Mikä kynsiviila kannattaa valita? Kokosimme täsmäohjeet eri tarpeisiin

Luonnonkynsille sopii parhaiten pehmeä viila, kun taas tekokynsien muotoiluun tarvitaan tehokkaampia välineitä.

Oletko tullut miettineeksi, millaisella viilalla hoidat kynsiäsi vai sopiiko puuhaan meikkipussin pohjalla vuosia pyörinyt viila? Oikein valitulla viilalla kynnet saa muotoiltua ilman vaaraa yliviilaamisesta ja niin, että kynsi pysyy paitsi kauniina myös hyväkuntoisena.

Kynsiviilapaketeissa kerrotaan yleensä viilan grit-luku, joka kertoo, kuinka karhea viila on kyseessä, kertoo esimerkiksi Sunday Edit. Mitä korkeampi luku, sitä pehmeämpi viila.

Jos olet vielä aloittelemassa viilausuraa, kannattaa puuha aloittaa pehmeämmällä viilalla ja siirtyä hieman karheampaan taitojen karttuessa.

Karheuteen vaikuttaa myös se, ollaanko viilamassa luonnonkynttä vai onko kynnellä jotakin ekstraa. Luonnonkynsille kannattaa valita vähintään 180 grit -merkinnällä varustettu viila.

Hellävaraiseen viilaukseen

Hiekkapaperilla päällystetty pahviviila on kaikkein hellin väline sormenkynsien viilaamiseen.

Taipuisuutensa vuoksi hiekkapaperiviila sopii heikommillekin kynsille ja sillä saa muotoiltua helposti myös pienempikokoisia varpaankynsiä. Hiekkapaperiviiloissa on yleensä kaksi puolta: karkeammalla puolella saa viilattua kynsiä lyhyemmiksi ja pehmeämpi puoli sopii tasoitukseen ja viimeistelyyn.

Atelier Rouge Two Sided Classic Nail File -kynsiviila, 4,90 €.­

Keinomateriaaleille

Lasiviila on todennäköisesti viiloista kaikkein kestävin, sillä se ei kulu käytössä. Vahva viila on nappivalinta kynsipidennyksille, akryyleille ja muille keinomateriaaleille. Lasipinta sulkee kynnen reunat, mikä ehkäisee kynnen lohkeamista. Lasinen viila on helppo myös pitää puhtaana, sillä sen voi helposti käytön jälkeen pyyhkiä desinfiointiaineella tai -liinalla.

Trind Professional Glass File -lasiviila, 16,90 €.­

Varpaankynsien viilaukseen

Puisia kynsiviiloja löytyy useammasta eri karkeusluokasta, jolloin viiloista voi valita parhaiten omalle kynnelle sopivan kovuuden. Yleisesti ottaen puuviilat ovat kuitenkin aina sen verran karheita, että ne sopivat parhaiten varpaiden kynsiin tai akryyleille.

Universal Nailsin 180/180 -kynsiviilat puusta, 1,20 € / kpl.­

Kynsien kiillotukseen

Buffer- eli kiillotusviilassa on neljä laitaa kynnen viimeistelyyn ja kiillottamiseen.

Viilan yhdellä laidalla siistitään kynsien reunat ja käsitellään kevyesti kynnen pinta, jotta kynneltä lähtevät varmasti kaikki edellisten lakkojen rippeet ja siitä tulee tasainen. Seuraavalla, pehmeämmällä laidalla käydään kynnen pinta läpi 4–6 vedolla, jotta kynnestä tulee kirkas. Viimeinen vaihe kiillottaa kynnen pinnan.

Jos kynsille on tarkoitus levittää värillinen lakka, voi kiillotusvaiheen skipata, sillä lakka ei välttämättä tartu yhtä tehokkaasti kiiltävään pintaan.