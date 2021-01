Talven suurimmassa takkitrendissä on vain yksi ongelma – Maria Veitolan kuva kiteyttää sen osuvasti

Talven kuumimmassa takkitrendissä on omat ongelmansa. Sen sai huomata myös juontaja Maria Veitola.

Pitkä, topattu ja varsinkin ylisuuri talvitakki on kirjaimellisesti yksi tämän talven kuumimmista takkitrendeistä. Moni kiitteli makuupussimaisen takin hankkimisesta itseään varmasti viimeistään tammikuussa, kun pakkaset sukelsivat suorastaan hyytäviin lukemiin koko maassa.

Muhkea toppatakki löytyy vaatekaapista myös pirskahtelevasta tyylistään tunnetulla Maria Veitolalta. Toimittaja-juontaja esitteli aniliininpunaista jättitakkiaan Instagram-tilillään keskiviikkona.

– Mulla on tällainen hillitön topparotsi, jonka suunnittelija on kuulemma inspiroitunut sumopainijoista. Takki täyttää aina koko auton, hissin, eteisen, narikan, pesulan ja kellarikomeron, eli ei ole hirveän käytännöllinen, paitsi kävellessä lumikinoksissa, Veitola kertoo kuvan yhteydessä.

Juontaja jakoi kuvan yhteydessä seuraajilleen myös kumppaninsa huvittavan mielipiteen erikoisen mallisesta takista.

– Tänään Jotti käveli mun perässä ja sanoi, että näytän tässä takissani kävelevältä jättivaginalta. Meinasin ekaksi loukkaantua, mutta mitä hittoa, vaginahan on fantastinen asia, Veitola kirjoitti.

Myöhemmin Veitola julkaisi kuvan Instagramin tarinoissaan myös uintireissultaan. Kuva kertoo, kuinka jättitakkien ihanuus on myös niiden heikkous: muhkeaa takkia voi olla vaikeaa mahduttaa esimerkiksi pukukaappiin tai muuhun tavalliselle takille mitoitettuun tilaan.

– Onko vika (jättivagina)takissa vai pukukaapin koossa, Veitola kysyy itsekin kuvan yhteydessä.

Jättitakki on hieman epäkäytännöllinen kokonsa vuoksi.­

Veitola kertoi Instagram-kuvansa kommenteissa hankkineensa jättitakkinsa jo muutama vuosi sitten nettikaupan alesta. Onneksi ylisuuria ja topattuja takkeja löytyy nyt nettikaupoista pilvin pimein.

Me Naiset kasasi myös talvitakkien parhaat alelöydöt erilliseen juttuun. Jos topattu takki ei tunnu omalta jutulta, lämpimänä pysyy myös pitkän villakangastakin suojissa. Paukkupakkasille takkia valitessa kannattaa kiinnittää huomiota myös huppuun ja korkeisiin kauluksiin.

Pakkasilla on nyt myös täysin sallittua heittää ylle vanha hiihtohaalari! Muun muassa The Wall Street Journal ja Today ovat uutisoineet retrohenkisen haalarityylin miellyttävän jälleen monen silmää ja tekevän paluuta – halusit sitä tai et.