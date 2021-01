Pakene kylmyyttä muhkutakkiin! Poimimme asusteet ja vaatteet, joilla kruunaat täydellisen takkityylin Zendaya Colemanin ja Emily Ratajkowskin tapaan

1. Pese villasekoitepipo kylmässä vedessä, 44,95 €, Part Two. 2. Hestran käsineet ovat villa-kashmir-sekoitetta, 29,90 €. 3. Samsøe & Samsøen takin sisus on eettisesti tuotettua untuvaa, 299 €. 4. Marimekon Millimatkuri on jämäkkää puuvillakangasta, 145 €. 5. Puuvilla-kashmir-sukat ovat pehmeät ja lämpimät, 26 €, Toast. 6. Talvimokkasiinit, 349 €, Red Wing. 7. Irtohuppu on kierrätyspolyesteriä, 59 €, COS. 8. Leveälahkeisten housujen kuuluu viistää maata, 89,99 €, Selected Femme. 9. Coster Copenhagenin neule on alpakka-akryyliä, 129 €. 10. Mohairhuivi, 89 €, Coster Copenhagen.­