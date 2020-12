Mitä joululahjaksi? 37 ideaa, joilla ilahdutat rakkaitasi

Iso osa joulun iloa myös itselle on läheisten muistaminen pienillä tai isommilla paketeilla. Kääri lahjaksi kaunista ja käytännöllistä.

Luksusta arkeen

Hemmottele rakkaimpia suloisin tuoksuin, herkuin ja pienin sisustuslahjoin. Lahjaideoita voit keksiä myös ystävän harrastuksista.

1. Peace Lily -muistikirja on Tytti Laitakarin kuvittama, 25 €, Cozy Publishing. 2. Askartelusta pitävä saa DIY-paperikranssi-setin, alk. 29 €, Papershop. 3. Kenkäfriikki ihastuu Terhi Pölkin ja Hanna Anosen A Year of Shoes 2021 -seinäkalenteriin, 29 €, Terhi Pölkki. 4. Kashmirpannan tuotosta menee 7 % naisten ja lasten kouluttamiseen kehitysmaissa, 49,90 €, Kaiko. 5. Pellavaista aamutakkia koristaa Maija Louekarin kuusikuosi, 119 €, Metsä/Skogen. 6. Muovipulloista valmistetussa joogaajan mattokassissa on vetoketjulliset taskut, 69 €, Yoga Design Lab, Pilateskauppa.fi.

1. Jätskifani riemastuu piparintuoksuisesta 3 Kaverin tuoksukynttilästä, 18,90 €, Malia. 2. Ranskalaisen Laduréen teet ihastuttavat pakkauksillaan, alk. 20 €/Chez Janet. 3. Puuhylsyyn pakattu luomupuna tuo kullanhohtoa huulipunan päälle, poskipäille ja luomille, 38 €, HAVU Cosmetics. 4. Havuntuoksuista Joulu-saippuaa koristavat pihlajanmarjat, havut ja roseepippuri, 9,90 €/kpl, Soap. 5. Edullinen älykello toimii sykemittarin lisäksi virtuaalivalmentajana, 99 €, Honor. 6. Vegaanisissa viinikumikarkeissa maistuu roseeviini, 8 €/pkt, The Real WINE gum, Monday to Sunday Home.

Rouheaa tyyliä

Huolella valitut asusteet, inspiroivat uutuudet keittiöön sekä harrastuksiin liittyvät ideat toimivat aina! Persoonallinen kosmetiikkalahja on iloinen yllätys lahjan saajalle.

1. Etätyöntekijän läppärilämmittimessä on jouluisat värit, 29 €, Reino & Aino. 2. Lampaannahkaiset kosketusnäyttökäsineet ovat käsityötä, 129 €, Sauso. 3. Uniikin rusetin mukana tulee myös silkkinen taskuliina, 39 €, Uhana. 4. Ajaton poroneule on luomupuuvillaa, 49,99 €, Selected Homme. 5. Pehmeästä paketista paljastuvat kotimaiset villasukat, 29,50 €, Helsingin Villasukkatehdas. 6. Luksusta ruuanlaittoon tuo puolukalla ja savulla maustettu suola, 6,50 €/100 g, Metsä/Skogen.

1. Sami Tallbergin Villisienikeittokirja esittelee 70 lajiketta ja tarjoaa iisit reseptit kylkeen, Metsä/Skogen, 32 €. 2. Seesampuusta valmistettu dominosetti on tyylikäs messinkisine yksityiskohtineen, 49 €, Lexington. 3. Langatonta Dualshock 4 v2 -ohjainta tyylikkäämpää saa hakea, 64,95 €, Playstation, Konsolinet. 4. Helppoheittoisessa vaapussa on ääni- ja heijastintehosteet, 21,90 €, Rapala, XXL. 5. Kosteuttava partavaha myydään katu-uskottavassa rasiassa, 23,55 €/60 ml, Mr Bear Family. 6. Meaterin langaton älypaistomittari takaa täydellisen lopputuloksen, 89 €, Muurikka. 7. Prinssi Harryn sormessa komeillut hyvinvointisormus käy myös omalle kullalle, 314 €, Oura.

Leikkisät valinnat

Perheen pienimmälle iloa tuovat satumaiset arjen tuotteet ja tekemiseen innostavat paketit. Hyväkuntoisia leluja löytyy myös käytettynä.

1. Jouluhiiri muuttaa lapsen kotiin pienessä suloisessa laatikossa, 36 €, Maileg, Tingeling. 2. Nostalginen Super Mario Bros -konsolipeli on taskukoinen, 68,40 €, Nintendo. 3. Myssymummojen puikoissa syntynyt pipo on luomuvillaa, 65 €, Myssyfarmi. 4. Värikkääseen luomutrikoopaitaan on helppo ihastua, 45 €, Papu. 5. Retkeilijän makuupussi pitenee lisäosan avulla lapsen kasvaessa, myös sinisenä, 69,95 €, Jack Wolfskin. 6. Arkeologi rapsuttaa esiin luut ja kokoaa niistä lopuksi tyrannosauruksen luurangon, 17,95 €, Heureka Shop.

1. Karkista paljastuu kaksi paria jouluisia kuviosukkia, 12,95 €, Happy Socks. 2. Herkullisen tuoksuiset (donitsi, hattara...) suihkuvaahdot ihastuttavat vähän isompiakin, 5,90 €/200 ml, Bilou. 3. Ensikello innostaa aikataulujen opetteluun, eri kuoseja, 38 €, Flik Flak. 4. Kivan näköisen Hey Kiddo -kasvomaskin pukee mielellään päälleen, 15 €, The Eye Studio. 5. Personoi Cath Kidstonin kankaasta valmistettu koru mieleiseksi, alk. 39 €, Merci Maman. 6. Muumi Talvi -aterinsetti on suunniteltu pienille ruokailijoille, 35,50 €, Hackman.