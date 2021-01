Aidot Borat-uikkarit ja 12 muuta upeaa 70-luvun muotikuvaa, jotka saavat taatusti hymyn huulille

Oli jättisilmälaseja, leveitä lahkeita ja kyseenalaisia hiustyylejä. Hyppää noin 50 vuotta ajassa taaksepäin ja kurkkaa, miltä näytti 70-luvun muoti.

Muoti on siitä mukavaa, että se toistaa itseään. Siinä on jotain turvallista ja lohdullistakin, että menneiden vuosikymmenten trendit nousevat tasaisesti esiin aina uudelleen.

Ysärin paluusta on intoiltu jo useampi vuosi, mutta toinen päätään sinnikkäästi nostava vuosikymmen on sähäkkä 1970-luku. Leveät lahkeet ovat taas trendikkäät, ja 70-luvulta tuttu ruskea väri on tekemässä paluuta muun muassa miesten pukumuotiin. Hiustrendeistä pinnalla ovat esimerkiksi verho-otsatukka ja ilmavat kiharat.

Nykyään catwalkeilla ja kaduilla näkyvä 70-luvun muoti näyttää varsin freesiltä ja raikkaalta. Fakta lienee toisaalta se, että männävuosien trendeistä uudelleen pinnalle pääsevät vain ne parhaat palat. Mutta miltä se 70-luvun muoti näyttikään ihan oikeasti, silloin alun perin?

Kävimme läpi Museoviraston arkiston aarteita ja keräsimme alle kasan hulvattomia muotikuvia 1970-luvulta. Iästä riippuen kuvia katsoessa voi joko muistella omaa, kultaista nuoruutta, nauraa menneille trendeille tai todeta iloiten, että hei – tuohan näyttää aika hyvältä!

1. Upeaa silmälasimuotia

Jos käyt penkomassa (iso)vanhempiesi vanhaa silmälasivarastoa, takaamme, että löydät ainakin yhdet upeat muovijättiläiset.­

Mitkä rillit, mikä sivuponnari! Silmälasimuodissa 70-luvun suuret neliökehykset ovat nyt erityisen haluttuja. Vuonna 2021 jättikokoinen neliömalli yhdistetään ohuisiin metallikehyksiin, mutta jos haluaa näyttää erityisen retrolta, on muovi sopivampi valinta.

2. Pyjamassa discoon

Satiinipyjamassa bilettämään? Todellakin!­

Tämä kuva löytyi Museoviraston arkistosta nimellä ”discopukeutumista”. Pyjamatrendi onkin ollut pinnalla jälleen jo muutaman vuoden, eikä ihme. Juhliminen on taatusti mukavampaa väljässä satiiniyökkärissä kuin kireissä farkuissa.

3. Joka hipsterin lempipaita

Kuva on vuodelta 1975.­

Väitämme, että tämä paita siirtyisi UFF:n rekistä kassalle alta aikayksikön vuonna 2021 – ja päätyisi Flow-festareiden parhaimpien pukeutujien listalle parikymppisen helsinkiläisnuorukaisen päällä.

4. Hatunnoston paikka

Sopiikin paukutella henkseleitä, kun on näin komea hattu päässä.­

Hatut olivat se juttu vuonna 1973, jos tätä kuvaa on uskominen. Kuvan miesmallin päässä oleva lakki muistuttaa kovasti kalastajanhattua, joka on taas kovin trendikäs. Ehkä seuraavaksi on muhkeiden kukkapäähineiden, henkseleiden ja valtavien helmikorujen vuoro?

5. Alkuperäinen Borat

Mitenköhän on: pysyisivätkö nämä henkselit paikoillaan kroolatessa?­

Naisten uimapukumuoti uusiutuu jatkuvasti ja on muutenkin monipuolista. Miehillä vaihtoehtoja on huomattavasti vähemmän, mikä on kovin tylsää. Vuonna 1971 Las Palmasissa napattu uikkarimuotikuva osoittaa, että mahdollisuuksia kyllä olisi, jos rohkeutta riittää. Nämä pysäyttävät valkoiset henkseliuimahousut tuovat erehdyttävästi mieleen Borat-elokuvasta tutun mankini-uikkarin.

6. Lappuhaalarit miehille, kyllä kiitos

Miehetkin viihtyivät lappuhaalareissa vuonna 1973.­

Lappuhaalari on klassikko, joka toimii vuosikymmenestä toiseen. Naisten yllä niitä on nähty viime vuosina runsaasti, mutta aika harva mies sonnustautuu haalareihin enää tänä päivänä. Se on oikeastaan aika sääli.

7. Kuin teemajuhlista

Tämä kuva on todellinen aikamatkaelämys.­

Yllä oleva kuva löytyi Museoviraston arkistosta nimellä ”mannekiineja reissussa”. Otos toimii hyvänä inspiraationa jokaiselle, joka suunnittelee 70-luvun teemajuhlia: kun asettaa nenälle jättisilmälasit, päähän silkkihuivin tai kalastajanhatun ja ripustaa helmet kaulaan, ei voi mennä vikaan.

8. Mitä leveämmät lahkeet, sitä leveämpi hymy

On helppo nauraa, kun lahkeet liehuvat!­

Tässä kuvassa esitellään kesämuotia vuodelta -74. Leveät lahkeet ovat toden totta taas trendikkäät, ja kuvan housujen tyyppisiä malleja löytyy joka ketjuliikkeestä.

9. Oi, John Travolta

Kuvan Grease-paita voisi hyvin päätyä nykynuorenkin päälle.­

Printtipaitojakin 70-luvulla nähtiin. Kuva on vuodelta 1978, jolloin samaisena vuotena elokuvateattereihin ilmestynyt Grease-elokuvamusikaali oli uusinta uutta. Tänä päivänä paidan voisi löytää nuorten ketjuliikkeen valikoimasta retro-nimikkeellä.

10. Stocka-muotia

Kuvassa nuorten muotia Stockmannin Junior Club - ja Miss17-mallistoista.­

Tältä näyttivät Stockmann-tavaratalon nuorten mallistojen vaatteet vuonna -74. Leveät lahkeet ja liehuvat hameet ovat pitäneet pintansa vuosikymmenten jälkeenkin, vaikka Stockmannille kävi hieman toisin.

Mutta mitä: kuvan oikeassa laidassa hymyilevä miesmallihan leikkii jojolla! Suomessa kovin jojo-buumi koettiin 90-luvulla, mutta nähtiin niitä aiemminkin. Nyt kun muutaman vuoden takainen fidget spinner -villitys on laantunut, voisiko jojon aika tulla taas?

11. Pääsisipä juhlimaan

Muistatko vielä sitä aikaa, kun tällainen oli mahdollista?­

Tältä näytti diskoteekkimuoti vuonna 1970. Oli nahkaa, samettia, ruutua ja tilkkupaloista ommeltuja housuja. Vuonna 2021 kuva herättää lähinnä haikeutta. Pääsisipä taas pian ihmisten keskuuteen ja vähän tanssimaan.

12. Muikkunen, oletko se sinä?

Kuva vuodelta 1978.­

Näistä hupullisista päällystakeista voi olla montaa mieltä. Jonkun mielestä takkimalli on hyvinkin chic, jonkun toisen mielestä se saattaa tuoda mieleen tontun tai Nuuskamuikkusen.

13. No nyt

Tämän hiustyylin paluuta ei ehkä enää nähdä.­

Sanattomaksi vetää.