Yli sata testattua ripsiväriä! Joukosta löytyy 17 superhyvää tuotetta eri tarpeisiin – myös edulliset tuubit pärjäsivät

Näihin maskaroihin voi luottaa – testatusti.

Viimeisten neljän vuoden aikana julkaistuissa ripsiväritesteissä on testattu yhteensä reilut 120 maskaraa. Hurja määrä ripsareita, joiden joukosta on paljastunut mittava joukko suosikkeja ja testivoittajia!

Kokosimme viime vuosien parhaat edelleen saatavilla olevat ripsivärit yhteen. Jos uusi maskara on haussa, hyvä vaihtoehto saattaa löytyä, kun suuntaat kosmetiikkakaupoilla seuraavaksi näiden luo.

Testistä riippuen täydet pisteet ovat olleet joko 5 tai 10 – ja nämä ovat kaikki hiponeet täydellisyyttä.

Hyvä luonnonkosmetiikkaripsiväri

”Paras luonnonkosmetiikkaripsiväri, jota olen koskaan kokeillut. Ripsistä tulee viuhkamaiset, pitkät ja tuuheat, ja taivutus pysyy niissä hyvin. Alaripset ovat yhtä kauniit kuin yläripset. Pikkumiinus siitä, että väriä karisee – hyvin minimaalisesti – päivän aikana.” 4½ / 5

PuroBio Cosmetics Double Dream Mascara, 15,49 €.­

Ripsiväri, jota on vaikea kehua tarpeeksi

”Tätä ripsiväriä on vaikea kehua tarpeeksi. Kapea kumiharja tekee samaan aikaan tarkkaa jälkeä ja antaa ripsiin maksimaalista pituutta ja tuuheutta. Lopputuloksena on aivan uskomattomat megaripset. Vaikka ripsistä tulee todella näyttävät – ystäväni mielestä jopa irtoripsimäiset – ne ovat silti kevyet eivätkä yhtään tönköt. Meikki on vielä illalla yhtä täydellinen kuin aamulla.” 5 / 5

Benefit BadGal Bang!, 28,50 €.­

Harvinainen lopputulos

”Niin hyvä, että on mahdotonta antaa muuta kuin täydet pisteet. Kierremäiseen harjaa tarttuu väriä runsaasti mutta hallitusti. Lopputulos on harvinainen yhdistelmä: ripset näyttävät pitkiltä ja tuuheilta mutta samaan aikaan viuhkamaisen keveiltä. Ripsien kärjet ovat kauniin terävät, yhtään paakkuja ei tule edes alaripsiin. Sekä ripsien taivutus että väri pysyvät superkauniina koko päivän.” 5 / 5

Buxom Xtrovert Mascara, 25,50 €.­

Supernäyttävät räpsyt

”Ripset muuttuvat supernäyttäviksi ihanan helposti ja nopeasti: pituutta ja tuuheutta tulee jo ensivedolla. Päistään paksumpi harja korostaa myös reunimmaisia ripsiä. Voittajista tämän erottaa se, että ripsarilla on jonkin verran taipumusta kökkööntyä esimerkiksi ripsenkärkiin, mikä tekee lopputuloksesta hiukan tönkömmän.” 4½ / 5

Maybelline New York The Falsies Lash Lift Mascara, 13,90 €.­

Kestoa koko päivän

”Ripseni näyttivät jo ensimmäisen kerroksen jälkeen hyviltä: niihin tuli sopivasti pituutta ja näyttävyyttä eikä väri paakkuuntunut lainkaan. Jes! Maskara kesti todella hyvin koko työpäivän, eikä liikkunut mihinkään suuntaan edes hikilenkillä metsässä. Voittaja!” 9+ / 10

Gosh Catchy Eyes Mascara, 11,90 €.­

Pituutta lyhyisiinkin ripsiin

”Väriä ei tule liikaa, ja tyngät ripseni näyttävät heti ensimmäisen kerroksen jälkeen huomattavasti normaalia pidemmiltä. En koe, että edes tarvitsisin toista kerrosta. Tuote pysyy ripsissä hyvin koko päivän, eikä lähde sottaamaan tai varisemaan. Toivoisin silti vielä vähän enemmän näyttävyyttä, mutta milloinkas sitä olisikaan tarpeeksi?” 9- / 10

Yves Saint Laurent Mascara Volume Effect Faux Cils, 38 €.­

Intensiivisen mustat ja näyttävät ripset

”Ripset ovat intensiivisen mustat ja ehkä jopa liiankin näyttävät perusarkeen ihmiselle, joka suosii melko luonnollista tyyliä. Väriä voi tulla ripsiin helposti liikaa, mutta tuote ei silti laita ripsiä linttaan tai tee niistä paakkuisia. Ripset myös pysyvät pehmeinä eivätkä mene koviksi, vaikka tuotetta laittaa useamman kerroksen. Tämä voisi toimia oikein hyvin luottoripsarina ilta- ja juhlakäytössä.” 9- / 10

Diego Dalla Palma Milano Ciglione Lash Booster Mascara, 26,40 €.­

Hypetyksen arvoinen vedenkestävä ripsiväri

”Tuuheuttaa, muttei klimppaa. Ei liian märkää: Pullon kaula ”niistää” massaa hyvin harjasta, ja harjaan jää juuri täydellinen määrä ripsiväriä, joka levittyy ja kerrostuu ripsiin kauniisti. Pitää myös taivutukset täydellisesti. Näyttävyydessään jopa hieman irtoripsimäinen look. Rakkautta ensi vedolla, uusi suosikki! Ja mikä hinta-laatusuhde! Tätä ostan lisää. Todellakin worth the hype.” 5 / 5

Nyx Professional Makeup Worth The Hype Waterproof Mascara, 11,10 €.­

Täyden kympin tuote

”Ripsari on täysi kymppi. Ripsiin tulee nopeasti muutamalla vedolla runsautta ja pituutta. Ihanan nukkemaiset, pitkät ja tuuheat ripset kestävät kauniina koko päivän, eikä väri karise yhtään.” 5 / 5

It Cosmetics Superhero Elastic Stretch Volumizing Mascara, 25 €.­

Viuhkamaiset ripset vesipoistolla

”Todella onnistunut. Kaarevalla ja suippokärkisellä harjalla ripsistä tulee näyttävät jo parilla vedolla ilman näpertelyä. Harjan muoto on ihanteellinen, koska sillä saa tehtyä sisäkulmaan tarkkaa jälkeä, ja ulkonurkan ripsistä tulee ihanan viuhkamaiset. Mainoslause ”ei pandasilmiä” pitää paikkansa. Ei leviä yhtään ja on silti helppo pestä pois. Lähtee lämpimällä vedellä ilman meikinpoistoainetta.” 4½ / 5

Maybelline New York Snapscara Mascara, 13,90 €.­

Rakkautta ensimmäisellä vedolla

”Rakastun välittömästi: nukkemaiset megaripset jo parilla vedolla! Ripsari saisi muuten täydet pisteet, mutta valitettavasti sen pysyvyys ei ole aivan täydellinen. Päivän mittaan huomaan, että silmän alle ja yläluomeen on ilmestynyt pienenpieniä mustia täpliä ripsien kärjistä.” 4½ / 5

Clarins Wonder Perfect Mascara 4D, 32 €.­

Paakkuuntumaton väri

”Ripsivärin voidemainen massa takaa tuuheat ja mustat ripset. Ripsiin on helppo vetää useitakin kerroksia, sillä massa ei paakkuunnu – mutta lopputulos voi lipsahtaa hämähäkkimäiseksi, ellei ole tarkkana. 12 tunnin jälkeenkään tuote ei varise eikä suttaa, ja siitä huolimatta lähtee pesussa helposti.” 4½ / 5

Urban Decay Perversion, 29 €.­

Kehuja ansaitsevat ripset

”Värimassan koostumus on täydellinen: sitä on helppo sutia, eikä se ole niin vetelää, että taivutukset suoristuisivat. Kauniin viuhkamaiset ripset saavat kaupan kassankin kysymään, mitä ripsiväriä käytän. Ei varissut eikä sutannut pitkänä ja hikisenä työpäivänäkään! Diorin loppuessa kokeilen edullisempia ripsareita, mutta palaan pian kiltisti tämän tuotteen luo.” 5 / 5

Dior Diorshow Iconic Overcurl Mascara, 42 €.­

Maskara-aplodit

”Ripsistä tulee ihanan viuhkamaiset. Ripsiin tulee näyttävyyttä ensivedosta lähtien. Ripsari ei paakkuunnu, vaikka sitä levittäisi useammankin kerroksen. Pysyy hyvin koko päivän. Tämä ripsiväri on nimensä veroinen – näin onnistunut tuote tosiaan ansaitsee seisaaltaan annetut aplodit!” 5 / 5

Elizabeth Arden Standing Ovation Mascara, 32 €.­

Halpa loisto-ostos

”Ei vain tuuhenna vaan myös pidentää ripset. Yleensä en pidä kumiharjoista, koska ne erottelevat liikaa, mutta tässä tuotteessa kuminen harja antaa volyymia. Pikkumiinus siitä, että iltapäivällä huomaan värin hiukan karisseen, mutta tällä hinnalla markettimaskaraksi loisto-ostos.” 4½ / 5

Essence Volume Hero Mascara Power Black, 3,69 €.­

Pienimpienkin ripsien tavoittaja

”Pikkuruisella kumiharjalla pääsee käsiksi silmän ulko- ja sisänurkan pienimpiinkin ripsiin. Lopputulos tällä tuotteella on todella näyttävä, mutta ripsiväri myös paakkuuntuu helposti hämähäkkimäiseksi. Harjaan jää vähän liikaa ripsiväriä vielä viikonkin käytön jälkeen, mutta varovaisesti ylimääräiset kasvopaperiin ja väriä ripsiin kevyin vedoin, niin tällä saa upean lopputuloksen. Jää käyttöön!” 5 / 5

Isadora Flashing Volume Instant Effect Mascara, 17,90 €.­

Runsaat ripset ilman paakkuja

”Tykkään heti ensivedolla. Tuo runsautta jo yhdellä kerroksella, eikä pahemmin paakkuunnu toisella tai kolmannellakaan. Ripsistä tulee runsaat ilman hämähäkkiefektiä, pituutta tämä ei hirveästi tuo. Järkevänkokoinen harja, joka ei suttaa koko silmäluomea.” 5- / 5