Banana Republicilta olen tehnyt löytöjä.

– Seuraavia tuotteita olen tykännyt käyttää: Alpan neuleet, Claire-merkin merinovillaneuleet, Repeatin merino- ja kashmirneuleet ja -mekot, Arelan kashmirneuleet ja -mekot.

– PBO:n (Philosophy Blues Original) housut istuvat, säilyttävät värin ja kestävät kulutusta. Paras neuleeni on niin sanottu golfpaita, taitaa olla J. Lindebergin. Muutama siistimpi paita on Espritin ja satunnaisia löytöjä esimerkiksi Selected Femmeltä.

Joidenkin keskustelusta poimittujen kommenttien kirjoitusasua on selkeyden vuoksi hieman muokattu.