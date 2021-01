Nuoret hakeutuvat nyt esteettisiin hammashoitoihin – suussa voi kuitenkin piillä yllätys

Haaveiletko valkoisena hohtavista hampaista? Niiden saaminen ei ole aina niin yksinkertaista kuin voisi kuvitella.

Sen huomaa televisiota tai sosiaalista mediaa katselemalla: hampaista on tullut yhä tärkeämpi osa ulkonäköä. Amerikkalaisten hohtavista jenkkihymyistä on puhuttu jo vuosia, mutta nykyään tv-juontajien hampaat loistavat valkoisina Suomessakin. Myös tubettajat ja Instagram-vaikuttajat näyttävät vierailevan hammashoidoissa tiuhaan.

Hampaiden ulkonäköä parantelevat hoidot ovat yleistyneet merkittävästi viime vuosina. Helsingin Sanomat kertoi pari vuotta sitten, että hampaiden valkaisun suosio on nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

Mehiläisen hammaslääkäri Marija Burakova vahvistaa, että esteettisten hammashoitojen kysyntä on noussut selkeästi viimeisen vuosikymmenen aikana. Samalla myös lääkäreiden osaaminen on parantunut.

– Kun asiakas ennen vanhaan harmitteli vinoja hampaita, lääkärit saattoivat sanoa, että hampaat ovat osa potilaan persoonaa. Moni potilas hyväksyi tämän, vaikka olisikin halunnut korjauttaa hampaansa. Nykypäivänä osataan tarjota laadukkaampia hoitoja, koska tieto ja taidot ovat parantuneet.

” Some on lisännyt kaikenlaisten esteettisten hoitojen kysyntää.

Burakova uskoo, että esteettisten hammashoitojen kysynnän kasvuun on vaikuttanut etenkin sosiaalinen media.

– Nykyään otetaan todella paljon kuvia, selfieitä ja muita. Ihmiset näkevät omia kasvojaan enemmän kuin joskus kymmenen vuotta sitten. Some on lisännyt kaikenlaisten esteettisten hoitojen, myös ripsi- ja kulmahoitojen sekä täyteainepistosten, kysyntää.

Myös Oralin lääketieteellinen johtaja, hammaslääkäri Petra Kari puhuu Instagram-sukupolvesta, jota oma hyvinvointi kiinnostaa erityisen paljon.

– Kaunis hymy ja valkoiset, ehjät hampaat liitetään terveyteen ja itsestä huolehtimiseen. Toki ihan syystä, sillä terveyden laiminlyönti usein näkyy juuri suussa, Kari sanoo.

– Toisaalta hoidoissa käy myös iäkkäämpää väkeä, jotka haluavat häivyttää iän tuomia muutoksia. Heillä korjataan usein yksittäisiä hampaita ja vanhoja, tummentuneita paikkoja, mutta myös valkaisuja ja muita hoitoja tehdään enenevissä määrin.

Myös paljon työkseen puhuvat saattavat haluta kohennella hampaitaan, sillä kauneusihanteen mukaiset valkeat ja suorat hampaat tekevät olon itsevarmemmaksi.

Suomalaiset toivovat luonnollista lopputulosta

Marija Burakovan mukaan noin 70 prosenttia hänen vastaanotolleen esteettiseen hammashoitoon hakeutuvista potilaista on naisia.

– Heistä monet saattavat näyttää vastaanotolla julkkisten kuvia, että tällaiset hampaat olisivat kivat. Nuoria naisia kiinnostavat etenkin valkaisuhoidot.

Viime aikoina esteettisistä hoidoista ovat kuitenkin kiinnostuneet myös kolmekymppiset miehet.

– Miehillä on usein niin, että 18–25 ikävuoden välillä he käyvät aika harvoin hammaslääkärissä. Miehet hakeutuvat esteettisten hoitojen pariin lähempänä keski-ikää, kun tulotaso on ehkä noussut ja ulkonäköön haluaa panostaa.

” Tavoite on, että hampaat näyttävät hoidon jälkeen niin luonnollisilta, että muut hymyn olevan aito.

Hohtavanvalkoinen jenkkihymy on vain harvoin suomalaisten haaveissa. Meillä suositaan luonnollisuutta ja puhtautta, Burakova kertoo. Potilas saattaa toivoa, että hymy näyttäisi kirkkaalta ja raikkaalta. Liian valkoiset ja hohtavat, täysin suorat hampaat näyttävät helposti epäluonnolliselta.

– Olen onnistunut lääkärinä, jos potilaan puoliso tai kaveri sanoo, että ”vau, sulla on hienot hampaat”. Jos kysymys onkin ”kuka teki sun hampaat”, olen epäonnistunut työssäni. Tavoite on, että hampaat näyttävät hoidon jälkeen niin luonnollisilta, että muut luulevat sen olevan potilaan aito hymy.

Petra Karin mukaan esteettisiin hammashoitoihin voi olla myös lääketieteellinen syy.

– Esimerkiksi laminaateilla saatetaan korjata hymy, jos potilaalla on vaikkapa tapaturmien aiheuttamia lohkeamia. Oikomishoidolla voidaan parantaa ienterveyttä, sillä hampaiden asentovirheitä korjattaessa niiden puhdistaminen usein helpottuu.

Hymy voi hävettää

Vaikka hampaiden hyvinvointi on tärkeää etenkin terveyden kannalta, moni miettii hymynsä nähdessään nimenomaan sen ulkonäköä.

Vinot, tummentuneet tai lohjenneet hampaat voivat aiheuttaa paljon häpeää. Hammaslääkäri Marija Burakova huomaa sen usein siitä, että potilas nauraa käsi suun edessä tai on oppinut puhumaan niin, etteivät hampaat näy.

” Esteettisissä hoidoissa ei ole aina kyse vain ulkonäöstä, vaan itsetunnosta.

Usein potilas kertoo, että olisi halunnut suoristaa hampaat jo teininä, mutta koska varsinaista purentavikaa ei ollut, ei hän päässyt verovaroilla kustannettuun oikomishoitoon. Kun omat tulot sitten kasvavat, kysymys aikuisiän oikomishoidosta saattaa tulla jälleen ajankohtaiseksi.

– On monille tosi suuri asia, kun saa kuulla, että häpeää aiheuttaneiden hampaiden ulkonäköä voidaan muuttaa. Noin kerran viikossa koen vastaanotollani niin herkän hetken, että potilas itkee ilosta ja helpotuksesta. Esteettisissä hoidoissa ei ole aina kyse vain ulkonäöstä, vaan itsetunnosta.

Usein paineet hampaiden muokkaamiseen tulevat ulkopuolelta. Kun televisiossa ja sosiaalisessa mediassa näkee lähinnä suoria, valkoisia hampaita, saattaa oma purukalusto mietityttää. Pitäisikö hampaat valkaista, vai ovatko ne ihan hyvät vähän kellertävinäkin?

Lue myös: Vivi, 29, päätti hankkia itselleen valkoisemman hymyn – viiden käynnin jälkeen ero entiseen on selvä

Sekä Burakova että Kari uskovat, että jotkut hakeutuvat esteettisiin hammashoitoihin ulkonäköpaineiden vuoksi. Hoitoa miettivän onkin hyvä pohtia, uskooko hampaiden korjaamisen lisäävän itsetuntoa vai voisiko omiin hampaisiin olla tyytyväinen sellaisinaankin.

– Esteettiseen hoitoon ei ole syytä ryhtyä, jos on itse tyytyväinen ja hampaat ovat terveet. Hoitoon pitää olla aina perusteltu syy, ja tarpeetonta hoitoa tulisi välttää. Perustarkastuksissa täytyy toki käydä säännöllisesti, Marija Burakova sanoo.

– Myös esteettisiin hoitoihin liittyy sivuvaikutuksia ja monessa hoitomuodossa muutokset ovat pysyviä, joten niihin kannattaa ryhtyä vain tarkan harkinnan jälkeen, Petra Kari lisää.

Jenkkihymyä ei välttämättä saa valkaisulla

Esteettisten hammashoitojen tekeminen alkaa aina hammastarkastuksesta ja konsultaatiokäynnistä. Alkukäynneillä otetaan kuvat, skannataan purenta ja keskustellaan potilaan kanssa hänen toiveistaan.

Osalle voi tulla yllätyksenä, että ennen hampaiden ulkonäön parantamista suun on oltava terve. Esimerkiksi valkaisu tehdään vasta, kun hampaat on puhdistettu ja reiät paikattu.

– Kaiken perustana ovat hyvin hoidettu ja terve suu, ja vasta sen jälkeen siirrytään esteettisempään hoitoon, Burakova sanoo.

” Ei sellaista kirkkaanvalkoista, suoraa hymyä saa pelkällä valkaisulla.

Joskus valkaisuun hakeutuva, vitivalkoisia hampaita toivova asiakas joutuu pettymään, sillä hoidon lopputulos on harvoin täysin valkoinen. Hollywood-julkkisten kilometrin päähän valkoisina hohtavat hampaat ovat usein seurausta isosta ja kalliista hammasremontista.

– Useimmilla amerikkalaisilla julkkiksilla on laminaatit. Ei sellaista kirkkaanvalkoista, suoraa hymyä saa pelkällä valkaisulla.

Paras valkaisutulos saadaan aikaan, jos potilaan hampaat ovat vahvat ja niissä on paksu kiille. Näin ei aina ole: Burakovan mukaan monien nuorten hammaskiille on varsin kulunut – joskus niin kulunut, ettei hampaita voi valkaista.

– Siihen vaikuttavat limut ja energiajuomat. Osa nuorista käyttää hankaavia hammastahnoja, koska he luulevat, että hankaamalla saa valkoiset hampaat. Ne kuitenkin kuluttavat kiillettä. Sellaiset hampaat eivät vaalene valkaisulla yhtä hyvin.

Esimerkkejä hampaiden esteettisistä hoitomuodoista:

Valkaisulla vaikutetaan hampaiden sävyyn. Vastanotolla tehtävän valkaisun hinta on noin 350 euroa. Kotivalkaisu aloitetaan hammaslääkärissä ja jatketaan kotona loppuun, hinta n. 200–300 euroa.

Lohkeamia, epätasaisuuksia ja tummentumia voidaan paikata. Nykyään suosittuja ovat luonnolliset ja huomaamattomat kerrostusmuovipaikat. Muovipaikka kestää noin 7–10 vuotta, ja sitä on käytävä kiillottamassa säännöllisesti. Hinta n. 100–300 euroa.

Laminaatit eli hammaskuoret tarkoittavat hampaiden ulkopinnalle kiinnitettäviä keraamisia hammaspaikkoja. Laminaatilla voidaan muokata sekä hampaan sävyä että hampaiden pituutta ja asentoa. Laminaatit valmistaa hammasteknikko, ja hammaslääkäri asentaa ne. Hinta n. 700–1000 euroa per hammas.

Kalvo-oikomishoidossa potilaan hampaat oiotaan perinteisten, metallisten hammasrautojen sijaan huomaamattomalla kalvosarjalla, joka painaa hitaasti ja kevyesti hampaita toivottuun asentoon. Kalvoja pidetään suussa noin 20 tuntia vuorokaudessa. Hoidon kesto on muutamista kuukausista pariin vuoteen. Hinta n. 2000–3000 euroa, mutta jopa 7000 euroa riippuen purentavirheen laajuudesta.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla heinäkuussa 2020.