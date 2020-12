Wide ContentPlaceholder

Tyyli

Näin hyviä kirppistyylit voivat olla! Anna, Elina, Milla, Nelli ja Saana esittelevät löytönsä – ”Hintalappu roikkui edelleen takin kainalosta”

Viisi käytettyjä vaatteita suosivaa naista kertoo, mistä tekee parhaat second hand -löydöt. He myös näyttävät, millaisia ostoksia vaatekaappiin on kertynyt.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki