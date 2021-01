Testasimme anti-age-kangasnaamiot – edullinen tuote sai täydet 5 pistettä: ”Iho tuntuu superkosteutetulta ja näyttää nuorekkaammalta”

Kokeilimme seitsemää kangasnaamiota, jotka lupaavat kasvoille kosteutusta, sileyttä ja nuoren ihon hehkua. Joukkoon mahtui myös muutama huipputuote!

Sheet mask eli kertakäyttöinen kangasnaamio on viime vuosien ihonhoitohitti. Niitä saa eri tarpeisiin ja eri ihotyypeille – nyt testataan anti-age-vaikutteisia.­

Oriflame NovAge Revitalising Mask, 14 €

Arvosana: 1½ / 5

Vaikutusaika: 15 min

Lupaus: Tehokas kosteutus palauttaa ihon elinvoimaisuuden. Naamio hoitaa ihoa kosteuttavilla ainesosilla, antioksidanteilla ja ravintoaineilla, vähentää näkyviä juonteita ja jättää ihon ravituksi, täyteläiseksi ja säteileväksi.

Kokemus: Hyaluronihappoa, C- ja E-vitamiinia sekä niasiiniamidia sisältävässä naamiossa on sopiva määrä tuotetta, ja se istuu kasvoille hyvin. Tuoksu on mieto ja melko neutraali, mutta 15 minuutin aikana se alkaa kuitenkin hiukan kyllästyttää. Käytön jälkeen ihon pinta tuntuu ja jopa näyttääkin sileämmältä, mutta ei erityisen kosteutetulta. Talvi-ihon kiristävä tunne jää naamion jälkeenkin.

The Body Shop Drops of Youth Youth Concentrate Sheet Mask, 7,50 €

Arvosana: 5 / 5

Vaikutusaika: 15 min

Lupaus: Kimmoisampi ja hyvinvoivan näköinen iho. Sisältää brändin Drops of Youth -tehotiivistettä, joka jättää ihon välittömästi raikkaaksi ja pehmeäksi. 99 % luonnollisia raaka-aineita. Sisältää kasviperäisiä kantasolu-uutteita. Kangasnaamio on biohajoava.

Kokemus: Naamion luvataan tekevän tuloksia vartissa. Tämä myös pitää paikkansa, sillä huomaan luvattuja parannuksia selvästi. Pussissa on tuotetta niin paljon, että sitä riittää reilusti paitsi kasvoille myös koko dekolteen alueelle. Välittömästi naamion jälkeen iho tuntuu hetken tahmealta, mutta tuntemus häviää parissa minuutissa. Iho herää eloon, näyttää todella hyvältä ja nuorekkaammalta sekä tuntuu superkosteutetulta. Myöskään tuotteen hävittämistä ei tarvitse arpoa, sillä pakkauksessa lukee, että naamio on biohajoava. Aivan ihana tuote, ja hinta-laatusuhde on testin paras – tämän ostaisin uudelleen!

Joanna Vargas Twilight Face Mask, 92 € / 5 kpl (18,40 € / kpl)

Arvosana: 3½ / 5

Vaikutusaika: 15–20 min

Lupaus: Syvähoitava, bambusta valmistettu harsonaamio, joka sisältää ihoa vahvistavia epidermaalisia kasvutekijöitä. Sopii erityisesti käytettäväksi kemiallisten kuorintojen ja laserhoitojen jälkeen. Syvähoitava naamio vahvistaa ja korjaa ihoa. Tuo iholle eloisuutta ja kimmoisuutta.

Kokemus: Tämä kangasnaamio ei ole erityisesti anti-age-vaikutteinen naamio, mutta se pääsee pakkauksessa luvatun eloisuuden ja kimmoisuuden myötä silti testiin. Naamio on todella märkä. On mukavaa, kun tuotetta on runsaasti, mutta tässä kertakäyttöpakkauksessa sitä on jopa liikaa. Kallista ainetta jää yli vielä dekolteelle levittämisen jälkeenkin, enkä oikein tiedä, mitä ylimääräisellä tekisin. Naamio silottaa ihon pintaa niin, että eron todella tuntee ja huomaa. Tuote imeytyy nopeasti, mutta siitä jää kasvoille aavistuksen kelmumainen tunne. Iho näyttää toki aiempaa paremmalta, mutta yhden kokeilukerran perusteella tuotteen hinta ei oikein avaudu.

Nivea Q10 Plus C Anti-Wrinkle + Energy Sheet Mask, 2,90 €

Arvosana: 2 / 5

Vaikutusaika: 10 min

Lupaus: Sisältää Q10-koentsyymia eli ubikinonia ja C-vitamiiniseerumia. Vähentää pinnallisia ryppyjä ja antaa iholle uutta energiaa. Kosteuttaa ihoa välittömästi, virkistää väsynyttä ihoa. Naamio on valmistettu biohajoavista kuiduista.

Kokemus: Tämän kangasnaamion reunoissa ei ole viiltoja, jotka parantaisivat naamion istuvuutta, joten siitä pitää tehdä taitoksin omille kasvoille sopiva. Tuotteessa on brändin perinteinen tuoksu, ja vaikutusaika on testin lyhin. Kymmenessä minuutissa iho kirkastuu ja kasvojen ilme näyttää virkeämmältä, mutta jotenkin tuntuu, ettei tuote imeydy yhtä hyvin kuin muut. Pidän tuotteista, jotka ovat tehokkaita mutteivät varsinaisesti tunnu iholla miltään, ja tästä naamiosta jää ainakin rasvoittuvalle iholle hieman tahmainen kerros.

Elizabeth Arden Superstart Probiotic Boost Skin Renewal Biocellulose Mask, 51 € / 4 kpl (12,75 € / kpl)

Arvosana: 4½ / 5

Vaikutusaika: 15–20 min

Lupaus: Probioottinen naamio sisältää hyaluronihappoa ja probioottiyhdistettä ja tehostaa ihon omaa puolustuskykyä ja vahvistaa ihoa. Auttaa optimoimaan ihon luonnollista uudistumisprosessia ja tekee ihosta säteilevän, sileän, hyvinvoivan ja nuorekkaamman näköisen. Bioselluloosanaamio on valmistettu luonnonkuiduista, jotka ovat peräisin fermentoidusta kookospähkinävedestä.

Kokemus: Naamion molemmin puolin on irrotettava kerros, ja kestää hetken ennen kuin hahmotan, mikä osa pitää kuoria pois ja mikä tulee käyttöön. Materiaali on testin ohuinta, ja se tuntuu miellyttävimmältä. Naamio suorastaan imeytyy iholle ja pysyy kasvoilla parhaiten. Käyttökokemus on täydellinen, ja myös lopputulos vakuuttaa: iho näyttää kiinteämmältä ja parempikuntoisemmalta. Todellinen pikakaunistus!

Skin Republic Youthfoil Foil Face Mask Sheet, 7,99 €

Arvosana: 3 / 5

Vaikutusaika: 15–20 min

Lupaus: Hyaluronihappopitoinen naamio lukitsee kosteuden ihoon ja saa sen näyttämään ravitulta, nuorekkaalta ja hehkuvalta. Vähentää näkyviä ikääntymisen merkkejä. Antioksidantit suojaavat ihoa ympäristön haittatekijöiltä.

Kokemus: Foliopäällysteinen naamio on kaksiosainen, mikä helpottaa muita jäykemmän materiaalin asettelua kasvoille. Paksun materiaalin vuoksi naamion käyttö ei tunnu yhtä hemmottelevalta kokemukselta kuin kangasnaamiot yleensä. Lopputuloksena iho näyttää raikkaalta, kosteutetulta ja ehkä myös hiukan kimmoisammalta. Ihotyyppini on rasvoittuva ja vältän siksi kaikkia koostumuksia, jotka tuntuvat paksuilta ja tahmeilta, ja tästä naamiosta jää omaan makuuni liian tahmea tunne.

Swiss Clinic Face Perfecting Dry Mask, 38 € / 3 käyttökertaa

Arvosana: 4 / 5

Vaikutusaika: 15 min

Lupaus: Kuiva kangasnaamio. Täysin vedetön koostumus sisältää 87 % aktiivisia ainesosia. Häivyttää iholta iän mukanaan tuomia juonteita ja ryppyjä, palauttaa iholle sen elinvoimaisuuden, kirkastaa ihon sävyä ja kosteuttaa intensiivisesti. Ihosta tulee pehmeä ja täyteläinen. Ei tarvitse huuhdella. Yhdellä naamiolla on kolme käyttökertaa.

Kokemus: Viimeinen tuote on testin erikoisuus: kangasnaamio, joka on kuiva. Samaa naamiota voi käyttää kolme kertaa. Naamio kiinnitetään neljällä lenkillä napakasti korvien taakse, ja se peittää myös leukalinjan. Kun naamio on paikoillaan, siihen imeytetyt tehoaineet aktivoidaan hieromalla kasvot läpi 3–4 kertaa. Kuivanaamion käyttö tuntuu erikoiselta, koska nesteen viileä ja rentouttavakin tunne puuttuu. Olen hiukan epäileväinen, voiko kuivasta pinnasta imeytyä mitään, mutta naamion jälkeen iho tuntuu todella ravitulta ja hoidetulta ja vain aavistuksen tahmealta. Kasvojen ilme näyttää virkistyneeltä ja nuorekkaan hehkuvalta.

Kuvat: Valmistajat

Testaus: Katarina Pimiä. Juttu: Vivi Norokorpi.

