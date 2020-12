Erittäin toimiva fööni, sampoo ja kuivashampoo – Me Naiset valitsi vuoden viisi parasta hiustuotetta

Yksi vuoden kiinnostavimmista uusista jutuista olivat hiusten anti-age-tuotteet.

Hiustenhoito ei kokenut vuonna 2020 suuria mullistuksia: pätevillä monitoimituotteilla, hyvällä kuivasampoolla ja tehokkailla lämpölaitteilla pääsee edelleen pitkälle. Yksi vuoden kiinnostavimmista uusista jutuista olivat hiusten anti-age-tuotteet.

Paras rakennetuote

Eleven Australian suihkeessa yhdistyvät sopivassa suhteessa volyymi- ja tekstuurisuihke. Suihkeella saa tehtyä puhtaan liukkaaseen hiukseen paljon kaivattua kitkaa ja nostetta. Sillä saa myös elvytettyä edellisen päivän kampauksen nopeasti. Superherkullinen tuoksu!

Paras sampoo

Kérastasen sampoossa on kasvotuotteista tuttuja hyaluronihappoa ja E-vitamiinia, jotka kosteuttavat ja vahvistavat ikääntyvää hiusta. Sampoo todella tekee hiuksista vahvemman tuntuiset, ja tukka tuntuu föönauksen jälkeen erityisen kuohkealta.

Eleven Australia Dry Finish Texture Spray -suihke, 21,90 € / 178 ml. Kérastase Chronologiste Bain Régénérant -sampoo, 34 € / 250 ml.­

Paras fööni

Ghd:n turboföönissä on niin paljon tehoja, että käsi nytkähtää lähdössä, mutta kun ilmavirtaan tottuu, on laitteella työskentely todella helppoa. Hiukset kuivuvat ennätysajassa, ja niistä tulee todella kuohkeat, kiiltävät ja sileät. Hinta on tyyris, mutta laite on sen väärti.

Paras hiushoito

Living Proofin hiusnaamio vaikuttaa viidessä minuutissa, ja pesun jälkeen hiukset tuntuvat kevyiltä ja juuri sopivan hoidetuilta. Naamio myös kirkastaa hiuksia ja pidentää hiusten pesuväliä.

Paras kuivasampoo

Continun kuivasampoopuuteri on kätevä kohdentaa hiusten tyveen, eikä sampoota tule sohittua sinne tänne. Puuteri jättää hiukset puhtaan tuntuisiksi ja antaa pientä rakennetta. Plussaa tosi hyvästä tuoksusta.