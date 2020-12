Trendikkäin bleiseri juuri nyt! Smokki on naistenkin tyylin avainsana – 11 upeaa valintaa

Kun kaipaat arkeen eleganssia tai juhlaan tyyliä, heitä harteillesi smokkibleiseri. Toimii!

Bleiseri on klassinen vaate, jolla on monia muotoja ja käyttötarkoituksia.

Yksi hieman harvinaisempi malli on smokkibleiseri, jossa on perinteistä jakkua hienostuneempi ja linjakkaampi tyyli. Smokkibleiserin kauluksissa on pyöreän pehmeät linjat, ja monissa versioissa ne ovat myös muuta jakkua kiiltävämpää kangasta.

Smokkibleiseri on täydellinen sekä näyttävämpiin arkiasuihin että juhlalookeihin. Sen elegantit yksityiskohdat tuovat asuun ryhtiä ja tyylikkään ilmeen.

Valitse suosikkisi esimerkiksi näistä.

Kuvat: Valmistajat ja jälleenmyyjät