Täydellinen pohjameikki, kyllä kiitos! Listasimme 18 huippuhyvää meikkivoidetta, joita hehkuttavat ihan kaikki

Etsitkö täydellistä meikkivoidetta? Listasimme tuotteet, jotka saavat huippuarvosteluja kerta toisensa jälkeen niin ammattilaisilta kuin tavismeikkaajiltakin.

Meikkivoiteen valinta ei ole ihan helppo juttu. Kauppojen valikoimaa tutkiessa on otettava huomioon oma ihotyyppi, sillä kuivaihoiselle ei välttämättä sovi sama voide kuin rasvoittuvalle tai sekaiholle. Sitten on pohdittava, mitä meikkivoiteelta haluaa: kaipaako täydellistä peittävyyttä vai riittääkö kevyt tasoitus? Haluaako mattapintaisen vai kuulaan ihon? Lopuksi pitäisi tietenkin vielä löytää se oma sävy.

Valinta helpottuu, kun rajaa vaihtoehdot tuotteisiin, jotka muut ovat jo todenneet toimiviksi. Kahlasimme puolestasi läpi netin kauneussivustot, ja kokosimme listan erilaisista meikkivoiteista, joita sekä ammattilaiset että tavikset ovat hehkuttaneet kautta aikojen. Listalla on sekä edullisempia että hintavampia meikkivoiteita.

ALLE 30 EUROA

Maybelline Fit Me! Matte + Poreless, 9,20 €

Nyt on hinta-laatusuhde kohdillaan! Markettimeikkivoiteista kenties hehkutetuimpia on Maybellinen Fit Me! Matte + Poreless. Se lupaa häivyttää ihohuokosia ja antaa iholle kauniin mattapinnan – ja sen myös tekee. Voide on peittävä mutta silti luonnollinen, ja sitä voi halutessaan kerrostaa huoletta. Voide muuttuu kasvoilla mattapintaiseksi, muttei saa ihoa kuitenkaan näyttämään kuivalta. Todella hyvä tuote arkeen, miksei myös juhlaan.

Samaan tuotesarjaan kuuluu myös kuivalle iholle tarkoitettu Fit Me! Luminous + Smooth -meikkivoide, joka ei ole saanut aivan yhtä paljon kehuja, mutta on silti varsin kelpo tuote.

L'Oréal Paris True Match, 16,90 €

Toinen markettimeikkivoiteiden kuningatar on L'Oréalin True Match, jonka luvataan mukautuvan täydellisesti ihon omaan sävyyn. Esimerkiksi Byrdie-sivusto valitsi True Matchin parhaaksi markettimeikkivoiteeksi.

Puolipeittävä voide sisältää hyaluronihappoa ja on hajusteeton. Koostumukseltaan ohut voide levittyy kauniisti ja saa ihon näyttämään tasaiselta. Peräti 28 erilaista sävyä on jaoteltu ihon pohjasävyn mukaan viileisiin, neutraaleihin ja lämpimiin sävyihin.

L'Oréal Paris Infallible 24H Matte Foundation, 18,50 €

Jos meikkivoide tuntuu liukuvan kasvoilta päivän aikana, kannattaa ottaa testiin L'Oréalin Infallible. Koostumukseltaan ohut voide on pitkäkestoinen ja peittävä. Tuotetta voi kerrostaa: arkeen riittää yksi kerros, juhlaan voidetta voi töpötellä enemmän peittoa kaipaaville alueille vielä toisen kerroksen. Piilottaa hyvin näpyt, punoituksen ja couperosan. Lopputulos on matta, muttei samea.

Lumene Blur 16 H Longwear Foundation, 16,90 €

Ihohuokosia häivyttävä Blur-meikkivoide on monien suosikki Lumenen meikkivoidearsenaalista. Se on peittävä, mutta tekee ihosta silti luonnollisen näköisen ja jättää ihon pinnan kauniin samettiseksi. Tuote sisältää silikonia, minkä ansiosta se nimensä mukaisesti blurraa eli häivyttää ihohuokosia ja muita epätasaisuuksia. Sopii parhaiten normaalille tai rasvoittuvalle iholle, pintakuivalle iholle tuote ei ole parhain mahdollinen.

Lumene hienosääti syksyllä meikkivoiteidensa pakkauksia, sävyvaihtoehtoja ja koostumuksia, mutta muutokset on pyritty tekemään niin, että alkuperäisversioihin ihastuneet pysyvät yhä tyytyväisinä.

Lumene CC Color Correcting Cream, 15,90 €

Lukemattomien suomalaisnaisten paras kaveri on jo vuosia ollut Lumenen CC-voide. CC tulee sanoista color correcting, eli tuote lupaa tasoittaa ihon sävyä ja häivyttää punaisuutta.

Sen se tekeekin. Puolipeittävän voiteen koostumus on kevyt, ja sillä saa aikaan tasaisen, heleän päivämeikin. Sisältää myös aurinkosuojakertoimen 20.

Milani Conceal + Perfect 2-in-1 Foundation + Concealer, 18,60 €

Kaksi tuotetta yhdessä paketissa! Milani Cosmeticsin tuote yhdistää meikkivoiteen ja peitevoiteen. Koostumus on paksu, joten se on häivytettävä iholle tarkasti. Lopputulos on kuitenkin vaivan arvoinen: erittäin peittävä ja mattainen voide häivyttää ihon epätasaisuudet ja jopa tummat silmänaluset. Tuote on vedenkestävä. Saatavilla verkkokaupoista, mm. Kicks ja Cocopanda.

Wet n wild Photo Focus, 9,50 €

”Kuin ihosi, mutta parempi”, lupaa valmistaja. Meikkivoiteeksi todella edullinen Wet n wildin Photo Focus on kehitetty näyttämään erityisen hyvältä valokuvissa, ja sitä testattiin valmistusvaiheessa salamavalojen alla.

Meikkivoiteessa on ”valoa hajottava” koostumus, joka antaa kasvoille kauniin, mattaisen pinnan. Joidenkin arvosteluiden mukaan tuotteessa on melko voimakas ominaistuoksu, joten hajuherkille se ei sovi.

Revlon Colorstay, 16,50 €

Revlonin ikoninen meikkivoide on ollut markkinoilla jo vuosikausia. Voiteesta on saatavilla kaksi eri versiota: rasvaiselle ja sekaiholle tarkoitettu Combination/Oily ja normaalille sekä kuivalle iholle suunnattu Normal/Dry. Ensimmäinen jättää ihon tasaisen mattaiseksi, jälkimmäinen kauniin kuulaaksi. Tuotetta voi kerrostaa kevyestä peittävään, ja se pysyy iholla koko päivän. Nettikaupoista, mm. Eleven ja Nordicfeel.

YLI 30 EUROA

MAC Face & Body Foundation, 31,90 € (50 ml)

Tällä vesipohjaisella kulttituotteella on melkoinen maine, sillä se on jo vuosia ollut monien maailmankuulujen meikkitaiteilijoiden luottomeikkivoide. MAC Face and Body on niin ohutta, että sitä voi nimensä mukaisesti levittää kasvojen lisäksi myös vartalolle.

Voide tasoittaa ihon sävyjä ja antaa kasvoille kevyttä, satiinista peittävyyttä. Sopii kaikille ihotyypeille. Tämä tuote on ennen kaikkea luonnollinen, joten jos kaipaa todella peittävää mattalookia, kannattaa kääntyä jonkin muun voiteen puoleen.

Estée Lauder Double Wear Stay-in-Place Makeup, n. 50 €

Kulttistatuksen maineessa oleva Estée Lauderin alkuperäinen Double Wear on jokaisen kunnon peittävyyttä rakastavan luottotuote. Maailman myydyimpiin meikkivoiteisiin kuuluva, pigmenttinen tuote tasoittaa ja peittää, mutta tuntuu silti kevyeltä iholla – tietenkin sillä ehdolla, että voidetta levittää hyvin ohuen kerroksen.

Lisäksi voide pysyy kuin tauti: öljyttömyytensä ansiosta se kestää hikoilua ja vettä ja pysyy iholla koko päivän jopa kuumalla ja kostealla säällä. Sopii parhaiten rasvaiselle tai sekaiholle.

Giorgio Armani Luminous Silk Foundation, 49,95 €

Muun muassa Kim Kardashianin ja meikkitaiteilija Suvi Tiilikaisen luottomeikkivoide on Giorgio Armanin Luminous Silk. Kehujien mukaan tuote sulautuu täydellisesti ihoon, tekee siitä kuulaan ja terveen näköisen ja tuntuu mukavan kevyeltä.

Voide on koostumukseltaan kevyt, mutta kerrostettavissa peittäväksi. Näyttää erityisen hyvältä valokuvissa ja sopii siksi hyvin juhlameikkiin – tämä on monen valinta hääpäivään. Sopii kaikille ihotyypeille, mutta etenkin kuivalle iholle.

Juice Beauty Flawless Serum Foundation, 52 €

Luonnonkosmetiikkamerkki Juice Beautyn meikkikokoelman luomisessa oli mukana kukapa muukaan kuin näyttelijästä lifestyle-guruksi hypännyt Gwyneth Paltrow.

Merkin seerumimeikkivoide on saanut runsaasti hehkutusta siitä, että se on luonnonkosmetiikaksi poikkeuksellisen peittävää ja pysyvää – toki viime aikoina luonnonkosmetiikka on kehittynyt niin isoin harppauksin, ettei parhaiden luonnonkosmetiikkatuotteiden toimivuus enää eroa synteettisistä millään tavalla. Voide lupaa myös hoitaa ihoa.

RMS Beauty ”Un” Cover-up, n. 40 €

Niin ikään luonnonkosmetiikkamerkki RMS:n ”Un” Cover-up peite- ja meikkivoide nauttii kulttituotteen mainetta. Se saa kehuja etenkin niiltä, jotka rakastavat kuultavaa ihoa, sillä voide kosteuttaa ja heleyttää samalla kun se peittää. Kevyt koostumus sopii hyvin myös silmien alle.

Pikkupurnukassa oleva voide tarkoitettiin alun perin sekä meikkipohjaksi että peitevoiteeksi, mutta hiljattain merkki lanseerasi varsinaisen meikkivoiteen, ”Un” Cover-up Cream Foundationin, joka on klassikkotuotteen peittävämpi, isommassa pakkauksessa oleva versio.

Lancôme Teint Idole Ultra Wear, 49,50 €

Lancômen ikoninen Teint Idole on voittanut muun muassa meidän taannoisen meikkivoidetestimme. Kevyt ja juokseva meikkivoide levittyy ihanan ohueksi kerrokseksi, mutta peittää silti ihon pienet virheet. Ihon pinta näyttää tasaiselta, muttei liian meikatulta. Kestävyyskin on huippuluokkaa: meikkivoide näyttää hyvältä koko päivän ja kestää jopa vesisateen ja treenin.

Fenty Beauty Pro Filt’r Soft Matte Longwear Foundation, 39 €

Laulajana tutuksi tulleen Rihannan kosmetiikkamerkki Fenty Beauty oli viime vuoden puhutuimpia tapauksia meikkipiireissä. Pro Filt’r -meikkivoide sai heti ilmestyessään erityiskehuja siitä, että se lanseerattiin 40 eri sävyssä. Nykyjään sävyjä on jo huimat 50.

Peittävä ja ultramattainen voide sopii parhaiten normaalille, rasvaiselle tai sekaiholle. Häivyttää ihohuokosia ja kestää kosteuden ja hikoilun. Saatavilla Fenty Beautyn omilta verkkosivuilta tai Sephora-liikkeistä esimerkiksi Tukholmasta.

Makeup Forever Ultra HD, 47,50 €

Muistatko vielä Youtube-videon, jossa rajusta aknesta kärsivä nainen meikkaa ihonsa hämmästyttävän tasaiseksi? Viimeistään kyseinen, peräti 28 miljoonaa katselukertaa kerännyt video nosti Makeup Foreverin Ultra HD -meikkivoiteen maailmanmaineeseen.

Voide antaa lyömätöntä peittävyyttä, mutta näyttää iholla silti luonnolliselta. HD- eli high definition -nimi tulee siitä, että voide saa ihon näyttämään virheettömältä tarkoissakin valo- ja videokuvissa. Pitkäkestoinen voide on koostumukseltaan kevyt. Sopii kaikille ihotyypeille, etenkin rasvaiselle iholle.

Dior Forever, 60 €

Tämä pitkäkestoinen ja keskipeittävä klassikkomeikkivoide lupaa tehdä ihosta samettisen mattaisen. Sekä Instyle että Allure valitsivat Dior Foreverin yhdeksi vuoden parhaimmista meikkivoiteista. Sisältää ruusunmarjan siemenöljyä, jonka väitetään häivyttävän ihohuokosia.

Voide saa kasvojen ihon näyttämään tasaiselta, mutta silti mukavan luonnolliselta. Sopii kaikille ihotyypeille. Kuivuu nopeasti, joten tuote kannattaa levittää ripeästi.

Kjær Weis Foundation, 61 €

Luonnonkosmetiikan vastine kaikkein peittävimmille luksusmeikkivoiteille on Kjær Weisin voidenappi. Runsaspigmenttinen tuote on ihanteellinen rasvaiselle ja sekaiholle sekä couperosa-iholle. Tuotetta voi käyttää peitevoiteen tapaan vain siellä täällä tai levittää sormin kevyen, koko kasvojen sävyä tasoittavan pinnan luomiseksi.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla joulukuussa 2019.