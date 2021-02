Helpotus kuivaan ja kutisevaan ihoon, jännä dödö ja ihanat tuotteet hiuksille – parasta kosmetiikkaa juuri nyt

Alkuvuonna lanseeratut, kiinnostavat uutuudet tuovat ratkaisut arkisiin kauneuspulmiin ja hyvät hiustuotteet hemmottelevat kulahtaneita kutreja. Kauneustoimittaja esittelee kuukauden kuusi toimivaa suosikkituotetta.

Kuiva, karhea ja kutiseva iho sileämmäksi kuin koskaan

Noin joka neljännellä suomalaisella on atooppista ihottumaa jossain vaiheessa elämäänsä, kertoo juuri lanseerattavan uutuustuotteen tiedote. Atooppisesta ihottumasta lapsena ja sittemmin vain hyvin kuivasta ihosta kärsivän mielenkiinto herää – ranskalaisen dermokosmetiikkasarjan uusi voidespray lupaa pitkäkestoista rauhoittavaa vaikutusta ja pehmeämpää ihoa.

Kevyt suihke tuntuu maitomaiselta iholla ja imeytyy nopeasti. Iho tuntuu heti levittämisen jälkeen kosteutetulta, ja vähäinen kutina lakkaa. Varsinainen tulos odottaa kuitenkin aamulla: kuiva ja karhea talvi-iho on sileämpi kuin koskaan vain yhden illan rasvaamisen jälkeen.

Voiteen tärkein ainesosa on kauranversouute, mutta koostumuksesta löytyy myös muun muassa ihonhoidon hittiainesosia B3-vitamiinia ja sheavoita. Spray on hajusteeton, silikoniton ja vegaaninen, sopii sekä kasvoille että vartalolle ja kaiken ikäisille vauvoista lähtien. A-Derma Exomega Control Emollient Spray, 20,90 € / 200 ml, apteekeista.­

Dödö kuin antiperspirantti – ilman alumiinia ja alkoholia

Nivean uusi deodorantti toimii kuin tuttu hikoilun estävä antiperspirantti, mutta teknologia on uusi: kun aiemmin hikoilun ehkäisemiseen on käytetty alumiinisuolaa, nyt tehoaineena on magnesium. Kuuden vuoden tutkimusten jälkeen dödöön saatiin luonnollinen magnesiumkoostumus, eikä alumiinia tai alkoholia tarvita.

Muutaman päivän testissä dödö on pärjännyt kiitettävästi jo talvipäivän reippailujen läpi – toimii!

Nivea Magnesium Dry Roll-on -deodorantista löytyy versiot miehille ja naisille, 3,75 € / 50 ml.­

Luonnollinen aurinkosuoja kasvoille – Suomesta

Lumenen uusi lanseeraus vastaa puolestaan hyvien kasvoaurinkosuojien pulmaan. Kevyet ja huomaamattomat aurinkosuojat ovat löytyneet tähän asti usein kemiallisten suojien joukosta, mutta nyt päivävoiteeseen on saatu luonnollinen mineraali- eli fysikaalinen aurinkosuoja. Voiteen sinkkioksidi antaa suojan sekä UVA- että UVB-säteitä vastaan.

Voide levittyy ohuena kerroksena kasvoille ja toimii loistavasti myös meikin alla. Kirkastavan ja heleyttävän voiteen lisäksi uutuussarjaan kuuluu suojaava ja kosteuttava sekä silottava ja kiinteyttävä päivävoide.

Lumene Valo Nordic-C Brightening Day Fluid Mineral SPF 30 ja muut sarjan tuotteet valmistetaan Espoossa, 26,90 € / 50 ml.­

Iso, halpa ja hyvä hiusnaamio

Kun hiusnaamiopurkilla on kokoa runsaat puoli litraa ja sisällöllä tehoa, eikä hinta silti kipua paljon kymppiä korkeammaksi, luottotuotteen paikka kylpyhuoneen hyllyllä on taattu.

L’Oréalin uuden hauraille ja herkästi katkeileville hiuksille suunnitellun sarjan maski tekee hiuksista sileät ja pehmeät ilman silikoneja ja toimii myös suihkun jälkeen hiuksiin jätettävänä hoitovoiteena. Lisäksi naamiota voi hieroa halutessaan hiuspohjaan asti tai käyttää pienemmällä vaikutusajalla perinteisen hoitoaineen tapaan.

L’Oréal Paris Elvital Full Resist Power Mask, 11,90 € / 680 ml.­

Sävyä suortuviin kymmenessä minuutissa

Toinen hiusnaamiosuosikki tuo vaaleisiin hiuksiin kauniin ja tasaisen ruusukultaisen vivahteen viikoiksi. Vaaleanpunaista ja kultaista, pehmeää sävyä yhdistelevä naamio sekä sävyttää että hoitaa hiuksia ja on helppo käyttää saunareissun aikana. Itse sekoitan sävyttävää naamiota tavalliseen hiusmaskiin 50-50-suhteella ja saan aikaan ihanan, hillitymmän pastellivärin. Sarjaan kuuluu muitakin sävyjä.

Kun sävyttävää hiusnaamiota sekoitti saman kokoiseen nokareeseen tavallista hiusmaskia ja antoi naamion vaikuttaa päässä kymmenen minuuttia, lopputulos oli tämä.­

Moroccanoil Color Depositing Mask Rose Gold, 29 € / 200 ml.­

Kauniit kiharat helposti

Cloud Nine -brändin Waving Wand ei ole uusi lanseeraus vaan kuuluu pitkäaikaisiin luottotuotteisiin: kiharrussauva on ollut käytössä vuoden päivät, ja se taikoo kerta toisensa jälkeen kiiltävät, tasalaatuiset kiharat.

Sauvamallilla aloittelijankin on helppo onnistua: ranneliikkeet, läpivedot ja kiepautustekniikat saa unohtaa, sillä kiharrussauvoihin hiussuortuva vain kiedotaan ympärille. Paksulla sauvalla saa aikaan loivat ja suuret kiharat, mutta läpimitaltaan ohuempia sauvoja löytyy myös tiukempaan kiharaan.