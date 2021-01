Kuivattiko pakkanen huulet? Pikainen kikka elvyttää ne täyteläisiksi – sopiva tuote saattaa jo löytyä peilikaapistasi

Kun ulkolämpötila putoaa pakkasen puolelle, kasvojen herkkä iho on kovilla. Etenkin huulet saattavat kuivua, vaikka tekisi mitä.

Käytän ympäri vuoden aurinkosuojalla varustettua huulivoidetta, joka ei sisällä kuivattavia ainesosia. Kun se ei enää yksinään riitä pitämään huulia pehmeinä, otan käyttöön salaisen aseeni: silmänympärysvoiteen.

Tältä toimittajan huulet näyttävät silmänympärysvoidekuurin jälkeen, vaikka ulkona on pakkasasteita lähemmäs parikymmentä.­

Silmänympärysvoiteet on suunniteltu herkälle silmänympärysiholle, joten ne sopivat niin ikään myös ohuelle ja herkälle huulten iholle. Voidetta voi levittää runsaan kerroksen esimerkiksi yöksi, jolloin se saa tehdä taikojaan rauhassa.

Kovin salainen kikka ei tosin taida enää olla, sillä markkinoilta löytyy nykyään lukuisia sekä huulille että silmänympärysiholle markkinoitavia tuotteita, kuten lukuisten kauneustoimittajien hehkuttama Glossier-brändin Bubblewrap Eye and Lip Plumping Cream.

Glossierin sekä huulille että silmänympärysiholle tarkoitettu tuote on kauneustoimittajien suosiossa. 21,50 €, Glossier.­

Silmänympärysvoide ei tarvitse kuitenkaan erillistä mainintaa toimiakseen moitteettomasti myös huulilla. Muun muassa seuraavat Me Naisten testaamat silmänympärysvoiteet sopivat huulille erinomaisesti:

It Cosmetics Confidence In An Eye Cream, 39 € / 15 ml