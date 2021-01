Lahkeet levenevät nyt entisestään – 13 kuvaa osoittaa, miltä farkkumuoti näyttää tänä vuonna

Joukosta löytyy myös yksi klassinen farkkumalli.

On muutamia vaatekappaleita, jotka pysyvät vuodesta, trendistä ja vuosikymmenestä toiseen. Farkut ovat yhdet näistä.

Lähes jokaisella on omat suosikkifarkkunsa ja -mallinsa, joista ei hevillä halua luopua. Jos kuitenkin kaipaat piristystä ja inspiraatiota farkkutyylisi päivittämiseen, olet liikkeellä oikeaan aikaan!

Tänä vuonna trenditietoisten hiihtohaalarien alta kuoriutuu leveitä ja jopa ylisuuria sekä hyvin perinteisiä suoran lahkeen farkkuja.

Muotisivusto Who What Wearin mukaan farkkujen ehdoton trendiväri on tänä vuonna sininen, mutta myös muut neutraalit värit takaavat tyylikkään lopputuloksen.

Vuoden 2021 kolme kuuminta farkkutrendiä

Loose fit -farkut

Rennot loose fit -farkut ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina roimasti, ja tänä vuonna lahkeet levenevät entisestään. Kiristävät ja puristavat pillifarkut voi jättää kaappiin, näissä farkuissa riittää tilaa!

Vintage-henkiset suorat farkut

Ikoninen ja ajaton suora lahje jatkaa voittokulkuaan myös vuonna 2021. Nilkkapituinen tai kokopitkä suora lahje on sekä klassisen kaunis että sopivan asenteellinen. Perinteinen leikkaus saa pirteyttä neutraaleista väreistä ja kekseliäistä saumoista.

Bootcut- ja flare-lahkeiset farkut

Victoria Beckham tiesi jo etukäteen, että viimeistään tänä vuonna kannattaa palata farkkumuodissa leveneviin lahkeisiin. Lahje saa olla pitkä tai nilkkapituinen, kunhan se on leveä. Levenevällä leikkauksella saa pienellä vaivalla luotua asuun ylellisen ja elegantin – tai supercoolin vaikutelman.

