Mitkä ovat kirpputorien parhaat sesongit myymiseen? Kaksi kirppisammattilaista kertoo, mikä menee kaupaksi milloinkin

Suunnitteletko vaatekaapin tyhjentämistä? Pidä mielessä nyrkkisääntö, jolla saat käytetyt vaatteesi liikkumaan.

Helsinkiläisten Relove-myymälöiden perustaja ja omistaja Noora Hautakangas tuntee käytettyjä vaatteita metsästävien shoppailijoiden liikkeet. Ne ovat yllättävän tasainen virta nykyisin ympäri vuoden.

– Meillä ei ole mitään sellaista yhtä selkeää pomppausta, josta voisi katsoa, että mikä kvartaali on paras, tai missä järjestyksessä kuukaudet olisivat parhaiden myyntien perusteella, hän sanoo.

Se näkyy, mitä ostetaan milloinkin.

– Sitä, mitä sillä hetkellä tarvitaan. Sesonginmukaisuus on vaatteissa tärkeää. Myyjille vinkkaisin, että tuo myyntiin sitä, mitä itsekin sillä hetkellä ostaisit. Se on hyvä muistisääntö, sillä silloin tuotteista saa yleensä parhaan hinnan.

Kesällä toppatakista kyllä saattaa päästä eroon, mutta sen joutuu myymään ehkä halvemmalla kuin talvella.

Myös melko perinteiset kevät- ja syyssiivous näkyvät ihmisten käyttäytymisessä. Silloin myyntiin saapuu paljon vaatetta.

– Kun käydään hakemassa vaikka talvitakit varastosta, tehdään samalla helposti siivous koko vaatekaappiin.

Samaa kerrotaan Tori.fistä.

Tänä vuonna kaikkein eniten aktiivisia vaatteiden etsijöitä on käytetyn tavaran kauppapaikassa ollut syksyllä syys–lokakuussa. Myös marraskuu on ollut yllättävän vilkas. Toinen iso vaatteiden sesonki on huhti–toukokuussa.

– Parhaiten vaatteet menevät kaupaksi aina ennen sesonkiaan, talvivaatteet ennen pakkasten ja lumen tuloa, kesävaatteet huhti-toukokuussa. Myyjän kannattaa siis olla liikenteessä aina hieman ennen sesonkia, vertaiskauppatuntija Laura Kuusela sanoo.

” Tänä vuonna kaikkein eniten aktiivisia vaatteiden etsijöitä on ollut syys–lokakuussa.

Hautakangas mainitsee myös yllättävän elämänvaiheen, joka saa myyjät liikkeelle.

– Kun tulee lapsia. Raskaana olevat naiset tuntuvat raivaavan vaatekaappiaan perheenperustamisvaiheessa tyhjäksi. He kertovat usein, etteivät halua enää nähdäkään vanhoja vaatteitaan, ja heittävät kaiken omasta ja usein miehenkin vaatekaapista pois.