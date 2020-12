Hyvästi, rohtuneet huulet! 4 timanttista huulirasvaa, jotka pelastavat tilanteen – edullisin alle 3 euroa

Ovatko huulet päässeet huonoon kuntoon? Näillä huippurasvoilla hoidat ne jälleen pehmeiksi.

Huulet ovat tähän vuoden- ja maailmanaikaan erityisen kovilla. Heittelevät ulkolämpötilat, kylmä viima ja maskin käyttö voivat saada aamulla pehmeän tuntuiset huulet tuntumaan kireiltä korpuilta iltaan mennessä.

Kokosimme hyväksi ja hoitaviksi todetut voiteet, joilla saat huulet pusuttelukuntoon.

Kermaista kiiltoa

Budgien huulirasvan pakkaus sekä koostumus muistuttaa ensi kokemukselta huulikiiltoa, mutta iholle päästyään hoitavat vaikutukset käyvät heti selviksi. Voiteesta voi tehdä yötä vasten naamion, kun sitä levittää huulille oikein tuhdin kerroksen, ja aamulla huulet tuntuvat superpehmeiltä ja rohtumat ovat tiessään.

Budgie Smooch! Nourishing Lip Treatment -huulivoide, 12,90 €.­

Kuorintaa & hoitoa

Ovatko huulet päässeet niin pahaan kuntoon, että niistä nahka ihan irtoaa? Hellä kuorinta on silloin paras ensiapu, ja Labellon huulirasvapuikossa se on jo valmiiksi voiteen seassa. Rakeet sulavat huulille, kun niitä hieroo hetken yhteen ja huulet tuntuvat jo parin levityskerran jälkeen huimasti parempikuntoisilta.

Labello Aloe Vera Caring Lip Scrub -huulikuorintavoide, 3,20 €.­

Kestosuosikin uusi versio

Blistexin klassinen huulirasvapuikko pitää pintansa parhaiden rasvojen kärkikahinoissa vuodesta toiseen, ja tämä perinteistä puikkoa vielä kosteuttavampi versio on vähintään yhtä hyvä kuin edeltäjänsä. Voiteessa on mukana hyaluronihappoa sekä suojakerroin 25, jonka ansiosta se sopii erityisen hyvin talvihangille.

Blistex Lip Infusions Hydration SPF15 -huulivoide, 2,70 €.­

Hunajainen herkku

Nuxen hunajaa sisältävä ja siltä herkullisesti tuoksuva voidepurkki sisältää nimikkotehoaineen lisäksi muun muassa karitevoita sekä manteli- ja auringonkukkaöljyä. Paksu voide tekee huulille suojaavan kerroksen ja hoitaa kuritettuja huulia tehokkaasti.

Nuxe Réve de Miel Ultra-Nourishing Lip Balm -huulivoide, 13,90 €.­

Klassikkovoide

Elizabeth Ardenin Eight Hour Cream -voide on ihonhoidossa ikonin maineessa ja sillä voi korjata ja hoitaa vaivan jos toisenkin. Voiteen huulirasvaversio on aavistuksen kevyempi kuin tuubissa tuleva tavara, mutta hellii silti ihoa tutulla tavalla, ja tuoksukin muistuttaa emoversiosta.