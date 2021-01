Testasimme kosteuttavat kasvonaamiot – löysimme 4 hyvää, mutta yksi purkki sai täydet pisteet: ”Ihosta tuli yhtä pehmeä kuin vauvan peppu”

Kosteuttava naamio on ihonhoitorutiinin tehotuote, jonka voi ottaa käyttöön kerran pari viikossa. Testasimme kahdeksan erilaista!

The Body Shop Hemp Overnight Nourishing Rescue Mask, 31,90 € / 75 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Yönaamio kuivalle iholle. Antaa täyteläisen kosteutuksen ilman rasvaista tunnetta. Sitoo yön aikana kosteuden iholle, ja aamulla iho tuntuu pehmeältä ja rauhoitetulta. Naamio kosteuttaa ihoa 72 tunnin ajan: sisältää hampunsiemenöljyä, joka tunnetaan ultrakosteuttavista ominaisuuksistaan.

Kokemus: Hyvin, hyvin paksua ja tuoksultaan erittäin voimakasta. Jos hamppuvoiteet eivät ole tuttuja, tuoksu voi tuntua erityisen tujulta, eikä välttämättä miellyttävältä. Koska koostumus on paksua, tuotteen levittäminen ei ole yhtä siistiä kuin kevyemmän koostumuksen naamioissa. Lopputulos on kuitenkin hyvä, iho tuntuu pehmeältä ja kosteutetulta. Lasinen purkki on painava ja riittoisa.

Cien Aqua Moisturising Mask with Cucumber & Aloe Vera, 0,99 € / 2 x 8 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Hoitaa ja kosteuttaa ihoa tehokkaasti ja monipuolisesti ja tekee siitä tuntuvasti kimmoisamman. Sopii erityisesti kuivalle iholle. Sisältää kaksi erillispakattua kasvonaamiopussia. Yhden pussin sisältö riittää yhteen käyttökertaan.

Kokemus: Tuoksu on raikas, ei liian voimakas. Levittyy mukavasti, eikä tahmaa sormia. Toimii kuin ihan kelpo kosteusvoide. Iho tuntuu kosteutetulta. Annospussien sisältö on reilu, mistä ehkä hieman miinusta, sillä koko pussia ei välttämättä tarvitse kerralla, ja se saattaa siksi jäädä osin käyttämättä tai lojumaan avonaisena kylpyhuoneeseen. Yksittäispakatut pienet pussit voisivat toimia kuitenkin hyvin vaikka reissussa, sillä ne mahtuvat vaikka meikkipussiin. Ihan toimiva, mutta en kiirehdi ostamaan lisää.

Ekopharma Helsinki Vadelma Probioottinen Marjanaamio, 28 € / 13,5 g

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kotimaisen luonnonkosmetiikkamerkin jauhemainen naamio buustaa ihon omaa puolustusmekanismia lisäämällä hyvien mikrobien määrää iholla. Jauheen inaktiiviset, kuivatut probiootit aktivoituvat, kun sitä sekoittaa joko pieneen tilkkaan vettä tai kasvovettä tai oman ihotyypin mukaiseen kasvonaamioon tai hoitovoiteeseen. Sopii kaikille ihotyypeille. Naamiojauheen muita aktiiviaineita ovat puhdistava kaolinsavi, vadelman kosteuttava marjauute ja aloe veran rauhoittava lehtiuute.

Kokemus: Erikoisin testin naamioista on probioottiseksi kasvonaamioksi nimetty tuote. Poikkeukselliseksi sen tekevät käyttöohjeet sekä tuotteen koostumus. Tuote on jauheena, jota sekoitetaan teelusikallinen samaan määrään vettä. Tämä vaihe oli hieman sotkuista. Ohjeen mukaisella mittasuhteella ei voi oikein välttää pientä sotkua, sillä koostumuksesta tulee vetistä. Yllättävää oli kuitenkin se, että kasvoilla tuote kuivui aivan hetkessä erittäin napakaksi naamioksi. Vaikutusajan jälkeen naamio muistutti paksua savinaamiota. Se huuhtoutui kuitenkin helposti pois kasvoilta, eikä vaatinut useita huuhtelukertoja. Lopputulos miellytti. Ihosta tuli pehmeä ja napakka. Miinusta hieman hankalasta käytöstä ja erikoisesta tuoksusta.

Lumene Lähde 72 h Hydra Gel Mask, 21,90 € / 150 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kotimaisen brändin tehokosteuttava geelinaamio kosteuttaa kuivaa ihoa 72 tunnin ajan. Naamioon on uutettu pohjoisen puhdasta arktista lähdevettä ja pohjoisen luomukoivunmahlaa sekä puolukka-, mustikka- ja lakkavettä yhdistettynä tehokosteuttaviin mineraaleihin. Palauttaa raikkaan, kimmoisan ja hyvinvoivan ilmeen. Virkistää välittömästi. Sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Tuote on hyvin paksua, hyytelömäistä geeliä. Tuoksu on raikas, mutta levitettäessä koostumus hieman tahmaa käsiä. Iholle se tuo kuitenkin heti ihanan raikkaan tunteen. Tuote imeytyy nopeasti, ja tahmaisuus häviää hyvin pian levittämisen jälkeen. Naamio myös viilentää ihoa, mikä tuntuu ihanalta erityisesti saunan jälkeen. Voisi toimia vastaavasti myös kesällä auringossa oleskelun jälkeen. Plussaa erityisesti siitä, että tuotetta ei tarvitse huuhdella pois ja että se toimii niin naamiona kuin yövoiteenakin. Riittoisa, muovinen purkki. Miinusta vain pienestä tahmaisuudesta.

Korres Hydra-Biome Probiotic Superdose Face Mask, 45 € / 100 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Kreikkalaista jogurttia sisältävä, kreikkalaisen apteekkikosmetiikkasarjan kasvonaamio korjaa ihon mikrobitasapainon ja palauttaa stressaantuneen, samean, kutiavan tai epätasaisen ihon luonnollisen hehkun ja sileyden. Pre- ja probiootit, WaterPatch-ainesosayhdistelmä, kolme erilaista hyaluronihappoa ja merilevän ravinteet kosteuttavat ihoa 48 tuntia ylläpitäen sen mikrobitasapainoa.

Kokemus: Koostumus on paksua, pehmeää kuin sametti. Levittyy helposti ja tasaisesti, eikä tahmaa sormia. Tuotteessa on aavistuksen voimakas tuoksu, mutta tuotemerkin muita tuotteita käyttäneelle se on tuttu. Naamiota on helppo käyttää: vaikutusajan jälkeen se huuhtoutuu helposti pois. Ihosta tulee ihanan kosteutettu ja pehmeä. Naamio myös rauhoittaa kuivaa talvi-ihoa. Lasinen purkki tuntuu riittoisalta. Pientä luksusta arkeen, mannaa iholle. Testin tuotteiden kärkeä.

Skincity Skincare Mellow Moisture Mask, 24 € / 75 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Ruotsalaisen verkkoihonhoitoklinikan oman merkin syväkosteuttava naamio kosteuttaa, ravitsee ja korjaa normaalia, kuivaa tai kosteusköyhää ihoa. Kohottaa ihon kosteuspitoisuutta hyaluronihapon ja keramidien avulla, joita löytyy luonnollisesti ihon suojakerroksesta. Sisältää muun muassa vitamiini-, rasvahappo- ja mineraalipitoisia soijaöljyä, karitevoita ja mangonsiemenöljyä sekä kauraa, joka rauhoittaa ihoärsytystä ja vähentää punoitusta. Antioksidanttiset vihreä kaviaari sekä C- ja E-vitamiini suojaavat ihoa ja ennaltaehkäisevät tulehduksia.

Kokemus: Paksuhko, kosteusvoidemainen koostumus levittyy helposti. Tämä on hyvä tuote niille, jotka eivät kaipaa kasvotuotteissa tuoksuja. Tuoksu on yhtä neutraali kuin monissa apteekkivoiteissa. Plussaa siitä, että tuotetta ei välttämättä tarvitse huuhdella pois, vaan vaikutusajan jälkeen ylimääräiset voi hieroa kasvoihin. Aavistuksen tahmainen koostumus. Lopputulos miellyttää, tuote on erittäin kosteuttava. Tuntuu myös rauhoittavan ihoa. Toimii erityisesti talvella, jos iho kuivuu herkästi. Saunan jälkeen käytettynä vie ikävän kireyden. Muovinen tuubi ei vie juuri tilaa ja voiteen voi puristaa aika lailla viimeiseen pisaraan.

Budgie Plump it up! Hydrating Overnight Mask, 17,90 € / 65 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Erittäin nopeasti imeytyvä yönaamio, jonka kosteuttava hyaluronihappokoostumus ja antioksidanttisesti vaikuttava kaktusuute suojaavat ja hellivät ihoa kosteudella nukkuessasi. Iho herää virkistettynä ja kosteutettuna uuteen päivään. Hiustuotteistaan tunnetun brändin ihonhoitosarjan kasvonaamio on valmistettu Koreassa.

Kokemus: Ohjeiden mukaan voide levitetään kasvojen puhdistamisen jälkeen viimeiseksi ennen nukkumaanmenoa ja annetaan vaikuttaa yön yli. Koostumus on kevyt ja helposti levittyvä, eikä se tahmaa sormia tai tyynyä. Tämä toimii kuin mikä tahansa hyvä kosteusvoide: iho tuntuu aamulla mukavan kosteutetulta. Muuta erikoisempaa vaikutusta en havaitse. Tuotteen tuoksu on neutraali, aavistuksen voimakkaampi purkissa, mutta miedompi iholla. Kevyt muovipurkki tuntuu riittoisalta. Käyttäisin tätä myös silloin tällöin kosteusvoiteena ihan päivälläkin, jos iho on todella kuiva. Kelpo tuote.

Nuxe Insta Masque Exfoliating + Unifying Mask, 24 € / 50 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Hienojakoinen kuoriva ja kosteuttava naamio. Sisältää ihoa rauhoittavaa ja pehmittävää ruusun kukkaisvettä, ihoa vahvistavaa ja kosteuttavaa makadamiaa ja ihoa hellävaraisesti kuorivaa piioksidia. Tuloksena sileä ja kosteutettu iho.

Kokemus: Tässä naamiossa yhdistyvät kuorintavoide ja kasvonaamio. Ihastun heti. Tuoksu on mieto, ja geelimäinen koostumus on helposti levittyvä ja miellyttävä. Parin minuutin vaikutusajan jälkeen voide hierotaan kasvoille ja huuhdellaan. Tulos on kerta kaikkiaan ihana: ihosta tulee todella pehmeä, kuin vauvan peppu! Kuorinnan vaikutuksesta iho on myös hieman kirkkaampi heti käsittelyn jälkeen. Tämä jää käyttöön.

Kuvat: Valmistajat

Testaus: Josefiina Baraka. Juttu: Vivi Norokorpi.

