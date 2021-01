Tuntuuko hiusten kihartaminen hankalalta? Laitteella ja lämpötilalla on väliä – vinkit, joiden avulla onnistut joka kerta

Rennot rantalaineet tai tarkkaan harkitut kiharat onnistuvat, kun laite sekä kiharruslämpötila on valittu ajatuksella.

Kiharsitpa millä välineellä tahansa, muista nämä ennen lämpölaitteeseen tarttumista:

Valmista ja suojaa hiukset etukäteen. Kauneimmat kiharat syntyvät puhtaisiin hiuksiin. Levitä hiuksiin hyvä lämpösuoja ja föönaa ne kauttaaltaan kuiviksi. Harjaa hiukset vielä lopuksi niin, että seassa ei ole pienintäkään takkua, johon lämpölaite voisi sotkeutua. Valitse tarkoituksenmukainen laite. Jos mielessäsi on iso ja loiva kihara, valitse leveämpi muotoilurauta tai paksumpi kiharrin. Tiukempaan kiharaan, hankalasti kihartuviin tai lyhyisiin hiuksiin kannattaa valita pienempi työkalu. Aseta lämpötila hiustyypin mukaan. Hennoille tai vaurioituneille hiuksille maksimilämpötila on 180 asteessa, normaaleissa, hyväkuntoisissa hiuksissa 200 asteessa ja kiharoissa, karheissa hiuksissa 220 asteessa.

Anna kiharrettujen hiusten viilentyä rauhassa. Suihkauta kiharoihin kevyt kerros hiuskiinnettä ja vasta hiusten viilennettyä avaa kiharat hellävaraisesti sormilla haroen.

Kiharrinpuikko tasaisiin kiharoihin

Jos haluat siistit, mahdollisimman tasaiset kiharat, sopii välineeksi parhaiten kiharrinpuikko, jossa on solki sivussa. Kiepauta puikon ympärille noin kahden sentin levyinen osio hiuksia läheltä tyveä, vapauta solki ja kierrä hiusosio puikon ympärille niin, että laite on pystysuorassa. Anna puikon vaikuttaa aina kymmenen sekuntia per hiusosio.

Babylissin Curling Tong -sauvassa saa asetettua lämpötilan 160–210 asteen välille, 39,90 €.­

Muotoilurauta rentoihin rantalaineisiin ja huolettomiin kiharoihin

Parhaat biitsilaineet syntyvät, kun muotoiluraudan väliin asettelee kerrallaan aina kahden senttimetrin levyisen osion kulmakarvojen korkeudelta aloittaen. Liikuta rautaa s-kirjaimen muotoisesti kohti latvoja kuitenkin niin, että latvat jäävät käsittelemättä.

Rennot kiharat saa tehtyä muotoiluraudalla, kun hiusosion asettaa raudan väliin ja vetää rautaa poispäin kasvoista samalla tavalla kuin saksilla kihartaisi lahjanarua.

Ghd Platinum+ Black Styler -muotoiluraudan pyöreä muoto on suunniteltu nimenomaan kiharoiden tekemiseen, 275 €.­

Kiharrinpuikko isoon kiharaan

Löysät ja isot kiharat on helpoin tehdä ohuella kiharrinpuikolla. Puikon ympärille on helppo kieputella eri paksuisia hiusosioita, jolloin lopputuloksesta tulee kivan huoleton. Asettele hiusosio puikon tyvestä alkaen sen ympärille niin, että puikon kärki osoittaa lattiaan. Puikkojen mukana tulee yleensä suojahanska, jonka käyttö todellakin kannattaa!

Remingtonin Keratin Protect -kiharrin sopii erityisen hyvin pitkän tukan kihartamiseen, 59,95 €.­

Lähde: Good Housekeeping