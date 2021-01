11 kuvaa todistaa, että valkoinen neule on parasta, mitä päälleen voi nyt pukea

1. Nanson ohut pooloneule on merino- ja puuvillaa – ja nyt alessa, 40 €. 2. H&M:n V-aukkoinen neule on lampaan- ja alpakanvillaa, 49,99 €. 3. Balmuirin korkeakauluksinen neule on tehty sataprosenttisesti kashmirista, 319 €. 4. Cosin villasta, alpakasta ja polyamidista tehdyssä neuleessa on ihanaa palmikkokuviointia, 99 €. 5. Bypiasin rennossa ja pitkässä neulepuserossa on käytetty viskoosia, villaa, polyamidia, angoraa ja kashmiria, 169 €.­