6 asiaa, jotka määrittävät muotia, trendejä ja pukeutumista vuonna 2021

1. Samsøe & Samsøen puuvillapolyesteripikeetä myydään koossa XXS–XL, 139 €. 2. Arketin lippis on nahkaa, 79 €. 3. Kokeile slipoveria röyhelöisen silkkipaidan kanssa, 59,99 €, Selected Femme. 4. Talven trendituote, paitatakki, on malliesimerkki andgyynistä vaatteesta, 59,99 €, Lindex. 5. Arketin paita on raakadenimiä, joka mukautuu pikkuhiljaa kropan mukaan, 89 €. 6. Part Twon housut ovat viskoosisekoitetta, 79,95 €. 7. Niken Air Jordanit ovat sukupuolineutraalit kengät, 119,95 €.­