Saako pintakuiva iho meikkipohjan näyttämään pahalta? 5 huippua meikkivoidetta, jotka toimivat talvi-ihollakin

Ihonhoidon ja meikkipohjan yhdistävät meikkivoiteet ovat talvimeikin pelastaja.

Kuivan ja pintakuivan ihon meikkaaminen on varsinkin talvisaikaan haasteellista: meikkivoide tarttuu helposti kiinni kasvojen kuiviin kohtiin ja peittämisen sijaan korostaa niitä.

Jotta voideostos menee nappiin, on hyvä varmistaa, että meikkivoiteessa on mukana kosteuttavia ja hoitavia ainesosia. Mattavoiteet kannattaa skipata suosiolla, sillä ne usein sisältävät talkkia sekä silikonia, jotka voivat saada ihon näyttämään entistä kuivemmalta. Maininta hajusteettomuudesta yleensä takaa, että mukana ei ole ihoa kuivattavaa alkoholia.

5 meikkivoidetta kuivalle iholle

Cliniquen voide on itse asiassa sävyttävä päivävoide, mutta siinä on kuitenkin sen verran runsaasti peittoa, että voiteen voi laskea kevyeksi meikkivoiteeksi. Tehoaineina toimivat hyaluronihappo sekä aloevesi. Plussaa korkeasta suojakertoimesta!

Clinique Moisture Surge Sheertint Hydrator SPF 25 -voide, 36 € / 30 ml.­

Herkälle ja stressaantuneelle iholle suunniteltu luomubrändi Kjaer Weisin hajusteeton meikkivoide on omiaan myös talven kuivattamille kasvoille: mukana on ihoa rauhoittavaa kamomillavettä sekä kosteuttavaa hyaluronihappoa.

Kjaer Weis Invisible Touch Liquid Foundation -meikkivoide, 47 € / 30 ml.­

Puolipeittävä Essencen meikkivoide sopii erityisen hyvin kuivuudesta ja talven viimasta punoittavan ihon meikkaamiseen. Kevyen kasvovoiteen tuntuinen koostumus on suunniteltu yhdessä brändin kuluttajien kanssa ja sisältää hyaluronihappoa ja aloe veraa.

Essence Pretty Natural Hydrating Foundation -meikkivoide, 6,25 € / 30 ml.­

Clarinsin seerumin ja meikkivoiteen rakkauslapsi on koostumukseltaan nestemäinen ja kevyt, mutta voidetta voi hyvin myös kerrostaa, jos meikiltä kaipaa enemmän peittoa. Voide sisältää runsaasti hoitavia ja kosteuttavia ainesosia.

Clarins Skin Illusion Natural Hydrating Foundation -meikkivoide, 47 € / 30 ml.­

Lumenen meikkipohja on tuttu jo muutaman vuoden takaa, mutta on edelleen yksi parhaimpia kuivan ihon tuotteita. Mukana on lukuisia brändille ominaisia, kotimaisista marjoista saatavia kosteuttajia ja aluksi voide näyttää ja tuntuukin päivävoiteelta. Iholle levitettäessä voide kuitenkin antaa kauniin, kuulaan peiton ja sitä voi kerrostaa.