Miksi iho tarvitsee yöksi eri tuotteet kuin päivällä? 5 tehoainetta, jotka tekevät ihmeitä ihossa unen aikana

Ihoa uusivat, kuorivat ja tehokosteuttavat ainesosat toimivat kuten pitääkin, kun käyttäjä on unten mailla.

Miellyttävä maitohappo

Kasvoja kuoriviin AHA-happoihin lukeutuva maitohappo on ryhmänsä hellävaraisimpia, mutta silti yhtä lailla tehokas toimessaan. Kemiallisesti kuorivat hapot saavat herkän ja kuivan ihon helposti punoittamaan ja kutisemaan: maitohappo sen sijaan jopa lisää ihon kykyä sitoa kosteutta itseensä.

Monitoimihappo myös tasoittaa ihon sävyä ja juonteita, tehostaa solujen uusiutumista sekä tappaa haitallisia bakteereja iholta.

Kuorivien ominaisuuksiensa takia maitohapon on olennaista vaikuttaa nimenomaan yöaikaan. Retinolit ja muut kuorivat hapot on syytä jättää tauolle silloin kun maitohappotuote on käytössä.

Ihoa uudistavat retinoidit

Ihosolujen uusiutumista sekä kollageenin tuotantoa tehostavat retinoidit tekevät melkeinpä kaikkea, mitä ihonhoitotuotteelta voi vaatia. Ne kirkastavat ihoa, hoitavat epäpuhtauksia, tasoittavat juonteita ja arpia sekä yleisesti parantavat ihon ulkonäköä ja tekstuuria.

Retinoideja ei pidä sekoittaa retinoliin, vaikka ne kovin samankaltaiselta kuulostavatkin: retinoidit ovat kattonimi kaikille A-vitamiinista johdetuille tehoaineille, joista retinolit ovat käsikaupasta tuttu alaryhmä.

Kaikista hyvistä ominaisuuksistaan huolimatta retinoideilla on myös muutama kääntöpuoli, joiden takia ne kuuluvat yökäyttöön.

Retinoidit voivat saada aluksi ihon hilseilemään sekä kuivumaan, minkä takia iho pitääkin totuttaa niiden käyttöön aloittaen pienillä pitoisuuksilla muutaman iltana viikossa.

Retinoidit myös herkistävät ihoa UV-säteilylle, joten vaikka tuotetta käytetäänkin yöaikaan, pitää päivällä muistaa levittää iholle riittävä aurinkosuoja.

Kaikille sopiva skvalaaniöljy

Useimmiten oliiviöljystä saatava skvalaani on erityisen hyvä kosteuttaja siksi, että se on läheistä sukua skvaleenille, jota iho tuottaa luonnostaan.

Kaikille ihotyypeille aina akneihosta herkkään ihoon sopiva skvalaani on siitä harvinainen öljy, että se ei jätä iholle rasvaista tunnetta.

Kosteutuksen ja ihon suojakerroksen vahvistamisen lisäksi skvalaani rauhoittaa ärtynyttä ja stressaantunutta ihoa, joten se on erinomainen rinnakkaistuote esimerkiksi retinoidien rinnalle.

Antioksidanttinen resveratroli

Tummasta suklaasta, mustikoista ja viinirypäleistä tuttu resveratroli on vahva antioksidantti, joka iholla ennaltaehkäisee tulehduksia sekä suojaa ihoa vapailta radikaaleilta, jotka aiheuttavat ennenaikaisia ikääntymisen merkkejä.

Ihoa rauhoittava resveratroli toimii iholle iltaisin samalla tavalla kuin sen sisältämät herkut sisäisesti nautittuna: resveratroli auttaa ihoa palautumaan päivän koettelemuksista ja valmistelee ja vahvistaa sitä seuraavaan päivään.

Superkosteuttava marulaöljy

Mangopuun sukulaisesta marulapuun pähkinästä saatava öljy täynnä samankaltaisia rasvahappoja, joita löytyy ihosta jo luonnostaan.

Marulaöljyn on todettu samalla sekä tehokosteuttavan ihoa että minimoivan kosteuden haihtumista ihon pintakerrosten läpi. Superkosteuttava öljy on kuitenkin niin tuhtia, että se on paras käyttää yöllä.

