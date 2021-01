Haaveiletko täydellisestä Hollywood-ihosta? Nämä meikkivoiteet ovat Kim Kardashianin suosikkeja

Kulttimaineessa oleva meikkivoide on Kimin silkkisen näköisen ihon salaisuus.

Miten Kim Kardashianin iho onkin aina niin silkkisen ja sileän näköinen?

Vähintäänkin photoshopatulta näyttävän ihon salaisuus on yhdessä tietyssä meikkivoiteessa, paljastaa Kimin luottomeikkaaja Ash K Holm Cosmopolitanin jutussa. Giorgio Armanin Luminous Silk Formula -meikkivoide on ansainnut kulttimaineen niin meikkifanien kuin meikkitaiteilijoiden keskuudessa, ja se on ollut tiettävästi Kimin ihomeikin julkinen salaisuus jo vuosien ajan.

Holm kuvailee voiteen tuntuvan kuin seerumilta joka sulautuu ihoon, mutta antavan silti erinomaista peittoa iholle kuin iholle.

Giorgio Armani Luminous Silk Formula -meikkivoide, 49,95 €.­

Armanin meikkivoiteen lisäksi Kim on itse Instagramissaan kertonut meikkaavansa ihoaan Joe Blascon Ultrabase Foundation -meikkivoiteen sävyllä Olive Beige. Sävy on aavistuksen vaaleampi kuin naisen tutuksi tullut ihonsävy, jonka Kim saa aikaan itseruskettavilla tuotteilla.

Joe Blasco Ultra Base Foundation -meikkivoide, 60 €.­

Kimin toinen luottomeikkaaja, Mario Dedivanovic, listaa Kimin suosikkimeikkivoiteisiin myös Urban Decayn puolimattaisen ja luonnollisen lopputuloksen jättävän Naked Skin -meikkivoiteen, jolla hän tiettävästi meikkasi Kimin aikoinaan myös naisen hääpäivänä vuonna 2014.

Urban Decay Naked Skin -meikkivoide, 41 €.­

Luonnolliseen lookiin Kim skippaa Marion mukaan meikkivoiteen kokonaan ja levittää iholle sen sijaan Laura Mercierin sävyttävää päivävoidetta, joka kuuluu myöskin ammattimeikkaajien meikkipakin vakiokalustoon.

Laura Mercier Tinted Moisturiser -päivävoide, 50 €.­

Alla olevalla videolla Ash K Holm kertoo, miten hän meikkasi vastikään Kimin tv-esiintymistä varten.

Lähteet: Cosmopolitan, Allure