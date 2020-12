Kolme kirppismuodin ammattilaista kertoo, mitä vaatteita suomalaiset ostavat nyt

Haetuimpien vaatemerkkien listalla on monta tuttua nimeä. Entä mitkä vaatekappaleet ovat nyt erityisen myyviä? Selvitimme

Suomalaiset suosivat käytettyjä vaatteita nyt enemmän kuin kenties koskaan: sekä verkon kauppapaikka Tori.fi, vaatekierrätyssäätiö UFF että helsinkiläinen second hand -ketju Relove näkevät kirpputorimuodin suosion nousun.

– Kasvua on ollut vuosi vuodelta. Koronakevään jälkeen second hand on ottanut vielä aiempaa isomman roolin. Arvot ovat nyt ehkä pehmeämpiä, mietitään mistä ostetaan eli vastuullisuus on läsnä, ja kukkaron nyörit saattavat olla tiukemmalla, eli hintakin vaikuttaa kuluttamiseen, Reloven perustaja Noora Hautakangas sanoo.

– Mutta oli koronaa tai ei, käytetyn muodin suosiminen on kasvanut. Ihmiset haluavat kuluttaa ja ostaa vastuullisesti.

Tori kertoo, että käytettyjen vaatteiden etsijöitä on ollut tänä vuonna 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

– Tälläkin hetkellä Torissa on yli 360 000 vaate- ja kenkäilmoitusta. Yksittäisiä ihmisiä etsimässä pelkästään aikuisten vaatteita on kuukausittain 400 000–450 000 suomalaista, Torin vertaiskauppatuntija Laura Kuusela sanoo.

UFF:n mukaan käytetyn vaatteen myynti on ollut jo usean vuoden nousujohteinen. Kierrätys on astunut marginaalista valtavirtamuotiin ja noussut megatrendiksi.

– Uuden valikoiman saapuminen UFF:n myymälöihin aiheuttaa jonoja myymälöiden ulkopuolelle jo aamulla ennen niiden avautumista.

Mitä nyt halutaan?

Torista selaillaan sekä aikuisten että lasten vaatteita ja kenkiä. Tyypillinen vaatteiden etsijä on 25–45-vuotias nainen.

– Haetuimpia hakusanoja ovat olleet mekko, vintage, takki, nahkatakki, juhlamekko, untuvatakki, vanhojentanssimekko, villakangastakki ja saappaat, Kuusela kertoo.

Brändeistä haetaan eniten Marimekkoa. Myös Adidas, Nike, Gant, Peak Performance, Nosh, Gymshark, Haglöfs, Vimma ja Helly Hansen kiinnostavat.

– Keväällä Lidl julkaisi lenkkarit, joiden haut räjähtivät Torissa. Samoin Minna Parikka on ollut lopettamispäätöksen jälkeen erittäin suosittu hakusana.

UFF:lla jo useampana vuonna hyvin kysyttyä on ollut niin ikään suomalainen design, kuten Marimekko ja Vuokko. Myös nahkatrenssit ovat olleet jo hetken haluttuja, ja kauppansa tekevät myös Levikset ja ylipäätään denim, bändipaidat, laadukkaat merkkituotteet sekä materiaaleista silkki, villa ja kashmir.

– Tietysti aina kaikki sesonkiin sopivat tuotteet tekevät kauppansa, talvella lämpimämmät tuotteet, kuten neuleet, ja kesällä kaikki ihanat kesämekot.

Kengissä isona trendinä lenkkarivillityksen jälkeen näkyvät UFF:lla maiharit ja paksupohjaiset nilkkurit. Reloven Hautakangas mainitsee samat suosikkikengät.

– Jotkut tuotteet ovat ottaneet klassikon paikkansa. Esimerkiksi trenssitakit ja Dr. Martens -maiharit myyvät tasaisesti, hän sanoo.

Kotoilu on nostanut koronan myötä päätään, ja Hautakangas veikkaa sen jäävän pidempiaikaiseksi trendiksi.

– Helpot, ajattomat vaatteet, neuleet, mekot, lenkkarit, tennarit. Kaikki, mitä voi pitää ulkoillessa ja liikkuessa mutta myös kotona. Myös erähenkiset vaatteet, kuten vaikkapa toppaliivit, myyvät.

UFF:lla suosiotaan ovat nostaneet puhvihihat, neuleliivit, puvut, leveälahkeiset housut sekä trenssit. Vuosikymmenistä pitkään pinnalla olleen ja edelleen jatkuvan ysärivillityksen rinnalle ovat nousseet 2000-luvun alku ja 70- ja 80-luvut.

Aiempaa nuoremmat suosivat second handia

Reloven asiakkaista enemmistö on edelleen naisia. Kolme-nelikymppinen, tiedostava, vastuullinen kuluttaja on suurin asiakasryhmä. Reloven asiakaskunnan perusteella second hand on kuitenkin suosittua yhä nuorempien keskuudessa.

– Aloitimme viisi vuotta sitten, ja toki silloinkin oli nuoria asiakkaita, mutta nyt yläasteikäiset ovat asiakaskuntamme kasvava joukko, Hautakangas sanoo.

Sama on huomattu UFF:lla.

– Silmiinpistävin muutos on meillä ollut nuorisoryntäys. Nuoriso on ottanut massoittain second hand -kulttuurin omakseen. Kierrätettyjen vaatteiden ostamiseen aikaisemmin liittynyt stigma on poistunut, ja se on jopa osittain siirtynyt pikamuodin kuluttamiseen.

Sosiaalisen median puolella UFF on huomannut nuorten miesten määrän lisääntymisen sen kanavien seuraajissa.

Silti UFF huomauttaa, että ihan kaikenlaiset ihmiset shoppailevat kierrätysmuotia. Valikoimasta haetaan erilaisiin tarpeisiin perusvaatteita, lastenvaatteita, eri vuosikymmenten aarteita, lompakkoystävällisempiä versioita catwalkien trendeistä tai massamuodista poikkeavia yksilöllisempiä vaatteita.

– Joidenkin ennustusten mukaan second hand -vaatteiden myynti saattaa jo lähitulevaisuudessa jopa ohittaa uusien vaatteiden myynnin. Selkeä asennemuutos on vallannut koko alan.