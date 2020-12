Oletko jo kokeillut tehokasta kasvotreeniä tai ekologisempaa kynsilakkaa? 5 vuoden parasta kauneuskeksintöä

Monitoimiyönaamio, biohajoava huulipuna sekä tarralla kiinnitettävät tekoripset ovat kuluneen vuoden ykkösinnovaatioita kauneusmaailmassa.

Tarraripset ripsettömälle

Tekoripsissä ei sinänsä ole mitään uutta, mutta näiden Eyluren ripsien innovaatio piileekin niiden kiinnitystavassa. Esimerkiksi alopesian tai kemoterapian takia ripsiä ei välttämättä ole omasta takaa, jolloin irtoripsien asettelu ja kiinnittäminen saattaa olla hankalampaa. Syöpähoidot itse läpi käyneen Codilia Gaparen kehittämissä ripsissä on tukeva, läpinäkyvä tarranauha, jonka avulla ripset saa aseteltua kauniisti silmäluomelle.

Eylure London C-Lash by Codilia Gapare -ripset, 10,90 € / pari.­

Tehokas kasvotreeni

Foreo on tunnettu kasvojenhoitolaitteistaan, eikä tämä vuosi tehnyt poikkeusta. Brändin tuorein innovaatio on Bear-niminen, mikrovirtaa hyväksikäyttävä kasvotreenilaite, joka kiinteyttää kasvoja ja saa ihosta kimmoisamman. Laitteella saa todellakin aikaan näkyviä tuloksia jo muutaman viikon jälkeen, kunhan sitä malttaa käyttää säännöllisesti joka päivä. Kasvot näyttävät pirteämmiltä ja tuntuvatkin freesimmiltä.

Foreo Bear -laite, 299 €.­

Yönaamio 2.0

Tämä yönaamio on todellinen laiskan ihonhoitajan pelastus: naamion hyaluronihappo kosteuttaa ihoa, retinoli tasoittaa unien aikana ihon sävyä sekä juonteita ja kaiken lisäksi naamio myös päivettää ihoa. Aamulla kasvot ovat todella hoidetun tuntuiset ja kevyt sävy antaa varsinkin näin talviaikaan iholle kauan kaivattua hehkua.

James Read Sleep Mask Tan Retinol -yönaamio, 38 € / 50 ml.­

Ekologinen monitoimipuna

Kotimaisen luonnonkosmetiikkabrändin Havu Cosmeticsin huulipunat ovat täysin biohajoavia. Loppuvuoden uutuuspuna merkiltä on kullanhohtoinen Gold Topper -sävy, jolla saa luotua punasta kuin punasta kevyesti kimaltavan ja hehkuvan. Väri toimii erinomaisesti myös korostusvärinä poskipäillä ja silmäluomilla. Säihkyvä sävy on ihan täydellinen uuden vuoden vastaanottamiseen!

Havu Cosmetics Gold Topper -huulipuna, 38 €.­

Astetta parempi kynsilakka

Kynsilakka on ollut eräänlainen perinteisen kosmetiikan viimeinen linnake: jotta lakka on saatu pysymään kynnellä, on mukaan lähes poikkeuksetta lisätty synteettisiä liuottimia. Yves Rocher lanseerasi kuitenkin ilahduttavasti tänä vuonna ensimmäisenä isona kosmetiikkabrändinä kynsilakat, joissa liuottimet on korvattu juurikkaista, sokeriruo’osta ja puusta koostuvalla biomassalla.

Lakka pysyy kynsillä vähintäänkin yhtä tiukasti kuin perinteinen lakka ja vaaleimmistakin sävyistä saa kahdella lakkakerroksella peittävän lopputuloksen.