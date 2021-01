13 tyylikästä talvikenkäparia, joilla pärjäät lumessakin – myös miehille!

Mikään ei ole talvisäässä ulos lähtiessä parempaa kuin kunnon kengät. Kokosimme nilkkurit, jotka ovat sekä lämpimät että tyylikkäät.

Paksummat pohjat ja karvavuori pitävät varpaat lämpiminä! Monissa talvikengissä on myös vedenpitävä pinta.­

Viimeistään lumen vallatessa koko maan on aika panostaa kunnollisiin talvikenkiin. Liikkuminen on varmempaa (ja todella paljon mukavampaa), kun varpaat eivät ole kohmeessa ja askel on tukeva.

Kulki sitten lumisilla kaduilla tai vähän paksummassakin hangessa, näillä kengillä pärjää pitkälle – myös tyylissä.

Ikoniset ja tunnistettavat Timberlandit ovat niin naisten kuin miestenkin talvikenkämuodin kärkeä. 6 Inch Icon Warm Lined Wheat -malli naisille, 91 €, Footway.­

Timberlandin klassikkokenkää löytyy myös täysmustana. Miesten nilkkurit, 171 €, Footway.­

Wondersin naisten nahkanilkkureissa on lampaankarvavuori, 135,85 €, Boozt.com.­

Tanskalaisen Shoe The Bearin miesten nahkaisissa nilkkureissa on lämmin sisävuori, 119,97 €, Boozt.com.­

Dr. Martensin vesitiiviissä nahkanilkkureissa on fleecevuori ja unisex-koot 36–48, 184,95 €, Zalando.­

Riekerin naisten talvikengissä on lämmin villavuori ja vettä hylkivä kalvo, 89,90 €, Kookenkä.­

Miesten nahkaiset nilkkurit, 79,95 €, Dockers / Prisma.­

Väriä talvikenkään saa nauhavalinnalla. Shoe The Bearin nupukkinahkaiset tennarinilkkurit 113,72 €, Boozt.com.­

Beige sävy ja siisti, yksinkertainen malli sopii niin naisten kuin miesten talvikenkätyyliin. Kotimaisen Pomarin miesten vedenkestävät Gore-Tex-nupukkinilkkurit on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön talvisiin olosuhteisiin, 139,30 €, Stockmann.­

Vuosikymmen sitten hitiksi nousseita Uggeja nähdään edelleen. Tyyli jakaa mielipiteitä, mutta helppoudesta ei tarvitse kiistellä. Naisten nilkkurit 214 €, Footway.­

Steve Maddenin naisten nilkkureissa on sileä nahkapinta ja lämmin vuori, 159,99 €, Stockmann.­

Retkihenkeä kaupunkityyliinkin saa Gaborin nauhallisilla nilkkureilla. Niissä on mokkanahkainen pinta ja sisällä villaa ja lampaanturkista, 122,95 €, Zalando.­