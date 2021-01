Pisara vai porakone? Kokosimme ohjeet, joilla valitset omaan käyttöösi sopivimman meikkisienen

Meikkisienellä saa tehtyä tasaisen pohjan sekä onnistuneet varjot ja korostukset, kunhan valitset oikean mallin.

Pisara, pyöreä vai kulmikas? Minikokoinen vai kunnolla kämmeneen sopiva?

Hyvällä meikkisienellä on suuri rooli onnistuneen ihomeikin tekemisessä, mutta laajan mallivalikoiman joukosta voi olla melkoista arpapeliä löytää juuri omaa tarkoitusta parhaiten palveleva sieni.

Meikkisieni on parhaimmillaan silloin, kun se on aavistuksen kostea: Kastelun jälkeen kädessä puristeltu sieni levittää meikkipohjan tasaisesti ja sulauttaa tuotteet ihoon vaikkapa sormia tehokkaammin. Sieni on hyvä pestä joka käyttökerran jälkeen ja yleensä sieni kestää hyvänä käytössä muutaman kuukauden.

Joka paikan höylä

Beautyblender Sponge Bubble -meikkisieni, 19,90 €.­

Viime vuosien meikki­sieni­villityksen aloittanut Beauty­blender on ihan syystä edelleenkin meikki­sienistä suosituimpia: Nimen­omaan kosteana käytettävään sieneen imeytyy juuri sopivasti meikki­voidetta, jotta loppu­tuloksesta tulee tasainen.

Munan­muotoisen sienen paksummalla päällä saa levitettyä meikki­pohjan siististi isommille kasvo­alueille ja kapeammalla päällä voi hädän tullen työstää myös silmän­alusia.

Instagram-korostuksiin

Morphe Highlight + Contour Beauty Sponge -meikkisieni, 9 €.­

Tasaisella, taltta­maisella reunalla varustettu meikki­sieni on täydellinen korostuksiin ja varjostuksiin, sillä litteällä puolella saa muotoiltua tarkka­reunaiset linjat poskille ja leukaan.

Puuterituotteille

Flaer Velvet Blending Sponge -meikkisieni, 12,90 €.­

Sametti­pintainen meikki­sieni nappaa pintaansa erityisen paljon meikkiä, joten se sopii erityisen hyvin esi­merkiksi irto- tai korostus­puuterin levittämiseen.

Sametti­sieni on omiaan myös baking-tekniikkaan, jossa puuteria pakataan tuhdisti iholle näyttävän ja kestävän meikin aikaan­saamiseksi.

Tarkkaan työskentelyyn

LH Cosmetics The Sponge -meikkisieni, 15 €.­

Futuristisen näköinen, terävä­päinen meikki­sieni on tarkoitettu pienille alueille, kuten silmän­alusille ja nenän­pielten työstämiseen.

Poraa muistuttavalla sienellä on helppo myös paikkailla meikkiä sekä kerrostaa meikkiä vain tiettyihin kohtiin kasvoja.

Kuvat: Valmistajat

Lähde: Cosmopolitan