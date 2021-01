Kylie Jennerinkin käyttämä silmänympärysvoide, edullinen ripsari ja täydellinen meikkivoide – parhaat kauneustuotteet juuri nyt

Kasvojen tehohoito taikoo ihon paremmaksi päivissä, ja muutamalla hyvällä täsmätuotteella perusmeikistä saa varmasti nätin. Kauneustoimittaja esittelee joka kuukausi kuusi toimivaa suosikkituotetta.

Silmänympärysvoide, jota on käyttänyt Kyliekin

Kiehl’sin avokadosilmänympärysvoide ei ole uutuuslanseeraus, mutta se nousi esiin, kun verkon ihonhoitoklinikka ja kosmetiikkakauppa Skincity otti ikonisen brändin hiljattain laajaan valikoimaansa.

Voide on kuivalle iholle ja talvikauteen ravitseva ja rasvainen: illalla levitettäessä silmänaluset saavat kunnolla kosteutta, mutta aamulla rasvaisuus on poissa ja jäljellä on ravittu ja sileä iho. Oikein kuiville silmänalusille voide ei ole liian rasvainen aamullakaan, ja silmänalueen lisäksi voide sopii loistavasti myös huulille ja suunympärysiholle.

Ei mikään ihme, että Kylie Jennerkin on kehunut ja käyttänyt voidetta kuuluisalla hipiällään!

Kiehl’s Avocado Creamy Eye Treatment, 29,50 € / 15 ml.­

Kasvovoide, joka sopii kaikille

Toinen brändin mainitsemisen arvoinen voide hoitaa koko kasvoja, kaulaa ja dekolteeta. Ultra-nimellä kulkeva kasvovoide on merkin suosituin hoitovoide: se tuntuu täyteläiseltä, levittyy silkkisesti iholle ja imeytyy nopeasti.

Purkki sisältää muun muassa tämän hetken hittiainesosaa, ihon kosteussuojaa vahvistavaa ja palauttavaa skvalaania. Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle.

Kiehl’s Ultra Facial Cream, 29,50 € / 50 ml.­

Kuukauden hemmottelukuuri kotikylppärissä

Jos et vielä ole kuullut islantilaisesta luksusihonhoitomerkki Bioeffectistä, nyt on aika: Yritys on kolmen genetiikan asiantuntijan perustama, ja sen tuotteiden teho perustuu lääketieteelliseen tutkimuskäyttöön tarkoitettuihin EGF-jäljennöksiin eli epidermaalisiin solukasvutekijöihin.

Kymmenen vuotta vanhan brändin mukaan 30 prosenttia islantilaisnaisista käyttää jo sen tuotteita – eikä luku kuulosta omakohtaisen kokemuksen jälkeen kovin ihmeelliseltä: sarja sisältää huipputuotteita toisensa perään.

Nyt ihastuttaa erityisesti kasvojen erikoishoitokuuri. Kolmessa pienessä pullossa tuleva, 30 päiväksi riittävä hoitoseerumi lupaa vahvistaa, tasoittaa ja kirkastaa ihoa, kiinteyttää ja silottaa ryppyjä ja juonteita ja heleyttää ja kosteuttaa ihoa.

Kaikki lupaukset tuntuvat täyttyvän jo viikon aikana. Iho näyttää pullealta, terveeltä ja todella kosteutetulta keskellä pahinta talvea. Hintaa setillä on parin kasvohoidon verran, mutta toisaalta samanveroisilta tuntuvat tuloksetkin. Sopii kaikille ihotyypeille, myös erittäin herkälle iholle.

Bioeffect 30 Day Treatment 3 x 5 ml, 250 €.­

Meikkivoiteiden huippuluokkaa

Loistavia meikkivoiteita (kuten kahden eri ihotyypin testivoittaja tai superpeittävä suosikki) on tullut vastaan aiemminkin, mutta nyt käsissä on jotain vielä parempaa.

YSL:n meikkivoide-bestseller on saanut juuri uuden tyylikkäämmän pakkauksen, mutta pääosaan nousee laadukas sisältö. Voide on samalla ohutta mutta pigmenttistä, kiillotonta mutta hehkuvaa, kevyttä mutta peittävää ja täydellinen sekoitus mattapintaa ja kuultoa.

Pysyvyys on huippuluokkaa, voide ei tunnu iholla miltään ja saa sen näyttämään luonnolliselta ilman pienintäkään pelkoa kakkumaisesta pinnasta. Lisäksi voide pitää ihon kosteana, eikä kuivuudesta tai hilseilystä näy tai tunnu merkkiäkään. Kertaheitolla meikkivoiteiden kärkikastiin!

YSL Touche Éclat Le Teint -meikkivoide, 51 € / 25 ml.­

Hehkua ja valoa kasvoille ympäri vuoden

Itseruskettavistaan tunnetulla Vita Liberatalla on loistotuote valoa ja hehkua kasvoilleen kaipaavalle. Hohtovoidetta voi käyttää yksinään ilman muuta meikkiä tai taputella iholle joko ennen tai jälkeen meikkivoiteen. Poskipäät, silmäluomet ja kulmaluut mutta myös olkapäät, solisluut ja dekoltee saavat tuhdista hehkuvoiteesta kauniin hohdon.

Varsinkin puuteristen highlightereiden joskus suttuista ja kakkuista kerrosta välttelevien kannattaa tutustua voidemaisiin ja nestemäisiin kuultotuotteisiin – tässä niistä yksi.

Vita Liberata Blur Luminosity Cream Highlighter, 32,90 € / 30 ml.­

Edullinen ripsivärilöytö erottelee pienimmätkin ripset

Goshin kullanhohtoinen ripsivärihylsy näyttää vaatimattomalta ja onnistuu kenties juuri siksi yllättämään. Kevyt koostumus ja kaareva ripsiväriharja lupailevat upeasti eroteltuja ja taipuisia ripsiä, ja ne maskaralla todella saa. Etenkin ripsivärin yksittäisten ripsien erottelukyky hämmästyttää.

Lopputulos on täysin paakuton ja erottelun takia luonnollisen runsas. Plussaa siitä, että ripsiväri lähtee lämpimällä vedellä ja että pakkauksen muovista puolet on merestä kerättyä muovia. Maskara on myös allergiasertifioitu, hajusteeton ja vegaaninen.

Hyvin pitkäripsisten tai rasvoittuva- ja raskasluomisten kannattaa muistaa pohjustaa ja puuteroida silmäluomet hyvin!