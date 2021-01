Kaipaatko hiuksiisi volyymia? 6 tukkatyyliä, joiden avulla hento ja ohut haituva näyttää huomattavasti tuuheammalta

Taitava leikkaus ja pieni liike tekevät ihmeitä hennon tukan stailaamisessa.

Tuuhean tukan tekemiseen ei suinkaan tarvita tukkoa hiuslisäkkeitä. Oheneva tai hento hius saa luonnollista nostetta sekä volyymia hyvin tehdystä leikkauksesta, kunhan kampaajalle kertoo, mitä mallilla on tarkoitus saavuttaa.

Onnistunut leikkaus vaatii hieman työstöä myös kotona: perusteellinen föönaus sekä tuuheuttavat muotoilutuotteet ovat ehdottomia tuuheusefektin loppuunsaattamisessa.

Näitä malleja muun muassa Good Housekeeping kehottaa kokeilemaan hentoihin hiuksiin.

Kevyet kerrokset

Hentokin tukka näyttää hyvältä pitkänä, kun siihen kerrostaa Jennifer Anistonin tyyliin kevyitä kerroksia erityisesti kasvojen ympärille. Kerrokset tuovat hiukseen tuntuvasti liikettä ja luovat illuusion tuuheammasta tukasta.

Sileä polkka

Jos kerrostaminen ei houkuta, löytyy ratkaisu Lucy Liu -henkisestä leukamittaisesta, tasaisesta polkasta. Pituus antaa tukalle ryhtiä ja saa hiukset näyttämään todellista paksummilta.

Rikottu otsis

Otsatukka jatkaa kuumana trendinä, eikä suinkaan sulje hentotukkaisia pois vaikutuspiiristään. Ohuemmissa hiuksissa toimii parhaiten rikottu, höyhenmäinen otsis, joka ei vie volyymia pois muusta tukasta, mutta kehystää silti kauniisti kasvoja.

Volyymia latvoihin

Jos tyveen tuntuu hankalalta saada volyymia, voi tuuheuden metsästyksessä yhtä hyvin keskittyä hiusten latvoihin. Alexa Chungin lailla latvoihin tehdyt laineet nostavat hiusta alhaalta päin, ja liikkeen ansiosta hiusten koko pituus saa ilmaa alleen.

Moderni Charlien enkelit

Pienellä liikkeellä on hiuksissa suuria vaikutuksia: kasvoilta taaksepäin taivutettu tukka a lá Robin Wright on nykyaikainen versio 1970-luvun Charlien enkeleiden Farrah Fawcettin tukasta. Tyyli tuo hiukseen saman tien näyttävyyttä ja ilmavuutta ja on todella helppo tehdä muotoiluraudalla.

Aina toimiva tupeeraus

Vanha kunnon tupeeraus on edelleen toimiva kikka, kun hentoon hiukseen pitää saada kunnolla nostetta. Halle Berryn mallin mukainen kampaus on superhelppo tehdä: hiusten tyvi tupeerataan takaraivolta ja puoliksi päälaelta ja kerätään hiukset joko pinneillä tai ponnarilla löysälle nutturalle niskaan. Nutturasta kasvojen ympärille irrotetut hiukset luovat lisää tuuheuden tuntua.