Paras käsivoide, kasvovoide ja seerumi! Valitsimme vuoden vakuuttavimmat ihonhoitotuotteet

Mikrobiomin toimintaa tukevat pro- ja prebiootit, kevyesti kuorivat hapot sekä kasvoöljyt ovat tulleet ihonhoitoon jäädäkseen.

Kuluvana vuonna ihonhoidossa kiinnostuttiin ihon toiminnasta ja ihon terveyttä ylläpitävästä, jokaiselle yksilöllisestä mikrobiomista. Mikrobiomin toimintaa tukevat pro- ja prebiootit, kevyesti kuorivat hapot sekä kasvoöljyt ovat tulleet ihonhoitoon jäädäkseen.

Paras käsivoide

Hyvä käsivoide on tänä vuonna noussut arvoon arvaamattomaan. Naviterin käsivoide on koostumukseltaan ihanan tuhti, voide imeytyy hyvin ihoon ja tuoksukin on todella herkullinen. Mukana on myös ihoa hoitavia probiootteja.

Paras kasvovoide

Mádaran kasvovoide sopii sekä yö- että päiväkäyttöön, ja se on täynnä kosteuttavia ainesosia, kuten hyaluronihappoa, keramideja sekä cicakasvia, joka hoitaa erityisesti herkkää ihoa. Voide sopiikin kuivan ihon lisäksi myös stressaantuneelle iholle.

Paras silmänalustuote

Yves Rocherin silmänympärysvoiteen geelimäinen koostumus imeytyy todella nopeasti, metallikuula tuntuu ihanan viileältä ja silmänaluset näyttävät freeseiltä saman tien.

Yves Rocher Pur Bleue The Eyecream -silmänympärysvoide, 23,90 €/ 15 ml. Naviter Clean Beauty Probioottinen käsivoide, 13,95 € / 100 ml. Mádara SOS Rich Hydra-Barrier CICA -kosteusvoide, 32,90 € / 40 ml.­

Paras ihoöljy

Garnierin ihanassa yökäyttöön tarkoitetussa öljyssä tiivistyvät hampunsiemenöljyn parhaat puolet. Öljy on koostumukseltaan hyvin kevyt ja siksi erityisen miellyttävä käyttää. Aamulla iho tuntuu pehmeältä ja näyttää hehkeältä.

Paras kuorinta

Peter Thomas Rothin kuorintalaput tekevät kasvojen kuorimisesta helppoa ja suorastaan kivaa. Lapuissa on ihoa uudistavia peptidejä ja hellästi kuorivia happoja. Iho tuntuu todella sileältä ja raikkaalta kuorinnan jälkeen.

Paras hoitovesi

Uudessa Erisan+-sarjassa on paljon hehkuttamisen arvoista: kotimaassa valmistettu sarja sopii herkälle iholle, se on luonnonkosmetiikaksi hyvin edullinen ja mukana on ihoa vahvistavia prebiootteja. Sarjan kasvosuihke todella kosteuttaa ihoa.

Paras seerumi

Hyaluronihappo on jo vakiintunut tehoaine, ja Elizabeth Ardenin seerumikapselit muistuttavat miksi. Seerumi on koostumukseltaan lähes voidemaista, ja iho tuntuu siloisemmalta.