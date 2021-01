Vuoden 2021 hääpukutrendeissä korostuu 4 tyyliä – mallia otetaan etenkin yhdeltä vuosikymmeneltä

Hääpukutrendeissä näkyy nyt monta uutta, isoa suuntausta. Tyyleissä korostuvat esimerkiksi yksinkertaisuus ja uusiokäyttö.

Muotisivusto Who What Wear on selvittänyt vuoden 2021 näkyvimpiä hääpukutrendejä. Alan ammattilaiset pukusuunnittelijoista jälleenmyyjiin ja verkon muotihakualustoihin kertovat, mitä morsiamet tuntuvat tällä hetkellä haluavan.

Eikä nyt puhuta pitsiyksityiskohdista tai pääntien malleista, vaan suuremmista suuntauksista, jotka määrittävät ajankohtaisia häätyylejä. Tällaisia elementtejä tulevaisuuden häätyyleissä nähdään.

Kaksi osaa

Yhä useampi morsian valitsee asiantuntijoiden mukaan kaksiosaisen puvun. Ylä- ja alaosaa voi käyttää häiden lisäksi muissakin juhlissa ja tilaisuuksissa tai stailata hääjuhlaan eri tavoin. Erityisesti kaksiosaisen puvun uusiokäyttöisyys puhuttelee tämän päivän ekologisia kuluttajia.

Kaksi asua

Moni haluaa puolestaan kaksi kokonaan erilaista asua. Kahden puvun ostaminen näkyy maailmalla niin uusien kuin second hand -pukujenkin liikkeissä.

Asua saatetaan vaihtaa esimerkiksi vihkimisen ja iltajuhlan välillä, mutta osittain trendi liittyy myös vuoden 2020 hääjuhlia siirtäneeseen pandemiaan. Esimerkiksi hääpukumerkki Grace Loves Lacen perustaja Megan Ziems kertoo, että moni viime vuoden morsian hankki yhden, kenties hieman hillitymmän ja yksinkertaisemman puvun alkuperäistä hääpäivää tai itse naimisiinmenoa varten, ja toisen, perinteisemmän ja näyttävämmän, tulevaisuuteen lykättyä hääjuhlaa varten.

Asun vaihto on tuttu esimerkiksi herttuatar Catherinen häistä vuodelta 2011 ja herttuatar Meghanin (kuvassa) häistä vuonna 2018.­

Jotain simppeliä

Muodikkaiden hääpukujen yleisilme on mennyt simppelimpään suuntaan. Luksusverkkokauppa Net-a-Porterin mukaan sileät ja virtaviivaiset siluetit ja 90-luvun inspiroimat tyylit ovat nyt suosittuja.

Myös suunnittelija Valentine Avoh sanoo samaa: häätyylillä ei haluta välttämättä prameilla, vaan huomio keskittyy esimerkiksi pieniin yksityiskohtiin ja laadukkaisiin kankaisiin.

Jotain kierrätettyä

Yhä suurempi osa tämän päivän morsiamista keskittyy myös kestävyyteen. Kansainvälisen muodin hakusivusto Lystin mukaan hääpukuja haetaan hakusanoilla vintage, secondhand ja pre-owned (aiemmin omistettu) 38 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Net-a-Porterin mukaan morsiamet hakevat myös tyylejä, joita voi käyttää itse uudelleen, kuten housupukuja ja slip dress -mallisia mekkoja.