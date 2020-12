22 naisten hajuvettä, joita suomalaiset ostavat juuri nyt – yksi tuoksu on selvä suosikki

Ostetuimpien naisten tuoksujen joukossa on uusia suosikkeja ja vanhoja tuttuja. Löytyykö oma lempparisi listalta?

Mitä tuoksuja suomalaiset ostavat juuri nyt?

Pyysimme maamme suurten tuoksujälleenmyyjien Sokoksen ja Stockmannin sekä valtuutetun tuoksuja myyvän kauneusverkkokauppa Elevenin myydyimpien tuoksujen ajankohtaisia listoja.

Naisten tuoksuissa suomalaisilla on tällä hetkellä selvä suosikki. Sekä Sokoksen että Stockmannin listan kärjessä komeilee Armanin My Way, ja Elevenilläkin se on toiseksi myydyimpänä. Elevenin myydyin naisten tuoksu on Carolina Herreran Good Girl.

Giorgio Armani My Way EdP -tuoksu on suunniteltu ”uteliaalle ja avoimelle naiselle”. Tuoksussa on bergamottia, intialaista tuberosaa ja jasmiinia sekä setripuuta, vaniljaa ja valkoista myskiä. 66 € / 30 ml.­

Carolina Herreran Good Girl on samanaikaisesti ”raikkaan kevyt ja tumma, innovatiivinen tuoksu, joka heijastelee naisellisuuden monimutkaisuutta”. Tuoksussa yhdistyvät jasmiininkukka ja tuberoosa, suklaa ja tonkapapu, manteli ja kahvi. 70,90 € / 30 ml.­

Jokaiselta kolmelta top 10 -listalta löytyy myös nuorempien käyttäjien suosikkimerkin Escadan Candy Love. Tuoksut, jotka ovat nousseet jopa kahden eri jälleenmyyjän ja siten laajemminkin suomalaisten suosikkilistalle ovat Valentinon Voce Viva, YSL:n Libre Intense, Lancômen La Vie Est Belle ja Versacen Bright Crystal.

Makeista tuoksuistaan tunnetun Escadan Candy Love on ”kuin tuulahdus karkkimaasta”. Tuoksussa tuoksuvat karamelliomenat, onnenruusu ja vaniljainen kermavaahto. 48,90 € / 30 ml.­

Valentinon Voce Viva on ”hehkuva ja vastustamattoman voimakas kukkaistuoksu”. Tuoksussa yhdistyvät bergamotti, mandariini, oranssinkukka, kultainen gardenia, kristallijäkälä ja vanilja. 65 € / 30 ml.­

Yves Saint Laurent Libre Intense -tuoksua kuvaillaan naiselliseksi, mausteiseksi ja intensiiviseksi. Laventeli, orkidea ja tonkapapu luovat lämpimän tuoksun. 75 € / 30 ml.­

Lancôme La Vie Est Belle yhdistelee ”herkullisesti ja kukkaisesti” mustaherukkaa ja päärynää, kurjenmiekkaa, jasmiinia ja appelsiininkukkaa sekä tonkapapua, patsulia ja vaniljaa. 59,50 € / 30 ml.­

Jo vuosikausia vanha suosikki, Versacen Bright Crystal, on ”raikkaan kukkainen ja aistillinen tuoksu, joka on tehty sensuellille ja upealle naiselle”. Tuoksussa yhdistyvät granaattiomena, yuzu, magnolia, pioni ja lootuksenkukka. 54,50 € / 30 ml.­

Listoissa näkyy myös hajontaa. Kokosimme Sokoksen, Stockmannin ja Elevenin kymmenen suosituimman hajuveden listat suureksi suosikkituoksukoosteeksi, johon saatiin lopulta suomalaisten 22 tuoksumieltymystä. Tuoksut ovat satunnaisessa järjestyksessä, sillä kauppojen välisiä myyntilukuja ei päästä vertailemaan.