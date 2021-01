Onko tukka talvella aina pörrössä? 5 tuotetta, joilla taltutat sähköisen takkutukan

Taistelussa pörrötukkaa vastaan kaikki lähtee kosteutuksesta.

Kanna lappuja kassissa

Pipo ja pakkanen ovat takaavat, että säntillisestikin silotellun tukan pintakerros lähtee helposti lentoon. Karkurit saa kuitenkin nopeasti kuriin sähköisyyttä poistavilla lapuilla, jotka kulkevat kätevästi mukana.

Kuivaan tukkaan tarkoitetut laput silottavat hiusten pinnan, mutta eivät jätä niitä rasvaiseksi tai tunkkaiseksi.

Ikoo Hair Fresh Ups Anti Frizz Sheets -laput, 6 € / 8 kpl.­

Käytä lämpösuojaa

Kuivuus on sähköisen ja pörröisen tukan vihollinen numero yksi. Lämpölaitteiden käyttö kuivattaa hiusta, minkä takia suojatuotteen käyttö on ehdottoman olennaista talvisaikaan. Pätevä lämpösuoja pitää tukan pehmeänä ja siloisena sekä myös hoitaa hiusta.

Authentic Beauty Conceptin rakennetta antavassa Nymph Salt Spray -suolasuihkeessa on lämpösuoja 230 asteeseen asti, 28,30 € / 250ml.­

Hanki sulfaatiton shampoo

Koska kosteutus on silotuspuuhassa kaiken a ja o, kannattaa kylminä kuukausina shampoo vaihtaa hellävaraisempaan versioon. Varmista, että käytössä olevassa shampoossa ei ole sulfaatteja: Sulfaatit kyllä saavat hiukset natisevan puhtaiksi, mutta samalla ne pesevät hiuksesta hiuksen luonnolliset, kosteuttavat öljyt ja ajan myötä hius voi alkaa pörröttämään.

Budgie The Ultra Hydrating Shampoo -sampoo, 11,90 € / 300ml.­

Muista maski

Kerran viikossa käytetty syväkosteuttava naamio pitää hiusten pinnan ehjänä. Näin niiden ei tarvitse hakea kosteutta ilmasta ja siten pörrööntyä. Kun aikaa löytyy arjesta enemmän, levitä hiusnaamio ennen hiustenpesua puoleksi tunniksi kuivaan tukkaan.

Yves Rocher Nourishing 2 in 1 Cream Mask -hiusnaamio, 9,90 € / 35ml.­

Öljyä säännöllisesti

Talvi on hiusöljyjen luvattua aikaa: nyt jos koskaan on aika ottaa järeämmät välineet käyttöön. Öljyn valinnassa on tärkeintä ottaa huomioon oma hiustyyppi, jotta öljyssä on tarpeeksi kosteutusta ilman, että se latistaa tukkaa. Hiusöljy lukitsee kosteuden hiuksen sisään ja muodostaa suojaavan pinnan sen päälle – varmistaen näin sileän tukan.

Living Proof No Frizz Vanishing Oil -öljyn aineosat imitoivat hiuksen luonnollisia öljyjä, 28 € / 100ml.­

Lähde: Cosmopolitan

Kuvat: Valmistajat